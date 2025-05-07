Лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах к 80-летию Победы.
Он прибыл в столичный аэропорт Внуково-2 около 18 часов мск.
Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах, посвященных Дню Победы, и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры подпишут совместные заявления об углублении отношений.
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