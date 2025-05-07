Госдума может увеличить срок действия электронных виз для иностранцев

Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал законопроект об увеличении срока действия электронных виз для иностранцев с 60 до 120 суток. Соответствующая информация появилась в электронной базе палаты.

Законопроект, внесенный в Госдуму правительством России 10 апреля, предусматривает не только продление срока действия электронных виз, но и увеличение разрешенного срока пребывания иностранных туристов в стране с 16 до 30 суток, при сохранении кратности визы.

На сегодняшнем заседании члены думского комитета рекомендовали принять законопроект в первом чтении на пленарном заседании, которое запланировано на 13 мая.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть продолжительность безвизового режима для иностранцев, сократив его с 60 до 30 дней.

Рената Валеева