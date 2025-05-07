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Лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву

17:58, 07.05.2025
Лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах к 80-летию Победы.

Он прибыл в столичный аэропорт Внуково-2 около 18 часов мск.

Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах, посвященных Дню Победы, и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры подпишут совместные заявления об углублении отношений.

Рената Валеева

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