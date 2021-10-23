События недели: недельный локдаун 2.0, прививочная кампания и потери бизнеса

Какие события принесла с собой очередная неделя в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Главной новостью этой недели стал объявленный президентом Владимиром Путиным локдаун, уже второй с весны. Правда, на этот раз нерабочей объявили пока только одну неделю — с 30 октября по 7 ноября. Предприниматели Татарстана, занятые в торговле и общепите, продолжают подсчет убытков из-за введенных неделю назад QR-кодов. Рестораторы недосчитались 60% от прежнего объема доходов, посещаемость ТЦ упала на 70%. Жесткие меры, принятые правительством республики, вынудили жителей ринуться за прививкой. Как результат, темпы вакцинации выросли в разы по сравнению с сентябрьскими. Но растет и заболеваемость коронавирусом. Но не коронавирусом единым живы новостные ленты республики. В середине недели в республике выпал первый снег. Республику ждет полная цифровизация за почти 13 млрд рублей. А любители театра в завершение Качаловского фестиваля могли увидеть авторское прочтение толстовской истории об Анне Карениной. Об этих и других событиях прошедшей пятидневки — в традиционном обзоре «Реального времени».

Коммунальным сетям Казани нужны многомиллиардные вливания

Коммунальные сети Казани требуют кардинального обновления — большинство из них проложены еще в средине 20-го столетия, а в целом износ подземных артерий составляет 70— 90%, и они уже давно не справляются с растущей каждый год нагрузкой.

Только в этом году в сетях бытовой канализации были зафиксированы 55 провалов, по линии водопровода — более 900, ежедневно аварийная служба «Водоканала» принимает порядка 100 заявок. Цена вопроса замены коммунальных сетей — без малого 65 млрд рублей.

За помощью в решении острой проблемы городские власти намерены обращаться в федеральный центр.

Фото: Максим Платонов

Бизнес республики терпит убытки: рестораны закрываются, пассажиропоток сокращается

Введение жестких требований из-за роста заболеваемости коронавирусом в Татарстане уже нанесло первый удар по бизнесу.

В ТЦ республики резко упало число гостей, а значит, упала и выручка. Об этом представители торговых центров заявили во время встречи с представителями органов власти республики. По предварительным подсчетам, торговые центры уже потеряли до 70% потока посетителей.

Из-за введения системы QR-кодов на неопределенный срок решили закрыться на этой неделе два известных казанских ресторана — «Ван Гог» и «4 кухни», сообщив об этом в своих аккаунтах в Instagram.

Спортивная отрасль — тоже в числе потерпевших. За неделю посещаемость фитнес-залов упала на 70%, люди замораживают свои абонементы и не покупают новые. Численность занятых в фитнес-индустрии жителей республики — почти 10 тысяч человек, которые из-за антиковидных мер могут остаться без работы и средств к существованию.



Письмо в адрес премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с просьбой временно освободить их от уплаты налогов и на год перенести введение тахографов направили автоперевозчики Казани. В нем они сообщают, что после введения системы QR-кодов пассажиропоток снизился на 20%, поскольку пенсионеры — на самоизоляции, школьники — на дистанте, а предприятия переводят сотрудников на удаленный формат работы. По прогнозам автопредприятий, пассажиров будет становиться еще меньше, а вслед за этим упадет и выручка перевозчиков.

Не до праздников — Россия на неделю вводит локдаун. Но не для всех

В среду Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Новый локдаун будет не такой жесткий, как весной 2020 года.

Многие в республике прогнозировали, что власти Татарстана пойдут на увеличение нерабочего периода и введут его уже с 23 октября. Но, услышав обращения и без того страдающего бизнеса, власти решили не идти на крайние меры. Поэтому 4-дневные ноябрьские «праздники» продлятся для жителей региона еще на три дня.

Локдаун не коснется предприятий и организаций непрерывного цикла, обеспечивающих жизнедеятельность, органов государственной и муниципальной власти, МФЦ и образовательных учреждений. Осенние школьные каникулы начнутся по графику — 1 ноября, в школу дети пойдут 8-го.

Фото: Илья Репин

КАМАЗ решил не останавливать производство автомобилей на этот период — в обычном графике продолжат трудиться те, чьи функции по техусловиям не допускают паузы в работе. Тем более, что на заводе привиты свыше 75% сотрудников и приняты меры по недопущению заболеваемости. Какие еще организации будут работать в штатном режиме во время локдауна, республиканский Роспотребнадзор назовет на следующей неделе.



В надежде на поддержку от государства

Федеральные власти пообещали тем предприятиям, чей бизнес пострадает от локадуна 2.0, очередные меры поддержки.

С 15 ноября предприятиям МСП собираются выплачивать единовременные гранты в размере одного МРОТ на каждого работника — это 12,8 тыс. руб. (размер МРОТ в РТ), а после отмены ограничений еще и льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0» на уплату аренды и налогов.



По мнению татарстанских предпринимателей, сохранить персонал и бизнес помогут лишь «нулевые» кредиты на зарплату. Тем более, что неизвестны еще и условия выдачи грантов. Бизнесмены опасаются, что получить их смогут не все потерпевшие урон из-за ограничительных мер. Опасается бизнес и того, что новый локдаун может продлиться не неделю, а гораздо дольше.



В пятницу ЦБ РФ сообщил, что выделит в рамках поддержки предприятий МСП, наиболее пострадавших от последствий коронавирусных ограничений, 60 миллиардов рублей. Деньги пойдут на льготное кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства — ставка составит 4% на срок до полутора лет.



Крайне жесткие меры и коллективный иммунитет к Новому году

В Татарстане продолжает расти статистика по заболеваемости — за последние сутки диагноз поставили еще 135 жителям.

Фото: Максим Платонов

«В этой связи оперативным штабом приняты одними из первых из других регионов самые жесткие ограничительные меры», отметила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина. В то же время увеличивается и численность привитых от коронавируса — с четверга по пятницу прививку сделали более 30 тыс. татарстанцев. В усиленном режиме работают 175 пунктов вакцинации.



Общая численность привитых в республике приближается к 1,4 млн человек. Полную вакцинацию прошли свыше 1,1 млн татарстанцев. План — достичь показателя в 1,8 млн. По мнению замминистра здравоохранения республики Альмира Абашева, такими темпами коллективный иммунитет в Татарстане будет достигнут ближе к концу года.

Он сообщил, что с понедельника в республике вводится экспресс-диагностика на определение наличия/отсутствия опасного вируса в организме человека. Такой метод займет всего порядка 20 минут и может стать заменой ПЦР-тестам.

Челнинцы против принудительной вакцинации, а в Казани растет количество прививочных пунктов

Между тем в Набережных Челнах уже появилось общественное движение против обязательной вакцинации от коронавируса.

Его инициатором стала депутат Горсовета, глава местного отделения «Коммунисты России» Татьяна Гурьева. Ее поддержали представители политических сил, городских общественных организаций, блогеры и активисты. Главная цель активистов — борьба за конституционные права граждан на охрану жизни и здоровья, а также благоприятные условия проживания и отмену обязательной прививки от коронавируса.

Кстати, на днях Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск, поданный Татьяной Гурьевой об отмене системы QR-кодов. Дело будет рассматривать зампредседателя Верховного суда республики Эдуард Каминский.

Фото: Максим Платонов

В Казани же власти города приняли решение увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса. Так, со среды дополнительный прививочный пункт начал работать в фитнес-клубе «Максимус», где его посетителей прививают врачи поликлиники №2. Кроме того, мэр столицы поручил увеличить часы их работы, чтобы горожане смогли привиться после рабочего дня. По мнению Ильсура Метшина, растущая численность вакцинированных в Казани дает надежду на скорое получение коллективного иммунитета. За неделю число желающих привиться выросло в 5 раз, превысив 7 тысяч человек в день.

При этом мэрия призывает на помощь в 31 пункт вакцинации волонтеров. Нужно 120 добровольцев. Их миссия — заполнять реестр тех, кто сделал прививку.



В Татарстане появился новый агрохолдинг

Альберт Хуснуллин (сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина) начал создавать в Татарстане крупный аграрный холдинг под названием «Чистополье».

В него вошло больше 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и молочная ферма с 1 тысячей голов крупного рогатого скота. А еще предприниматель вложил средства и в агрофирму по выращиванию зерна. По оценке экспертов, стоимость агрохолдинга Хуснуллина-младшего оценивается в сумму от 660 млн до 1,1 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Апастовский «Чичиков» пошел на подмену ради плана

На днях стало известно, что 26 октября Апастовский суд рассмотрит уголовное дело местного депутата райсовета и теперь уже бывшего директора агроколледжа Фаиля Курамшина.

Он признался, что подделывал отчетность о реальной востребованности техникума. Чтобы выполнить план, спущенный Минобром Татарстана, ему пришлось примерить на себя роль Чичикова и зачислить техничку библиотеки, фельдшера скорой, охранника колледжа и прочих — в число студентов. Естественно, те не учились, экзамены не сдавали, но при этом получали стипендию и даже рассчитывали на диплом.

В ходе допросов Курамшин признал свою вину и уже выплатил весь ущерб по уголовному делу республиканскому Министерству образования. Но дело в том, что именно директивы этого ведомства вынудили директора колледжа пойти на подлог.

Татарстан оцифруют по полной

В Татарстане со следующего года начнется реализация большой госпрограммы «Цифровой Татарстан».

За три года, что будут внедряться ее продукты и решения, будет затрачено более 12 млрд рублей, из которых федеральный центр выделит лишь 1 млрд. Цифровая госпрограмма призвана улучшить работу десятка информационных систем — от ЖКХ до музеев, покрыть мобильной связью формата 5G крупные города республики и обеспечить 100%-ную возможность для дистанционного обучения всех школ.

Фото: realnoevremya.ru

Так, например, почти 5 млрд рублей вложат в цифровизацию государственных и муниципальных услуг и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Почти такая же сумма пойдет на «развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства». При этом все многомиллиардные затраты госпрограммы имеют прогнозный характер и могут быть пересмотрены.



На сцене Качаловского — спектакли о трагических женских судьбах

В Казани на этой неделе завершился Качаловский фестиваль.

Ценителям театрального искусства свою работу представил его третий гость-участник — театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга. Его режиссер, известный актер Александр Галибин показал свое прочтение драмы, развернувшейся в романе классика Николая Толстого «Анна Каренина».

Завершился II Качаловский фестиваль в пятницу спектаклем «Васса», которую представил хозяин фестиваля — театр им. Качалова. Премьеру спектакля по пьесе Максима Горького в постановке Александра Славутского казанский зритель увидел в мае — она завершила собой прошлый театральный сезон.

