«Это просто сказка!» — бизнес переводит активы в личные фонды

По числу новых инструментов вложения средств республика вошла в пятерку регионов-лидеров в России

Фото: Реальное время

В России около года наблюдают взрывной интерес бизнеса к личным фондам как к новому инструменту управления активами. Татарстанские предприниматели не остаются в стороне. Как выяснило «Реальное время», в республике на сегодня создали восемь личных фондов. Кроме собственника «КАН Авто» Александра Колесова, этой возможностью воспользовались владельцы крупного бизнеса — нефтяники, дорожники, металлурги, айтишники и финансисты. Подробности — в материале «Реального времени».

Фонды Колесовых, Комаровых и Рачковых

Татарстанский бизнес активно интересуется новыми инструментами вложения средств, особенно такими, как личные фонды. Недавно свой ЛФ «Авес фонд» создал владелец «КАН Авто» Александр Колесов. Незадолго до этого его примеру последовали еще несколько предпринимателей республики. Всего в Татарстане на сегодня насчитывается восемь личных фондов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Реальное время / realnoevremya.ru

Пионером в этом направлении выступил строитель первой в республике платной дороги Алексеевское — Альметьевск, основатель АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров. Бывший глава Альметьевска и экс-депутат Госсовета РТ еще в апреле 2023 года первым из числа татарстанских предпринимателей создал «Личный фонд Комарова Фоата Фагимовича», доверив руководство сначала своему сыну Комарову Риязу Фоатовичу, а затем — дочери Комаровой Резеде Фоатовне. Размер чистых активов фонда — 232,5 млн, основных средств — 229,8 млн рублей. Отрасль — другие виды деятельности по управлению активами.

Пионером в этом направлении выступил строитель первой в республике платной дороги «Алексеевское — Альметьевск», основатель АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров (справа). взято с сайта mindortrans.tatarstan.ru

В Набережных Челнах прошлой весной был создан личный фонд «Кавача», директором которого стал Рачков Сергей Сергеевич, судя по всему, сын владельца «алюминиевого» холдинга «Татпроф» Сергея Рачкова. Его производственная компания — один из лидеров рынка по объему переработки и производства алюминиевого профиля методом экструзии. Была поставщиком конструкций на объекты чемпионата мира по футболу, Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани.

Сергей Рачков-младший занимает должность исполнительного директора в АО «Татпроф» с оборотом в 10 млрд рублей и выступает совладельцем двух фирм группы «Гринал» и «Алюминиевый сад». В ЛФ «Кавача» он стал управляющим в апреле этого года — до него фондом руководил его брат Евгений Рачков. Чистые активы фонда — 144,6 млн, денежный поток в прошлом году составил почти 110 млн, а чистая прибыль — 9,3 млн. Отрасль — другие виды деятельности по управлению активами.

В Набережных Челнах прошлой весной был создан личный фонд «Кавача», директором которого стал Рачков Сергей Сергеевич, судя по всему, сын «алюминиевого короля», владельца холдинга «Татпроф» Сергея Рачкова. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Активы семьи главы «БАРС Групп», владельца отеля Ramada и «Пляжа»

В августе 2023 года был зарегистрирован личный фонд «Фонд семьи Ахмеровых», которым руководит Кирова Татьяна Маратовна, связанная с гендиректором «БАРС Групп» Ахмеровым Тимуром Маратовичем. Размер основных средств фонда — 218 млн рублей, в прошлом году он показал убыток в 2,5 млн рублей. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В тот же период в Казани был создан еще один ЛФ «Равзат», директором которого стала Ильченко Татьяна Анатольевна, бывший директор московского ООО «ТД «Корстон». По тому же адресу, что и фонд, зарегистрирована возглавляемая Ильченко УК «Зорге хоспитэлити», в ведении которой находятся три отеля в Казани: Ramada, «Особняк на Театральной» и «Олимп».

Бенефициар компании — Хаджимурат Газалиев, бывший директор по развитию «Унистроя», выкупивший у АО «Джи-групп» пятизвездочный отель Ramada несколько лет назад. У бизнесмена также 25% в компании «Смарт Медиа», которой принадлежит первый в Казани термальный комплекс.

Бенефициар компании — Хаджимурат Газалиев, бывший директор по развитию «Унистроя», выкупивший у АО «Джи-групп» пятизвездочный отель Ramada. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В январе этого года в Казани был создан личный фонд «Наследие», который возглавил Королев Евгений Валерьевич, бывший председатель ТСН «Каинки». Предпринимателю принадлежит стройфирма «Айпиком», которая находится в управлении компании Мугинова «Рибаса ботэ». Королев также выступает совладельцем основанной Мугиновым компании «Родные просторы».

Казанский рантье и кукморский застройщик

В марте 2024 года в Казани создали личный фонд «Семейный капитал», или «С-Капитал». Его директором стала Латыпова Гузал Миннахметовна. Человек с таким же ФИО ранее руководил государственной налоговой инспекцией по северо-восточному округу г. Набережные Челны, ликвидированной в 2007 году. Фонд был зарегистрирован по адресу бизнес-центра, в свое время в этом здании работал первый в сегменте халяль российский супермаркет «Бахетле халяль». БЦ продают уже несколько лет.

В марте 2025 года опять же в татарстанской столице зарегистрировали личный фонд «Восход». Его директором стала глава и собственница «Независимой консалтинговой фирмы», член правления Союза оценщиков РТ Аитова Людмила Марселевна. НКФ называют одной из первых аудиторско-консалтинговых фирм Татарстана, на рынке она с 1991 года. С 2002 года компания развивает оценочное направление деятельности, а затем стала предлагать клиентам услуги нестандартных, эксклюзивных работ в решении любых задач в области экономики и управления. Среди ее партнеров крупные холдинги и промышленные объединения республики. Людмиле Аитовой принадлежит 10% в «Кукморском молочном комбинате», контролируемом через компанию СКС депутатом Госсовета РТ Ниязом Аитовым. Парламентарий выступает бенефициаром кукморской строительной компании «Булгарстройкомплект» с оборотом в 2,9 млрд и чистой прибылью всего 435 тысяч рублей.

Людмиле Аитовой принадлежит 10% в «Кукморском молочном комбинате», контролируемом через компанию «СКС» депутатом Госсовета РТ Ниязом Аитовым. скриншот realnoevremya.ru сайта "Единой России"/tatarstan.er.ru

Татарстан в пятерке лидеров по числу личных фондов

В России зарегистрировано 210 личных фондов, из которых три международных не действуют, согласно информации «СПАРК-Интерфакс». Наибольшее число ЛФ сосредоточено в Москве — 129 и Санкт-Петербурге — 22. В пятерку лидеров по их количеству также входят Московская область (21), Краснодарский край (11) и Татарстан (8).

Помимо двух столиц, личные фонды созданы в 26 регионах страны. Ниже представлен рейтинг субъектов России по количеству созданных ЛФ.

№ Субъект РФ с личными фондами Количество личных фондов 1 Москва 129 2 Санкт-Петербург 22 3 Московская область 21 4 Краснодарский край 11 5 Татарстан 8 6 Ростовская область 5 7 Калининградская, Свердловская области 7 8 Башкортостан, Чечня 4 9 Омская, Новосибирская, Рязанская, Нижегородская области, Дагестан, Забайкальский край, Пермский край, Бурятия 2 10 Воронежская, Вологодская, Ульяновская, Самарская, Челябинская, Ярославская, Ленинградская области, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Красноярский край 1

«Два-три человека в день звонят, и масштабы даже не «КАН Авто»

Возросший интерес бизнеса к созданию личных фондов отмечают и в татарстанском юридическом сообществе. Этот инструмент стал хорошей альтернативой офшорам, ЗПИФам и трастам для структурирования активов, налогового планирования и наследования. Директор юридической фирмы «Татюринформ» Марат Камалов выделил пять критериев, которые привлекают предпринимателей в личных фондах:

— Во-первых, это полное обособление имущества фонда от личного имущества владельца в течение 3 лет, максимум 5 лет. В случае привлечения к субсидиарной ответственности активы учредителя личного фонда будут защищены. Во-вторых, выгодоприобретатели не платят НДФЛ. При том что у нас сейчас прогрессивные ставки: 13%, 15%, 18% и дальше — это просто сказка, нереальная сказка!

Марат Камалов выделил пять критериев, которые привлекают предпринимателей в личных фондах. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В-третьих, по его словам, поскольку это абсолютно новый институт, он позволяет создать нетипичную для российских реалий систему управления активами, «это могут быть очень интересные схемы владения и управления». В-четвертых, если заниматься фондом планомерно, можно сразу снять вопросы, связанные с завещанием имущества, избежать споров членов семьи в случае внезапного ухода. «В-пятых, по большому счету, если поймешь, что все это ошибочно, можно будет отыграть назад», — добавил он.

— Создать личный фонд очень дорого, и дело не в сумме активов, а в работе над этим фондом. Это не так же, как создать «ОООшку» за 10 тысяч рублей. Работа требует не просто юристов — над этим целый пул, команда работает: и налоговые консультанты, и юристы, и экономисты, где-то, возможно, даже психологи. Это проектный командный труд и стоит минимум от 300 тысяч рублей, так сказать, за типовой проект. Что-то более сложное обойдется в сотни тысяч, и это только создание фонда. А его сопровождение, корректировки, донастройка и все остальное — еще сотни тысяч, — перечислил Марат Фатыхов.

«Во-вторых, выгодоприобретатели не платят НДФЛ. При том что у нас сейчас прогрессивные ставки: 13%, 15%, 18% и дальше — это просто сказка». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее инструмент привлекает многих предпринимателей, особенно тех, кто получает рентный доход. «Это интересно практически любому бизнесмену средней руки, потому что инфляция просто съела все разумные пределы, те критерии, когда слово «миллионер» вызывало трепет, — отметил собеседник издания. — Это одна из основных схем легализации доходов. Ведь если ты получаешь зарплату фактически с отчислением в пенсионный, соцстрах, НДФЛ и так далее, у тебя порядка 50% уходит во все фонды».

— Одна из самых красивых схем была дивиденды, но с них платили 13%, а эта схема позволяет вообще не платить НДФЛ. По большому счету, кто получает рентный доход от сдачи недвижимости — это самая первая категория, кому можно в личный фонд. Дальше могут быть владельцы любых комплексов, собственники крупных пакетов акций. Этот инструмент сейчас начали использовать в том числе для минимизации налогообложения. И хотя это не массовая вещь, наши специалисты отмечают, что спрос постоянно растет. Все очень просто — налоги. К нам 2-3 человека в день звонят по вопросу ЛФ, и масштабы даже не «КАН Авто» и Колесова, а гораздо меньше, но тем не менее, — сообщил он.

«Личный фонд — это про миллиардные активы»

Управляющий партнер юридической компании «А2К Лигал» Ильдар Хабибуллин также подтвердил, что тема создания личных фондов сейчас интересует многих предпринимателей. Хотя есть порог отсечения — имущество должно стоить не менее 100 млн рублей. Поэтому новый инструмент привлекает в основном крупный бизнес.

— Речь идет именно о личных активах, а не о бизнес-активах в целом. Когда мы консультируем наших доверителей, всегда говорим, что личный фонд больше подойдет для тех активов, которые приносят рентный доход. Налоговая льгота предусмотрена именно для таких пассивных доходов. Размещать высоко рискованные активы, связанные с производством, в личный фонд неправильно, потому что эта структура должна стабильно работать и не просто долго, а при жизни учредителя и после, самое главное. Поэтому, конечно, в личный фонд передавать все активы не стоит, — отметил собеседник издания.

«Когда мы консультируем наших доверителей, всегда говорим, что личный фонд больше подойдет тем, кто получает рентный доход», — сообщил Ильдар Хабибуллин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По его словам, по вопросам создания ЛФ в компанию чаще всего обращаются «люди, чье личное имущество превышает или приближается к одному миллиарду рублей». При этом он не согласен с мнением, что личные фонды нужны в основном для оптимизации налогов, как в свое время использовали ЗПИФы. «Вообще личные фонды предназначены не для налоговой оптимизации, а для защиты личных активов. Конечно, формально налоговые льготы присутствуют, но в части налогов, по большому счету, плюсов нет», — сообщил юрист, а для наглядности привел пример. Бизнесмен получает доход с принадлежащей ему недвижимости и платит НДФЛ в размере 15%. Ему предлагают открыть личный фонд. Раньше, если бы он перевел в него свой недвижимый комплекс, заплатил бы 25% налог на прибыль и еще сверху 15% НДФЛ. Закономерно, что от такого инструмента собственники бизнеса отказывались, чтобы не переплачивать.

— Поэтому в Налоговом кодексе предусмотрели, что с рентных доходов личный фонд платит 15%, а учредитель платит 0% НДФЛ. Получается, по сути, никакой льготы нет. Он платит ровно те же налоги, что и без личного фонда. Недостаток личного фонда был в излишней налоговой нагрузке, но законодатель его убрал, поэтому личные фонды сейчас активизировались. Люди, которые умеют считать деньги, поняли, что этого минуса больше нет, и туда можно идти, — пояснил Ильдар Хабибуллин.

«Личные фонды помогают развивать экономику!»

Как инструмент вложения средств, законодательно личные фонды в России появились в 2022 году, но пик их массовой регистрации пришелся на прошлое лето и с тех пор набирает обороты. Предприниматели все чаще выбирают эту форму управления капиталом для защиты своих накоплений и передачи наследникам. При этом, по словам Хабибуллина, у личных фондов есть свои преимущества в отличие от наследственных.



Как инструмент вложения средств, законодательно личные фонды в России появились в 2022 году, но пик их массовой регистрации пришелся на прошлое лето и с тех пор набирает обороты. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

— Наследственные фонды были созданы в 2015 году, но они у нас не пошли. Почему они не получили развития? Потому что они работают только после смерти учредителя. А в личном фонде вся прелесть в том, что он создается при жизни и учредитель может отрегулировать его деятельность: как фонд будет выплачивать доходы, какие люди и как будут им управлять, сейчас и в дальнейшем. Создавая ЛФ, человек хотя бы на втором месте держит в голове вопросы наследственного права. Возможно, это не цель номер один, но все равно она там есть, — подчеркнул он.



— Это новая форма накопления капитала. С помощью личного фонда можно решить и вопросы, связанные с наследованием бизнеса. Потому что часто происходят и такие ситуации, когда крупный собственник бизнеса умирает, начинается дележка наследства со всеми спорами и даже уголовкой, оспариванием завещания. А когда создается личный фонд, соответственно, всех этих проблем можно избежать, — согласен с коллегой партнер фирмы «Ялилов и Партнеры», адвокат Рустам Губайдуллин.

По его словам, интерес к новому инструменту проявляют многие представители татарстанского бизнеса. «К нам тоже обращались предприниматели по поводу структуризации своих активов. Преимущественно этим интересуется крупный бизнес, потому что создание личного фонда — дело непростое. Если ты рядовой предприниматель, ИП, то, наверное, и смысла нет этим заниматься. Это все-таки больше для владельцев нескольких разных бизнесов, групп компаний», — добавил эксперт.

Когда собственник бизнеса умирает, начинается дележка наследства со всеми спорами, а когда создается личный фонд, проблем можно избежать, отметил Рустам Губайдуллин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Важным преимуществом личных фондов Ильдар Хабибуллин также назвал то, что через три года имущество в личном фонде становится фактически неподсудным — на него нельзя обратить взыскание по долгам учредителя. «Бизнес — это всегда риск. Когда ты высоко взлетел, потом очень больно падать. А личный фонд — это та самая подушка, которая позволяет сохранить уровень жизни», — добавил он. И в этом смысле, по его словам, личные фонды позволяют их владельцам смелее инвестировать:

— Представьте, что у предпринимателя стоит задача реализовать крупный проект, который даст ВВП республике, стране. И он думает: «Если я сейчас начну это дело, то поставлю на карту все. А если у меня не получится, придется пройти банкротство, семья останется ни с чем. Мне это не надо». Личный фонд позволяет ему сказать: «У меня есть фонд, я ничего не боюсь и буду это делать». Понимаете? Возможно, его риск не оправдается, но он не пострадает за то, что рискнул, и он и его семья сохранят уровень жизни, которого он добился. Поэтому я бы сказал, что личные фонды помогают развивать экономику!