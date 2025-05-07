Индейка от «Чистополья», royal-спа и московский капитал: кто инвестирует в Лениногорск

Глава Лениногорского района Марат Гирфанов рассказал, как собирается привлечь инвесторов в сельское хозяйство

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Мы в активном поиске инвесторов в сельское хозяйство, так как сильно просели и в мясном, и в молочном животноводстве», — самокритично заявил новый глава Лениногорского района Татарстана Марат Гирфанов во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития. Выходец из исполкома Альметьевска «рулит» районом с осени 2024 года, но уже поставил перед собой смелую задачу кратно поднять сельхозпроизводство — до 7 млрд рублей к 2027—2028 годам. Кроме того, он готов помочь потенциальным инвесторам выйти на прямой контакт с «Татнефтью», выставившей на продажу 50 объектов недвижимости в центре города. До этого бывшие корпуса «нефтянки» приобрели московская компания «Водные технологии инжиниринг», холдинг «Солюшен», учредивший «дочку» «КС Механика». Подробнее — в материале «Реального времени».

Инвестиционный аванс

Лениногорский район по объему инвестиций в основной капитал входит в первую десятку муниципалитетов Татарстана — по итогам 2024 года привлек 37 млрд рублей, что позволило ему занять седьмое место. Об этом стало известно на заседании «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития, куда впервые приехал молодой глава Лениногорского района Марат Гирфанов. Для него попадание в десятку стало неким авансом на будущее. До этого чиновник долгое время трудился в исполкоме нефтяной столицы, благодаря чему наработал прямые контакты с главным донором всех нефтедобывающих территорий республики — «Татнефтью». И хотя она давно перешла на грантовую систему в поддержке территорий, Марат Гирфанов продолжает синхронизировать стратегию развития района с инвестиционными программами компании. Конкретизировать детали программы он не стал, но чувствовалось, что «пуповинная связь» все еще остается.

предоставлено пресс-службой АИР

Талия Минуллина отметила заметный прогресс в притоке инвестиций за один только 2024 год. По ее словам, за это время был сделан хороший рывок: район сумел подняться с 12-го на 7-е место среди 43 муниципалитетов Татарстана. Правда, тут обнаружился важный нюанс. Почти весь частный капитал был направлен в нефтяную промышленность. Что и неудивительно, так как Лениногорск был, есть и остается нефтедобывающим регионом республики. Здесь продолжают вести добычу нефти подразделения «Татнефти» и малые нефтяные компании, среди которых «Геотех». Гигантских объемов добычи, как в советские годы, здесь не ведется. Но глава района напомнил, что «лениногорские» участки Ромашкинского месторождения обеспечивали подъем экономики страны и в послевоенные годы. По словам Марата Гирфанова, за прошлый год в районе была добыта треть от общего объема в 100 млн тонн нефти.

Другим крупным «резидентом» Лениногорска является одно из крупных нефтесервисных подразделений холдинга «Татграс» Шафагата Тахаутдинова — ООО «ЛениногорскРемсервис».

По итогам 2024 года ВТП составил 120 млрд рублей, или шестое место в Татарстане. Объем отгруженной продукции — 37,5 млрд рублей.

50 тонн сырого молока в сутки не хватает: как поднять сельское хозяйство

Путь к диверсификации «нефтяной» экономики глава района видит в развитии сельского хозяйства. «Мы в активном поиске инвесторов в сельское хозяйство, так как сильно просели и в мясном, и в молочном животноводстве», — сообщил Марат Гирфанов.

По его словам, в настоящий момент выручка от сельхозпредприятий составляет всего 3 млрд рублей. Хотя агропромышленный потенциал дает возможность вырасти больше. Здесь свободная пашня в 73,4 тыс. га, 119 га сельхозугодий. «В следующем году планируем выйти на 5 млрд рублей, но ставим задачу подняться до 7 млрд», — обозначил он главную цель на ближайшую перспективу.

Первый шаг сделан в налаживании сотрудничества с фирмой «Август». Та собирается строить животноводческий комплекс на тысячу голов в Лениногорске. Говоря о производстве сырого молока, Марат Гирфанов сокрушался, что в районе собирается всего 50 тонн в сутки. И все, что есть, скупает местный производитель сыров. И то ему не хватает, закупает дополнительно из Самары.

Тут обосновался и склад азербайджанской диаспоры «Продсервис-С». В него инвестировано 65 млн рублей, а выручка за год составила 1,1 млрд рублей.

Гендиректор ХК «Чистополье» Наиль Залаков сообщил о запуске производства индейки на месте уничтоженной Лениногорской птицефабрики. «Два года назад из-за заражения птичьим гриппом была ликвидирована крупнейшая в республике Лениногорская птицефабрика, после чего ХК «Чистополье» выкупила пустующие комплексы. В настоящее время восстановлено 36 корпусов из 45. В модернизацию инженерной инфраструктуры вложено 1,6 млрд рублей, запущен забойный цех», — рассказал он.

предоставлено пресс-службой АИР

Здесь планируется запустить полный цикл производства индейки с выручкой в 2 млрд рублей к 2026 году. С этим проектом «Чистополье» планирует войти в топ-6 производителей с объемами от тысячи тонн в год. Сейчас там находится 87 тысяч голов индейки, план — 234 тысячи голов, или 6—7 тысяч тонн мяса в год.

«Заметили, что цены нет»

Немало хлопот с развитием городского пространства. «Татнефть-Актив» выставила на продажу 50 объектов недвижимости, но без указания цены. По словам главы района, он готов лично выступить посредником в переговорах с нефтяниками, так как отдать активы хотят в надежные руки.

Заместитель директора научно-производственного объединения «Втиамин» Вячеслав Муравцев рассказал, почему московская компания решила купить у «Татнефти» непрофильные активы. По его словам, была выкуплена площадка в 1,5 га с четырьмя производственными цехами общей площадью 4,5 тыс. кв. м. В настоящее время запущена первая очередь, вложено 150 млн рублей. Почему выбрали Лениногорск? «Потому что немало потенциальных заказчиков находится в Татарстане, Башкортостане и Самаре. Логистика — это большая статья затрат, которые несет предприятие. Выбирая регион, мы нашли отличное место», — объяснил он.

предоставлено пресс-службой АИР

Другая московская компания — «Солюшен» выкупила площади Лениногорского машиностроительного завода, на базе которого образовано ООО «КС Механика». По словам директора по развитию Владимира Елькина, цель — расширить производство по выпуску емкостей для теплообменников. В настоящее время компания известна как поставщик крепежа по стандартам ASME, а также как поставщик поковок из спецсплавов и бесшовных нержавеющих труб.

Рядом с Бакирово нет свободных земель

— Главная интрига дня — откуда деньги на ресторан «Бархат», — так предоставили слово местному инвестору в индустрию развлечений Артуру Мухаметшину.

Он вложил немало средств в создание ресторана «Бархат», который откроется в мае. Но главный шик — проектируемое в центре города royal-спа. В двухэтажном здании планируется разместить салон с пятью бассейнами, а на втором этаже — гостиницу. Инвестор уверен, что спрос на его услуги будет устойчивым, так как в родной город возвращаются «нефтяники», уехавшие несколько десятилетий назад на Север. Конкуренция со знаменитым санаторием «Бакирово» его не пугает. Кстати, свободных земельных участков под создание новых санаториев вблизи нет, сообщил Марат Гирфанов.