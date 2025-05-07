На строительство второго участка казанского метро выделили еще 1,9 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена — от станции «Фучика» до станции «Сахарова» — выделят дополнительно 1,9 млрд рублей. Информация об этом опубликована в тендере на сайте госзакупок.

Финансирование будет осуществляться из бюджета республики. Завершить строительные работы планируется до 1 декабря 2025 года, а срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Стоит отметить, что ранее на строительство этого же участка уже выделялись средства: 1,9 млрд рублей, а также 555,4 млн рублей и 985,5 млн рублей. По информации из предыдущих тендеров, контракты на выполнение работ были заключены с компанией «Казметстрой».

В марте завершилось строительство тоннелей для новой ветки метро. Протяженность этой линии составит около 5,4 километра.

Рената Валеева