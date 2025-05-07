В Татарстане ожидается повышение цен на речные перевозки
В Татарстане планируется повышение тарифов на речные пассажирские перевозки. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Документ устанавливает новые тарифы по четырем основным направлениям.
Согласно проекту, цены вырастут на следующих маршрутах:
Казань — Кзыл-Байрак:
- взрослый билет: 190 рублей (ранее 180 рублей);
- детский билет: 95 рублей (ранее 90 рублей);
- багаж (более 10 кг): 49 рублей (ранее 46 рублей);
- стоимость билета до промежуточных остановок (Студенец, Садовая, Нижний Услон, Ключищи): 110 рублей (ранее 104 рубля);
- стоимость билета до Шеланги: 165 рублей (ранее 156 рублей).
Казань — Свияжск:
- взрослый билет: 174 рубля (ранее 164 рубля);
- детский билет: 87 рублей (ранее 82 рубля);
- багаж (более 10 кг): 46 рублей (ранее 46 рублей).
Казань — Тетюши:
- взрослый билет: 515 рублей (ранее 487 рублей);
- детский билет: 252 рубля;
- стоимость билета до Болгара: 504 рубля (ранее 476 рублей);
- багаж (более 10 кг): 51 рубль.
Чистополь — Красный Яр:
- взрослый билет: 110 рублей (ранее 104 рубля);
- детский билет: 55 рублей (ранее 52 рубля);
- багаж (более 10 кг): 49 рублей (ранее 46 рублей).
Ранее в Минтрансе подтвердили подобное повышение на 5%, но заверили, что изменение тарифов будет «практически незаметным» для жителей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.