Собственники глэмпингов Татарстана продают «успешный бизнес» за 10 млн рублей

Снижается популярность загородного отдыха или предприниматели избавляются от незаконной деятельности?

Фото: Галия Шакирова

Как стало известно «Реальному времени», на сайтах по размещению объявлений появилось сразу минимум семь предложений о продаже глэмпингов в Татарстане. Авторы убеждают, что продают «готовый», «прибыльный бизнес», при этом цена за эту золотую жилу стартует от 10 млн рублей. Можно предположить, что загородный туризм теряет свою популярность, а продавцы попросту избавляются от убыточного бизнеса. Однако сами представители отрасли и Институт развития городов Татарстана эту информацию опровергают. Подробнее о том, что кроется за обещаниями успешного бизнеса и на что стоит обратить внимание начинающим предпринимателям, — в материале «Реального времени».

Продажа «прибыльного бизнеса»

На одном из сайтов по размещению объявлений о продаже товаров насчитывается семь постов о продаже глэмпингов. Причем стоимость «готового бизнеса» варьируется в диапазоне от 10 до 150 млн рублей — в эту стоимость входят участки и строения на них. Причины продажи в большинстве объявлений не указаны.

Авторы большинства объявлений указывают, что продают готовый и прибыльный бизнес со своей клиентской базой. На некоторых участках все готово для заселения уже сейчас — есть дома, проведены необходимые коммунальные сети, на других же необходимо закончить работы, например обшить или меблировать домик.

— Продаю гoтовый, дeйствующий бизнес по посутoчной aрeнде глэмпингa. <...> На теpритории 12 соток pаcпoложeнo 2 домa с сaуной, oдин из кoторыx пoлнocтью гoтoв к зaселениям и второй дом на стадии завершения, остались работы по внутренней отделке. Вместе с проектом домов, так же отдаем наработанную базу за 4 месяца работы, сайт, «Яндекс директ», точки на картах и аккаунты. Есть сотрудник, который занимается заселением гостей, уборкой и выселением, — гласит одно из объявлений. Стоимость такого «готового, действующего бизнеса» оценивается всего в 10 млн рублей.

— Продаю рабoтающий глэмпинг в чeрте горoда, нa теppитории 10 соток раcпoлoжeнo 2 полностью укомплектованных дома, гoтoвыx к кpуглогoдичному проживaнию, 2 новыe бaни, 2 фуpако, дepевянный нacтил на кaждoм учacтке 120 кв. м, также хозпocтрoйкa для теx пeрcoнaла под прaчeчную, бойлерную и xранeниe, — следует из другого объявления. На этот раз глэмпинг из двух домов готовы продать за 19,3 млн рублей.

«Посещать глэмпинги меньше не стали»

К причинам продажи объектов снижение популярности глэмпингов отнести точно нельзя — в этом сошлись два эксперта «Реального времени».



— Бронь глэмпингов в апреле 25-го года не свидетельствуют о кризисе в нише, но отражает ряд факторов. Естественно, есть отбор на рынке — уходят игроки без уникальности и грамотного менеджмента, не клиентоориентированные. Назовем их глэмпинг «на один раз» — приехал, поймал клиента. Но все плохо — клиент расстроился и второй раз туда уже не поехал, — считает совладелец глэмпинга «Волга Резорт» Ирлан Тагабергенов.

Аналогичное мнение выразил и сооснователь Urman Camp Ильнар Хамидуллин:

— Посещать глэмпинги меньше не стали. То есть сейчас действительно лето и горячий сезон. Большая загрузка, большой спрос.

«Недоглэмпинги» и реальные базы отдыха

Как «Реальному времени» сообщили в Дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана, в большинстве объявлений продаются вовсе не глэмпинги:

— Мы хотели бы отметить, что объекты, указанные в данных объявлениях и именуемые «глэмпингами», на самом деле ими не являются. Чаще всего это дома на участках для личного подсобного хозяйства, несоответствующих требованиям для постройки объектов загородного туризма. Данные участки не являются полноценными объектами и базами отдыха, глэмпингами ввиду их малых площадей. Тем не менее в связи с ужесточением законодательства относительно использования земельных участков люди пытаются эти дома продать, используя при этом «модное» слово «глэмпинг». Ни в одном объявлении не указана категория земли, люди скидывают «работающий, прибыльный бизнес», который был построен не на той земле.



Как «Реальному времени» сообщили в Дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана, в большинстве объявлений продаются вовсе не глэмпинги. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

В Дирекции объяснили, что глэмпингами являются лишь полноценные базы отдыха с инфраструктурой, большой площадью участка, соответствующим статусом использования земель и соответствующей классификацией объекта размещения. Таковых среди шести объявлений нашлось два. Они состоят на учете Института и продаются за 21 и 150 млн рублей соответственно. В связи с чем они продаются — неизвестно.



«Это, скорее всего, тактика инвесторов»

По мнению Ильнара Хамидуллина, причин продажи может быть несколько:



объекты не оформлены как бизнес, ими владеют самозанятые, которые не могут полноценно вкладываться;

непрохождение по классификации видов объектов, которую ввели в этом году;

нецелевое назначение земли.

— Также, возможно, у них нет возможности для расширения — участки слишком маленькие. Они не могут создать полноценный объект, поставить ресепшн, дом для персонала и прочее. Есть просто дом в аренду и никакой инфраструктуры, — добавил он.

Авторы объявления — мелкие предприниматели, кроме того, могут попросту испытывать финансовые трудности, считает Ирлан Тагабергенов.



— Есть и крупные глэмпинги, которые продаются, вижу в объявлениях. Это, скорее всего, тактика инвесторов. Они хотят зафиксировать прибыль после вложений перед стартом сезона, потому что во многих глэмпингах в объявлениях написано «бизнес под ключ», который указывает объем месячный, чистую прибыль, расходы и так далее, — добавил он.

По мнению Ильнара Хамидуллина, причин продажи может быть несколько. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Есть несколько деталей, на которые необходимо обратить внимание при открытии или покупке бизнеса в сфере загородного туризма, отметили в Дирекции:

внимательно изучать документы за землю: категория, ври, зоуиты (ограничения);

соответствует ли концепция приобретаемого объекта интересам/ценностям нового покупателя, близка ли она ему. Если нет, то есть ли возможность изменения концепции на уже готовом объекте;

если речь о действующем бизнесе, то обязательно запросить аналитику в виде отчетов из PMS-системы, которой пользовался предыдущий собственник;

выяснить причины продажи;

обязательно посмотреть вживую всю инфраструктуру, оценить ее качество;

если объект рядом с водоемом, посмотреть по картам предыдущих годов, не находится ли участок в зоне подтопления;

изучить предложение других объектов в этой локации — что предлагают, сколько стоит, какая загрузка.

— В данных объявлениях не указана категория земли, что означает, что покупатели должны самостоятельно связаться и получить ответ. Вполне возможно, что категория земли будет подходящая. При заключении договоров о купле-продаже земли скрыть ее категорию и назначение невозможно, то есть обман покупателя исключен. Приобретая землю, покупатель должен сам оценить риски и обратить внимание на категорию земли, — добавили там.

