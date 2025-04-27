Вентиляторы и обогреватели в России с января подорожали вдвое. Годовая инфляция превышает 1 700%
Аналитическая служба «Реального времени» изучила стоимость самых популярных систем управления климатом в домах
С января по март 2025 года обогреватели и вентиляторы в России подорожали вдвое. Цены на отдельные категории выросли более чем на 33% — примерно на 10% в месяц. Если эта динамика продолжится дальше, то за год цены на них вырастут на 213%. Вместе с этим ряд самых популярных моделей подешевели. Как изменились цены на устройства управления температурой в доме — в аналитическом материале «Реального времени».
Вентиляторы подорожали вдвое
Средняя стоимость вентиляторов на маркетплейсе Wildberries с января выросла* на 107%, следует из подсчетов «Реального времени». В пересчете на год инфляция среди этой продукции составляет 1 736%. Средний ценник изменился с 5 535 рублей на 26 января до 11 504 рубля на 25 апреля. Наибольший рост наблюдается у моделей с воздушным ударом в 4 метра — 12,24% (с 6 390 до 7 172 рублей). А вот модели с мощностью удара в 2 и 2,5 метра подешевели более чем на треть
|Все вентиляторы по мощности воздушного удара
|Цена на 26.01.2025, руб.
|Цена на 25.04.2025, руб.
|Изменение, руб.
|Изменение, %
|Все
|5 535
|11 504
|5 969
|107,84
|1 м
|5 842
|6 404
|562
|9,62
|2 и 2,5 м
|10 177
|6 250
|-3 927
|-38,59
|4 м
|6 390
|7 172
|782
|12,24
|5 м
|6 011
|5 577
|-434
|-7,22
|6 м
|6 644
|6 276
|-368
|-5,54
Самыми дорогими вариантами являются безлопастные вентиляторы с мощностью удара 4,5 и 6 метров. При этом у двух наиболее мощных моделей цена снизилась — на 26,59% и 33,71% соответственно. Подорожали только безлопастные вентиляторы с мощностью удара 4 метра — на 5,27%. Наименее мощные модели с мощностью удара 1 метр продемонстрировали один из самых мощных подъемов стоимости — на 35,51%.
Модели с мощностью удара 2 и 4 метра также подорожали — на 18,14% и 5,27% соответственно. В общем у безлопастных вентиляторов наблюдается обратная зависимость между мощностью удара и динамикой цен — чем больше мощность, тем ниже изменение, которое у старших моделей оказывается отрицательным. Наглядно это продемонстрировано в таблице ниже.
|Безлопастные вентиляторы по мощности воздушного удара
|Цена на 26.01.2025, руб.
|Цена на 25.04.2025, руб.
|Изменение, руб.
|Изменение, %
|1 м
|4 480
|6 071
|1 591
|35,51
|2 и 2,5 м
|5 470
|6 462
|992
|18,14
|4 м
|14 489
|15 253
|764
|5,27
|5 м
|16 688
|12 250
|-4 438
|-26,59
|6 м
|11 888
|7 881
|-4 007
|-33,71
Среди осевых вентиляторов снижение стоимости наблюдается по всем позиция. Сильнее всего цена упала у моделей с воздушным ударом 5 метров — на 16,01%. Наименее волатильными оказались модели с ударом 1 метр — у них цена снизилась на 2,44%. Варианты на 4 и 6 метров упали в цене примерно на 5%. Динамика представлена в следующей таблице:
|Осевые вентиляторы по мощности воздушного удара
|Цена на 26.01.2025, руб.
|Цена на 25.04.2025, руб.
|Изменение, руб.
|Изменение, %
|1 м
|6 479
|6 321
|-158
|-2,44
|4 м
|6 226
|5 921
|-305
|-4,90
|5 м
|6 679
|5 610
|-1 069
|-16,01
|6 м
|6 787
|6 432
|-355
|-5,23
Наибольший рост цен наблюдается у диагональных вентиляторов — на 66,61%, с 2 240 до 3 732 рублей. У них доступен единственный вариант — с мощностью воздушного удара 1 метр.
Большой рост показали радиальные вентиляторы с воздушным ударом 1 и 5 метров — на 25,34% и 42,68% соответственно. В первом случае цена изменилась с 3 943 до 4 942 рублей, а во втором — с 6 874 до 9 808. Варианты с воздушным ударом 2 метра, напротив, подешевели — с 9 802 до 7 430 рублей, то есть на 24,20%.
Диаметральные вентиляторы представлены моделями на 1 и 2,5 метра воздушного удара. В обоих случаях цена снизилась. У менее мощных на 31,24% (с 6 225 до 4 280 рублей), у более мощных — на 13,45% (с 4 333 до 3 750).
Обогреватели тоже дорожают
Несмотря на приход весны, продолжили дорожать и обогреватели. Средняя цена по всем моделям выросла на 90% за тот же период — с 6 037 до 11 492 рублей. Годовая инфляция обогревателей составляет 1 203%. Керамические модели с начала года выросли в цене на 38,34% — с 6 348 до 8 782 рублей. А их кварцевые аналоги подешевели с 6 988 до 5 801 рублей — на 16,99%. ТЭН обогреватели, которые представлены в основном масляными вариантами, снизились в цене на 29,29% — до 9 762 рублей.
Среди основных моделей, которые пользуются спросом, можно выделить следующие варианты обогревателей:
- керамические,
- кварцевые,
- ТЭН,
- дисковые,
- монолитные.
В анализе общей стоимости моделей участвовали и другие категории с мощностью от 400 Вт до 3 кВт. По общим рекомендациям они подойдут для обогрева помещений от 4 до 30 квадратных метров (1 кВт 10 «квадратов»). Далее мы будем рассматривать обогреватели с мощностью от 800 Вт.
В моделях на 800 Вт подорожали керамические и монолитные обогреватели. У первых средняя цена выросла с 3 691 до 5 099 рублей (+38,15%), у вторых — с 6 821 до 7439 рублей (+ 9,06%). Остальные модели подешевели. Сильнее всего цена в этой, как и во всех других категориях, снизилась у ТЭН обогревателей (-14,33%). Динамика выглядит следующим образом:
|Тип обогревателя
|Цена на 26.01.2025, руб.
|Цена на 25.04.2025, руб.
|Изменение, руб.
|Изменение, %
|Керамические
|3 691
|5 099
|1 408
|38,15
|Кварцевые
|3 649
|3 259
|-390
|-10,69
|ТЭН
|9 151
|7 840
|-1 311
|-14,33
|Дисковые
|4 444
|4 247
|-197
|-4,43
|Монолитные
|11 377
|12 872
|1 495
|13,14
Среди обогревателей на 1,5 кВт подорожали кварцевые, керамические, дисковые и монолитные модели. Наибольший рост показали дисковые — на 33,88%. ТЭН обогреватели этой категории продемонстрировали абсолютный рекорд по снижению цены — они подешевели на 33,37%.
|Тип обогревателя
|Цена на 26.01.2025, руб.
|Цена на 25.04.2025, руб.
|Изменение, руб.
|Изменение, %
|Керамические
|5 676
|6 057
|381
|6,71
|Кварцевые
|6 821
|7 439
|618
|9,06
|ТЭН
|13 115
|8 739
|-4 376
|-33,37
|Дисковые
|8 412
|11 262
|2 850
|33,88
|Монолитные
|14 533
|15 516
|983
|6,76
Керамические обогреватели мощностью в 2 кВт показали наибольший рост цены в этой категории. Цена на них изменилась на четверть, в абсолютном выражении — это изменение с 7 220 до 8 978. Кроме них подорожали все модели, кроме ТЭН и дисковых. Динамика в этой категории представлена в таблице ниже.
|Тип обогревателя
|Цена на 26.01.2025, руб.
|Цена на 25.04.2025, руб.
|Изменение, руб.
|Изменение, %
|Керамические
|7 220
|8 978
|1 758
|24,35
|Кварцевые
|8 993
|9 462
|469
|5,22
|ТЭН
|13 077
|10 031
|-3 046
|-23,29
|Дисковые
|11 544
|10 425
|-1 119
|-9,69
|Монолитные
|16 203
|16 881
|678
|4,18
Модели на 3 кВт представлены обогревателями четырех типов: керамические, кварцевые, ТЭН и монолитные. Здесь рост цены зафиксирован в первых двух вариантах, а снижение — в последних двух. Так, керамические обогреватели подорожали на 18,90% — с 6 604 до 7 852 рублей. У кварцевых цена изменилась всего на 3,04% — с 13 771 до 14 189 рублей. Модели ТЭН показали снижение стоимости на 7,22%, до 17 747 рублей, а монолитные — на 5,58%, до 13 258 рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.
Справка
* В изучении динамики учитывается цена, указанная как базовая — до применения скидок и акций