Польша отказалась от требования репараций с Германии за Вторую мировую войну

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Польша больше не будет требовать от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск после встречи с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 7 мая, сообщает РИА «Новости».

При этом Туск признал наличие долга Германии перед Польшей, отметив, что немецкая сторона не компенсировала потери Второй мировой войны.

— Нет. Конечно же нет. Я историк и могу говорить часами как выглядит этот счет, и он никогда не был оплачен, — заявил Туск.

Однако, несмотря на это, он подчеркнул, что не намерен поднимать вопрос о репарациях перед немецкими властями.

— Это вопрос для всех сторон. Я хочу сосредоточиться на том, чтобы Польша и Германия строили безопасное будущее. А когда придет время для реальных компенсаций, увидим, — добавил премьер-министр Польши.

Рената Валеева