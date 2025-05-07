Минтимер Шаймиев снова обнял своего отца, присоединившись к акции #ОбнимиГероя

Фото: Представлено пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к Всероссийской акции #ОбнимиГероя, посвященной 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова.

На видео Шаймиев обнимает своего отца, Шаймиева Шагишарипа Шаймухамматовича. Он был призван на фронт в 1941 году, сразу попал на передовую и сражался под Москвой. В 1942 году он был комиссован после тяжелого ранения.

Акция #ОбнимиГероя была инициирована раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сегодня он также выложил в своем телеграм-канале видео, где обнимает своего героя — старшего брата отца, участника Великой Отечественной войны.

Акция предлагает всем желающим выразить свою благодарность ветеранам и почтить память героев войны. Любой желающий может принять участие и с помощью нейросети сгенерировать свой ролик по инструкции, размещенной в телеграм-канале Рустама Минниханова.

Цель акции #ОбнимиГероя — напомнить о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и передать память о героях будущим поколениям.

Рената Валеева