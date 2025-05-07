В Ватикане начался конклав по избранию 267-го папы римского

Члены Кардинальской коллегии начали торжественную мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. Этот день войдет в историю Римско-католической церкви как первый день конклава, который изберет 267-го папу римского, пишет РИА «Новости».

После богослужения 133 участника конклава соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца. Оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где кардиналы принесут присягу и поклянутся «соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов римского понтифика».

Официально конклав откроется в 17.30 по московскому времени. Голосование пройдет в Сикстинской капелле. Кардиналы будут находиться в обстановке секретности и изоляции. В среду предусмотрен один раунд голосования.

О промежуточных и окончательных итогах конклава верующим сообщит цвет дыма из трубы капеллы. Белый дым со звоном колоколов означает, что новый папа римский успешно избран.

Если в результате голосования ни одному из претендентов на папский престол не удастся набрать необходимых двух третей голосов, из дымохода пойдет черный дым и конклав продолжится.

Рената Валеева