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В Татарстане ожидается повышение цен на речные перевозки

17:14, 07.05.2025
В Татарстане ожидается повышение цен на речные перевозки
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется повышение тарифов на речные пассажирские перевозки. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Документ устанавливает новые тарифы по четырем основным направлениям.

Согласно проекту, цены вырастут на следующих маршрутах:

Казань — Кзыл-Байрак:

  • взрослый билет: 190 рублей (ранее 180 рублей);
  • детский билет: 95 рублей (ранее 90 рублей);
  • багаж (более 10 кг): 49 рублей (ранее 46 рублей);
  • стоимость билета до промежуточных остановок (Студенец, Садовая, Нижний Услон, Ключищи): 110 рублей (ранее 104 рубля);
  • стоимость билета до Шеланги: 165 рублей (ранее 156 рублей).

Казань — Свияжск:

  • взрослый билет: 174 рубля (ранее 164 рубля);
  • детский билет: 87 рублей (ранее 82 рубля);
  • багаж (более 10 кг): 46 рублей (ранее 46 рублей).
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казань — Тетюши:

  • взрослый билет: 515 рублей (ранее 487 рублей);
  • детский билет: 252 рубля;
  • стоимость билета до Болгара: 504 рубля (ранее 476 рублей);
  • багаж (более 10 кг): 51 рубль.

Чистополь — Красный Яр:

  • взрослый билет: 110 рублей (ранее 104 рубля);
  • детский билет: 55 рублей (ранее 52 рубля);
  • багаж (более 10 кг): 49 рублей (ранее 46 рублей).

Ранее в Минтрансе подтвердили подобное повышение на 5%, но заверили, что изменение тарифов будет «практически незаметным» для жителей.

Рената Валеева

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