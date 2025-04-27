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Вентиляторы и обогреватели в России с января подорожали вдвое. Годовая инфляция превышает 1 700%

00:00, 27.04.2025

Аналитическая служба «Реального времени» изучила стоимость самых популярных систем управления климатом в домах

Вентиляторы и обогреватели в России с января подорожали вдвое. Годовая инфляция превышает 1 700%
Фото: Реальное время

С января по март 2025 года обогреватели и вентиляторы в России подорожали вдвое. Цены на отдельные категории выросли более чем на 33% — примерно на 10% в месяц. Если эта динамика продолжится дальше, то за год цены на них вырастут на 213%. Вместе с этим ряд самых популярных моделей подешевели. Как изменились цены на устройства управления температурой в доме — в аналитическом материале «Реального времени».

Вентиляторы подорожали вдвое

Средняя стоимость вентиляторов на маркетплейсе Wildberries с января выросла* на 107%, следует из подсчетов «Реального времени». В пересчете на год инфляция среди этой продукции составляет 1 736%. Средний ценник изменился с 5 535 рублей на 26 января до 11 504 рубля на 25 апреля. Наибольший рост наблюдается у моделей с воздушным ударом в 4 метра — 12,24% (с 6 390 до 7 172 рублей). А вот модели с мощностью удара в 2 и 2,5 метра подешевели более чем на треть

Все вентиляторы по мощности воздушного удараЦена на 26.01.2025, руб.Цена на 25.04.2025, руб.Изменение, руб.Изменение, %
Все5 53511 5045 969107,84
1 м5 8426 4045629,62
2 и 2,5 м10 1776 250-3 927-38,59
4 м6 3907 17278212,24
5 м6 0115 577-434-7,22
6 м6 6446 276-368-5,54

Самыми дорогими вариантами являются безлопастные вентиляторы с мощностью удара 4,5 и 6 метров. При этом у двух наиболее мощных моделей цена снизилась — на 26,59% и 33,71% соответственно. Подорожали только безлопастные вентиляторы с мощностью удара 4 метра — на 5,27%. Наименее мощные модели с мощностью удара 1 метр продемонстрировали один из самых мощных подъемов стоимости — на 35,51%.

Модели с мощностью удара 2 и 4 метра также подорожали — на 18,14% и 5,27% соответственно. В общем у безлопастных вентиляторов наблюдается обратная зависимость между мощностью удара и динамикой цен — чем больше мощность, тем ниже изменение, которое у старших моделей оказывается отрицательным. Наглядно это продемонстрировано в таблице ниже.

Безлопастные вентиляторы по мощности воздушного удараЦена на 26.01.2025, руб.Цена на 25.04.2025, руб.Изменение, руб.Изменение, %
1 м4 4806 0711 59135,51
2 и 2,5 м5 4706 46299218,14
4 м14 48915 2537645,27
5 м16 68812 250-4 438-26,59
6 м11 8887 881-4 007-33,71

Среди осевых вентиляторов снижение стоимости наблюдается по всем позиция. Сильнее всего цена упала у моделей с воздушным ударом 5 метров — на 16,01%. Наименее волатильными оказались модели с ударом 1 метр — у них цена снизилась на 2,44%. Варианты на 4 и 6 метров упали в цене примерно на 5%. Динамика представлена в следующей таблице:

Осевые вентиляторы по мощности воздушного удараЦена на 26.01.2025, руб.Цена на 25.04.2025, руб.Изменение, руб.Изменение, %
1 м6 4796 321-158-2,44
4 м6 2265 921-305-4,90
5 м6 6795 610-1 069-16,01
6 м6 7876 432-355-5,23

Наибольший рост цен наблюдается у диагональных вентиляторов — на 66,61%, с 2 240 до 3 732 рублей. У них доступен единственный вариант — с мощностью воздушного удара 1 метр.

Большой рост показали радиальные вентиляторы с воздушным ударом 1 и 5 метров — на 25,34% и 42,68% соответственно. В первом случае цена изменилась с 3 943 до 4 942 рублей, а во втором — с 6 874 до 9 808. Варианты с воздушным ударом 2 метра, напротив, подешевели — с 9 802 до 7 430 рублей, то есть на 24,20%.

Диаметральные вентиляторы представлены моделями на 1 и 2,5 метра воздушного удара. В обоих случаях цена снизилась. У менее мощных на 31,24% (с 6 225 до 4 280 рублей), у более мощных — на 13,45% (с 4 333 до 3 750).

Обогреватели тоже дорожают

Несмотря на приход весны, продолжили дорожать и обогреватели. Средняя цена по всем моделям выросла на 90% за тот же период — с 6 037 до 11 492 рублей. Годовая инфляция обогревателей составляет 1 203%. Керамические модели с начала года выросли в цене на 38,34% — с 6 348 до 8 782 рублей. А их кварцевые аналоги подешевели с 6 988 до 5 801 рублей — на 16,99%. ТЭН обогреватели, которые представлены в основном масляными вариантами, снизились в цене на 29,29% — до 9 762 рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди основных моделей, которые пользуются спросом, можно выделить следующие варианты обогревателей:

  • керамические,
  • кварцевые,
  • ТЭН,
  • дисковые,
  • монолитные.

В анализе общей стоимости моделей участвовали и другие категории с мощностью от 400 Вт до 3 кВт. По общим рекомендациям они подойдут для обогрева помещений от 4 до 30 квадратных метров (1 кВт 10 «квадратов»). Далее мы будем рассматривать обогреватели с мощностью от 800 Вт.

В моделях на 800 Вт подорожали керамические и монолитные обогреватели. У первых средняя цена выросла с 3 691 до 5 099 рублей (+38,15%), у вторых — с 6 821 до 7439 рублей (+ 9,06%). Остальные модели подешевели. Сильнее всего цена в этой, как и во всех других категориях, снизилась у ТЭН обогревателей (-14,33%). Динамика выглядит следующим образом:

Тип обогревателяЦена на 26.01.2025, руб.Цена на 25.04.2025, руб.Изменение, руб.Изменение, %
Керамические3 6915 0991 40838,15
Кварцевые3 6493 259-390-10,69
ТЭН9 1517 840-1 311-14,33
Дисковые4 4444 247-197-4,43
Монолитные11 37712 8721 49513,14

Среди обогревателей на 1,5 кВт подорожали кварцевые, керамические, дисковые и монолитные модели. Наибольший рост показали дисковые — на 33,88%. ТЭН обогреватели этой категории продемонстрировали абсолютный рекорд по снижению цены — они подешевели на 33,37%.

Тип обогревателяЦена на 26.01.2025, руб.Цена на 25.04.2025, руб.Изменение, руб.Изменение, %
Керамические5 6766 0573816,71
Кварцевые6 8217 4396189,06
ТЭН13 1158 739-4 376-33,37
Дисковые8 41211 2622 85033,88
Монолитные14 53315 5169836,76

Керамические обогреватели мощностью в 2 кВт показали наибольший рост цены в этой категории. Цена на них изменилась на четверть, в абсолютном выражении — это изменение с 7 220 до 8 978. Кроме них подорожали все модели, кроме ТЭН и дисковых. Динамика в этой категории представлена в таблице ниже.

Тип обогревателяЦена на 26.01.2025, руб.Цена на 25.04.2025, руб.Изменение, руб.Изменение, %
Керамические7 2208 9781 75824,35
Кварцевые8 9939 4624695,22
ТЭН13 07710 031-3 046-23,29
Дисковые11 54410 425-1 119-9,69
Монолитные16 20316 8816784,18

Модели на 3 кВт представлены обогревателями четырех типов: керамические, кварцевые, ТЭН и монолитные. Здесь рост цены зафиксирован в первых двух вариантах, а снижение — в последних двух. Так, керамические обогреватели подорожали на 18,90% — с 6 604 до 7 852 рублей. У кварцевых цена изменилась всего на 3,04% — с 13 771 до 14 189 рублей. Модели ТЭН показали снижение стоимости на 7,22%, до 17 747 рублей, а монолитные — на 5,58%, до 13 258 рублей.

Артем Гафаров

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Справка

* В изучении динамики учитывается цена, указанная как базовая — до применения скидок и акций

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