В Лаишеве заложили Аллею Славы связистам в честь 80-летия Победы

Фото: Динар Фатыхов

В Лаишеве состоялась торжественная закладка Аллеи Славы связистам, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло сегодня, 7 мая, в День радио.

Вместе с ветеранами, юнармейцами, представителями «Движения первых» и жителями города, министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов высадили 45 молодых яблонь.

Каждое дерево на новой аллее символизирует память о подвиге героев и благодарность нынешнего поколения.

— Сегодня двойной праздник. Мы чествуем не только ветеранов-связистов, но и отмечаем 130-летие изобретения радио Александром Поповым. Именно радио в годы войны становилось голосом надежды, связывало фронт и тыл. Сегодня мы отдаем дань уважения и современным связистам, продолжающим традиции военных лет, — отметил Хайруллин.

Аллея Славы связистам расположилась в центре города, на улице Первомайской. После посадки первых деревьев участники акции возложили цветы к существующей Аллее Славы.



Рената Валеева