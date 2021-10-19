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Казанские перевозчики попросили временно освободить их от уплаты налогов

12:28, 19.10.2021
Казанские перевозчики попросили временно освободить их от уплаты налогов
Фото: kzn.ru

Казанские перевозчики попросили премьер-министра Татарстана Алексея Песошина временно освободить их от налогов и перенести введение тахографов на год. Об этом сообщили в Ассоциации АТП РТ.

В своем обращении перевозчики отметили, что с 11 октября, когда в республики была введена система QR-кодов, автотранспортные предприятия фиксируют снижение пассажиропотока на 20%: пенсионеры ушли на самоизоляцию, школьники — на дистант, а предприятия переводят сотрудников на удаленку.

Перевозчики считают, что снижение пассажиропотока только усилится. Пропорционально падает и выручка. Поэтому они попросили премьер-министра освободить предприятия от налогов до улучшения ситуации, а также перенести обязательное введение тахографов сроком на год, так как это требует материальных затрат и пополнения штата водителей и кондукторов.

Ранее появилась информация, что в октябре на городские маршруты в Казани могут не выйти 100 автобусов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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