Казань снова становится грозной: как «Рубин» победил «Факел» по заветам Бердыева

Команда Рахимова еще не проигрывала в домашних матчах в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» одержал волевую победу над «Факелом» со счетом 2:1. Казанцы первыми пропустили, но затем усилиями Руслана Безрукова смогли победить. Перед игрой на стадионе чествовали легендарного тренера казанцев Курбана Бердыева. Нынешняя победа получилась по его лекалам: грузный матч и победа в концовке. Как «Рубин» Рашида Рахимова пошла по стопам Бекиевича — в материале «Реального времени».

Есть ли жизнь без Даку



Тренерский штаб «Рубина» в последних матчах чемпионата вынужден решать ребусы с составом. Из-за травм и дисквалификаций казанцы вот уже пару туров подряд обходятся без некоторых своих лидеров. В прошлый раз матч пропускал Илья Рожков, сейчас был очередь Мирлинда Даку. Нападающий был удален в игре с «Динамо» в Москве и отсутствовал в заявке команды на поединок с «Факелом».

Всю неделю перед встречей с основой не тренировался Дардан Шабанхаджай, а Марвин Чуни уже давно остается вне игры. Из нападающих здоровым был только Касра Тахери, пока далекий от того, чтобы выходить в старте. Иранец и в этот раз остался в запасе. Благо, вернулся в строй Дардан, хотя никто не знает, каких уступок потребовало его появление в составе без тренировок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пару к Шабанхаджаю в атаку отрядили Никиту Васильева. Молодому хавбеку в этом сезоне раздают много авансов, но на деле его игра пока далека от попадания в старт команды РПЛ. Терпения Рахимову хватило на 40 минут, после чего тот выпустил Угочукву Иву. Сразу после замены тренер казанцев по-отечески объяснил Васильеву, чего именно его не устроило.

Зато в обороне был полный боекомплект. Рожков, наконец-то появился в удобной для себя позиции с краю, а в центре действовало трио Грицаенко — Вуячич — Тесленко.

Омраченный праздник

Матч стартовал с символического первого удара Курбана Бердыева. Перед игрой именем легендарного тренера «Рубина» назвали один из секторов на трибуне «Ак Барс Арена». В честь этого события на стадионе провели красочную церемонию, в которой нашлось место даже для обнимашек Бердыева с Рахимовым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но первый тайм получился мрачным. Особенно его концовка. Уже на старте матча «Факел» едва не получил право на пенальти. Дмитрий Кабутов снес в штрафной Игоря Калинина, после чего судьи долго рассматривали видеоповторы. В итоге арбитры не стали наказывать «Рубин», оттянув, как оказалось, пропущенный гол на пару минут. «Факел» после этого эпизода встрепенулся и додавил хозяев. Андрей Ивлев простреливал, но мяч, никого не коснувшись, отправился прямиком в сетку — 0:1.

Для «Факела» этот гол стал первым с ноября прошлого года. Воронежцы целых девять игр подряд не могли отличиться в матчах чемпионата страны. Такое долгожданное событие гости отмечали долго, а после отправились отчаянно защищать добытый победный счет. Так бы и завершился тайм, не случись роковое столкновение Рожкова с Максом Дзиовым. Эпизод получился страшным: нога защитника «Факела» фактически разломалась пополам. Оба игрока ушли с поля на носилках.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вскоре отправился в раздевалку и хавбек гостей Никита Моцпан. Полузащитник воронежцев в рядовом моменте наступил сзади на ногу Руслану Безрукову и заработал удаление. Судья вновь отправился смотреть видеоповтор, после которого показал прямую красную карточку футболисту «Факела». Капитан приезжей команды был настолько зол на своего одноклубника, что буквально выписал тому подзатыльник. После этого праздничное настроение было забыто напрочь.

— Это подстава. Моцпан жестко подставил ребят. Добавленное время идет, что ты делаешь? Я не понимаю. Надо понять, что футбол — серьезная вещь, не просто отдал, открылся и подпрыгнул. Надо включать голову, такие вещи делать нельзя, — сказал главный тренер «Факела» Игорь Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Безруков заменил Даку

И именно Безруков стал героем второго тайма. Защитник, вышедший на поле вместо травмированного Рожкова, умудрился забить два гола. И оба забитых мяча оказались фантастически красивыми.

На 56-й минуте Олег Иванов из глубины поля выдал точную диагональ на Безрукова. 23-й номер казанцев отлично разобрался с несколькими защитниками «Факела», сместился ближе к воротам и пальнул в сетку — 1:1. Второй свой гол Руслан провел в концовке, придав еще и драмы к красоте моментов. На 89-й минуте еще один длиннющий пас Иванова нашел Безрукова, который принял передачу на грудь и влет ударил в дальний угол — 2:1. Шансов спасти команду у вратаря «Факела» не было.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как бы гости не старались отыграться, ничего у них не вышло. Не помогли даже шесть добавленных минут арбитром ко второму тайму. Действовать в меньшинстве у «Факела» получалось гораздо хуже, чем при полном составе. Воронежцам лишь оставалось грустно осознавать продление своей безвыигрышной серии, которая теперь составляет 14 туров подряд.

А «Рубин» впервые с 2010 года одержал пять домашних побед в чемпионате. Такое с «рубиновыми» удавалось только Бердыеву. В те годы мало кто уезжал из столицы Татарстана с тремя очками. Теперь с Рахимовым удалось повторить тот результат. Кажется, в нынешнем сезоне Казань снова стала неприступной крепостью для гостей.

Сам тренер после игры сетовал на отсутствие Даку, а также на медленное движение мяча в атаках «Рубина».

— Нам не хватало профильного центрального нападающего, которой может цепляться за мячи впереди. Нам не хватало Даку в этой встрече. Мы понимали, что нам нужно быть внимательнее. Нельзя играть только в атаку. Нужно контролировать моменты и не давать сопернику получить шанс. Также не понравилось, что медленно двигали мяч. Отсюда соперник успевал перестраиваться, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» (Казань) — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (0:1, 2:0)

Голы:

0:1 — 22, Ивлев

1:1 — 56, Безруков (Иванов)

2:1 — 89, Безруков (Иванов)

Следующий матч «Рубин» проведет 3 мая в гостях с лидером чемпионата «Краснодаром». В Казани же подопечным Рахимова осталось сыграть в этом сезоне лишь дважды — с «Ростовом» и «Оренбургом».