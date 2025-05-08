«Пока помним — мы живем»: Банк «Аверс» поздравил ветеранов с Днем Победы

Фото: Динар Фатыхов

Страна с размахом отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главные герои этого праздника — участники войны и очевидцы тех лет, которые ценой неимоверных страданий и лишений сохранили для нас свободу и мир. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти, и этот юбилей — уникальная возможность отдать дань уважения тем, кто подарил нам мирное будущее. В преддверии годовщины Дня Победы сотрудники Банка «Аверс» навестили ветеранов, поблагодарили их и вручили подарки.

Добрая традиция — радовать ветеранов

Ежегодно в канун Дня Победы АО Банк «Аверс» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. И в этом году сотрудники банка по традиции навестили фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, выразили им благодарность и вручили подарки.

Ежегодно в канун Дня Победы АО Банк «Аверс» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первой встретила гостей Вера Алексеевна Мигунова. В годы Великой Отечественной войны еще ребенком она вместе с мамой побывала в трех фашистских концлагерях, прошла через весь ад, но сумела выжить.

Будучи 10-летней девочкой, Вера Алексеевна больше года провела в одном из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау. Концлагерь известен тем, что здесь ставили медицинские эксперименты над заключенными, в том числе и над детьми.

Освобождение пришло в конце апреля 1945 года, когда американские войска заняли Мюнхен.

Будучи 10-летней девочкой, Вера Алексеевна больше года провела в одном из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас Вере Алексеевне 95 лет. Она ведет активный образ жизни. И в день, когда ее навестили сотрудники банка, торопилась на праздничное мероприятие. Гости вручили ей продуктовый набор и памятные подарки, среди которых был и набор монет «Оружие Великой Победы». Он особенно привлек внимание ветерана.

— Это такой замечательный подарок. Спасибо, что не забываете, каждый год навещаете меня, — поблагодарила сотрудников банка Вера Алексеевна. И поделилась воспоминаниями о тех тяжелых годах.

92-летняя блокадница Зинаида Григорьевна Бушуева встретила сотрудников банка при полном параде. У нее тоже предпраздничные дни расписаны по минутам.

— Приглашают, помнят, это очень приятно. Вот вы каждый год приезжаете, — отметила она.

Зинаида Григорьевна родилась в Ленинграде. Была старшим ребенком в большой семье военного. На время начала блокады Зинаиде исполнилось 8 лет. Через два года их с мамой и младшим братом эвакуировали в Казань. Много месяцев они провели в больницах, их лечили от дистрофии.

92-летняя блокадница Зинаида Григорьевна Бушуева встретила сотрудников банка при полном параде. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Когда сообщили, что война закончилась, у меня и болезнь на радостях прошла»

98-летняя труженица тыла Шамсинур Ибрагимовна Ибрагимова сама вышла встречать гостей на улицу. Ее жизнелюбию можно только позавидовать. Она одна из тех, кто ковал победу в тылу.

— Жизнь моя хоть и была нелегкая, но интересная! — говорит пенсионерка.

Она родилась в деревне Старое Абдулово в Тукаевском районе Республики Татарстан. Семья была зажиточная.

— Жили мы не бедно. Родители мои — трудяги. Работали много, имели свое подсобное хозяйство. В 30-е годы начали образовываться колхозы. В них заставляли вступать принудительно. Родители мои не хотели. За это их признали кулаками. Нас подвергли раскулачиванию. Забрали всю живность, жнейку — нашу кормилицу. До сих пор стоит перед глазами, как ее забирали, — вспоминает Шамсинур Ибрагимовна.

Дальше были тяжелые годы: арест отца, начало войны. Она, будучи 14-летним подростком, трудилась на торфоразработках, на торфяных болотах, работала и на лесозаготовках.

98-летняя труженица тыла Шамсинур Ибрагимовна Ибрагимова сама вышла встречать гостей на улицу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После войны она по вербовке уехала в подмосковный город Павловский Посад, там обзавелась семьей. Шамсинур Ибрагимовна ездила и на освоение целинных земель. А в 1958 году семья вернулась в Казань. Сейчас труженица тыла проживает с дочерью.

— Желаю вам счастья, скорейшего окончания СВО, возвращения всех наших мужчин, наших сыновей и внуков домой живыми и невредимыми. Мирного неба всем над головой! — напутствовала она гостей.

Подарки и теплые слова поздравления в этот день принимал еще один труженик тыла — Мухаметвагиз Харисович Каримов. Он родился в деревне Биектау Рыбно-Слободского района. Когда началась война, он был десятилетнем ребенком, но ему пришлось быстро повзрослеть. Отца забрали на фронт, скоро пришла весть о том, что он пропал без вести. Мухаметвагизу, как старшему из четырех детей, пришлось наравне со взрослыми работать в колхозе.

После войны, отслужив в армии, он вернулся в родную деревню, где и прожил всю свою жизнь. Сейчас ветеран живет окруженный заботой своих детей, внуков и правнуков.

Подарки и теплые слова поздравления в этот день принимал еще один труженик тыла — Мухаметвагиз Харисович Каримов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С предстоящим праздником Банк «Аверс» поздравил и Зинаиду Николаевну Шарипову, труженицу тыла. Она родилась в поселке Новочувашский Зеленодольского района. В большой семье, кроме нее, было еще трое детей. Когда началась война, маленькой Зине едва исполнилось 9 лет. Отца на фронт забрали сразу: Николай Кириллович Матвеев командовал бронепоездом. С войны он так и не вернулся. Погиб в марте 1944 года.

— Он был дважды награжден орденом Красной Звезды, — с гордостью вспоминает об отце пенсионерка.

Когда Зине исполнилось десять, она начала работать в колхозе. В 1945 году девочка попала в больницу с воспалением легких, там она и узнала о долгожданной победе над фашистами.

— Когда сообщили, что война закончилась, все выбежали на улицу, радовались, плакали от счастья. У меня и болезнь на радостях прошла, — рассказывает Зинаида Шарипова.

Сейчас пенсионерка живет одна, потеряла зрение. Но не падает духом, ей помогают соседи.

С предстоящим праздником Банк «Аверс» поздравил и Зинаиду Николаевну Шарипову, труженицу тыла. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жизнь длиною в век

Сегодня участники Великой Отечественной войны, труженики тыла — это долгожители. Кто-то на подходе к столетнему юбилею, а некоторые уже перешагнули этот вековой рубеж. Одна из таких — Нина Петровна Глазкова, труженица тыла. Она в прошлом году отметила свой столетний юбилей.

Нина Петровна родилась в Сабинском районе. Говоря о своей жизни, отмечает, что ей с детства было не сладко. В 7 лет она осталась без мамы, а в 13 — полностью осиротела. Она и ее младшие брат и сестра жили на попечении колхоза. Когда началась война, юную Нину по разнарядке отправили в Казань на ФЗО, она отучилась на токаря. После обучения попала на пороховой завод.

— Мы делали детали для оборудования пороховщиков. Работа, конечно, была тяжелая, целый день на ногах. Мы — молодые девушки и юноши 14—17 лет. Но никто никогда не жаловался, каждый знал, что наш труд приближает Победу. Нам давали хлеб по 700 г как основным рабочим. Кроме этого, у нас на заводе было подсобное хозяйство и столовая. Что-то там готовили, кормили нас. И это тогда была благодать. Я до сих пор за это благодарна. Хоть и мало, но еда у нас была, — вспоминает пенсионерка.

Так всю свою жизнь она и проработала на этом заводе.

— В трудовой одна запись: родной завод, — с гордостью говорит Нина Петровна.

Нина Петровна Глазкова в прошлом году отметила свой столетний юбилей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За столетний рубеж перешагнула и Мария Ивановна Шакунова, труженица тыла. Ее банк «Аверс» поздравил в Нижнекамске. Она тоже очень рано осталась без отца.

— Спасибо маме, она одна нас вытянула двоих, дала возможность получить 10 классов образования. По тем временам это редкость, — вспоминает Мария Ивановна.

Война как раз застала ее после выпускных экзаменов. Военные годы она работала в деревне Токмак учительницей начальных классов.

— Если бы кому сказать тогда, как мы сейчас живем, не поверили бы, что можно так жить. Тут кран, там кран, везде вода бежит: холодная, горячая. А тогда ведь ничего не было. Я на квартире жила у бабушки, учителям давали во время войны восемь килограммов муки на месяц, а на зиму давали три кубометра дров отапливаться. А дрова в лесу, сами ездили за ними. Соли нет, мыла нет, спичек нет. Всем делились, одна сварит картошку — и всех соседок приглашает. Картошки, конечно, старались больше сажать. Если весной, когда перекапываешь под посадку, попадется гнилая картошка, радуешься: наберем на лепешки. Лепешки из гнилой картошки ели, — вспоминает о тех годах Мария Шакунова.

За столетний рубеж перешагнула и Мария Ивановна Шакунова. предоставлено АО Банк «Аверс»

Без внимания Банк «Аверс» не оставил и 90-летнюю Лидию Андреевну Лукоянову. Она — дитя войны, родилась в 1935 году. Хотя на начало войны ей было всего 6 лет, ей пришлось работать на поле.

— Работать было некому, и нас, маленьких, привлекали, все были при деле. Война отняла у меня отца, есть было нечего, питались разной травой, носить было нечего. Так и жили. Даже сейчас плакать хочется, когда вспоминаю, — говорит она.

Без внимания Банк «Аверс» не оставил и 90-летнюю Лидию Андреевну Лукоянову. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Многие товарищи остались там, а мы смогли наслаждаться жизнью»

В канун Дня Победы особое внимание уделяется ветеранам войны, чья храбрость и самоотверженность заслуживают особого уважения и благодарности. Банк «Аверс» наведался и к ним.

Один из них — Иван Петрович Мурахтанов. На начало войны ему было 14 лет, он успел и в тылу поработать.

— Отца и двух его братьев забрали на фронт. Папе не суждено было вернуться, о том, что он погиб, мы узнали уже после войны. Никаких вестей от него не было. Мы не знали, что с ним. Женщин по нарядам отправляли то лес валить, то копать окопы, строить железные дороги. Маму мы тоже практически не видели. На три семьи была одна бабушка. Поэтому приходилось справляться самим. Тяжело вспоминать, через что нам пришлось пройти: керосина не было, мыла не было, хлеба даже не давали, — говорит ветеран.

В 1944 году его призвали на фронт. Иван Петрович попал в запасную стрелковую дивизию. Всего в армии он прослужил 7 лет. После службы женился. Его жена — Анастасия Васильевна Мурахтанова — труженица тыла. Они вместе уже более 74 лет. Супруги воспитали двоих детей, подаривших им четверых внуков и уже восьмерых правнуков.

Супруги Мурахтановы воспитали двоих детей, подаривших им четверых внуков и уже восьмерых правнуков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В нашем подъезде живет ветеран», — такая надпись встречает и в одном из домов по улице Богатырева, здесь живет Василий Никифорович Горшков.

Он родился в деревне Сибирчи Апастовского района. В 14 лет, когда началась война, ему пришлось стать главой семьи, отца забрали на фронт. Он бросил школу, чтобы кормить большую семью, в которой было пятеро ребятишек.

Василий Никифорович попал на фронт в 1944 году, в 17 лет. В юности он был некрепкого телосложения, весил 46 килограмм при росте 149 см, в первое время не мог поднять ни плиту, ни ствол, ни раму миномета. После войны ветеран еще почти шесть лет служил на Дальнем Востоке. Вернувшись на Родину в 1951 году, первым делом решил возместить пробел в образовании, отучился в техникуме, а потом получил и высшее образование. По распределению попал на Пороховой завод. Его взяли на должность мастера, а на пенсию он ушел начальником участка со званием «Заслуженный химик России».

Сегодня Василий Никифорович не выходит из дома, по квартире перемещается с помощью ходунков. Но гостей встретил при полном параде и в приподнятом настроении.

— Все-таки сумели мы отбить злейшего врага всего мира. Большое спасибо, что храните память об этих днях. Многие товарищи остались там, на полях сражений, а мы остались, смогли наслаждаться жизнью. Нельзя забывать об их жертвах, — говорит ветеран.

Василий Никифорович попал на фронт в 1944 году, в 17 лет. Реклама АО Банк «Аверс». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сколько разных судеб, и у каждой есть своя боль. Но сегодня их объединяет радость — осознание, что их подвиги и жертвы не стерты из памяти. Поколение победителей навсегда останется в сердцах людей, а их истории будут передаваться внукам и правнукам.