Вентиляторы и обогреватели в России с января подорожали вдвое. Годовая инфляция превышает 1 700%

Аналитическая служба «Реального времени» изучила стоимость самых популярных систем управления климатом в домах

Фото: Реальное время

С января по март 2025 года обогреватели и вентиляторы в России подорожали вдвое. Цены на отдельные категории выросли более чем на 33% — примерно на 10% в месяц. Если эта динамика продолжится дальше, то за год цены на них вырастут на 213%. Вместе с этим ряд самых популярных моделей подешевели. Как изменились цены на устройства управления температурой в доме — в аналитическом материале «Реального времени».

Вентиляторы подорожали вдвое

Средняя стоимость вентиляторов на маркетплейсе Wildberries с января выросла* на 107%, следует из подсчетов «Реального времени». В пересчете на год инфляция среди этой продукции составляет 1 736%. Средний ценник изменился с 5 535 рублей на 26 января до 11 504 рубля на 25 апреля. Наибольший рост наблюдается у моделей с воздушным ударом в 4 метра — 12,24% (с 6 390 до 7 172 рублей). А вот модели с мощностью удара в 2 и 2,5 метра подешевели более чем на треть

Все вентиляторы по мощности воздушного удара Цена на 26.01.2025, руб. Цена на 25.04.2025, руб. Изменение, руб. Изменение, % Все 5 535 11 504 5 969 107,84 1 м 5 842 6 404 562 9,62 2 и 2,5 м 10 177 6 250 -3 927 -38,59 4 м 6 390 7 172 782 12,24 5 м 6 011 5 577 -434 -7,22 6 м 6 644 6 276 -368 -5,54

Самыми дорогими вариантами являются безлопастные вентиляторы с мощностью удара 4,5 и 6 метров. При этом у двух наиболее мощных моделей цена снизилась — на 26,59% и 33,71% соответственно. Подорожали только безлопастные вентиляторы с мощностью удара 4 метра — на 5,27%. Наименее мощные модели с мощностью удара 1 метр продемонстрировали один из самых мощных подъемов стоимости — на 35,51%.

Модели с мощностью удара 2 и 4 метра также подорожали — на 18,14% и 5,27% соответственно. В общем у безлопастных вентиляторов наблюдается обратная зависимость между мощностью удара и динамикой цен — чем больше мощность, тем ниже изменение, которое у старших моделей оказывается отрицательным. Наглядно это продемонстрировано в таблице ниже.

Безлопастные вентиляторы по мощности воздушного удара Цена на 26.01.2025, руб. Цена на 25.04.2025, руб. Изменение, руб. Изменение, % 1 м 4 480 6 071 1 591 35,51 2 и 2,5 м 5 470 6 462 992 18,14 4 м 14 489 15 253 764 5,27 5 м 16 688 12 250 -4 438 -26,59 6 м 11 888 7 881 -4 007 -33,71

Среди осевых вентиляторов снижение стоимости наблюдается по всем позиция. Сильнее всего цена упала у моделей с воздушным ударом 5 метров — на 16,01%. Наименее волатильными оказались модели с ударом 1 метр — у них цена снизилась на 2,44%. Варианты на 4 и 6 метров упали в цене примерно на 5%. Динамика представлена в следующей таблице:

Осевые вентиляторы по мощности воздушного удара Цена на 26.01.2025, руб. Цена на 25.04.2025, руб. Изменение, руб. Изменение, % 1 м 6 479 6 321 -158 -2,44 4 м 6 226 5 921 -305 -4,90 5 м 6 679 5 610 -1 069 -16,01 6 м 6 787 6 432 -355 -5,23

Наибольший рост цен наблюдается у диагональных вентиляторов — на 66,61%, с 2 240 до 3 732 рублей. У них доступен единственный вариант — с мощностью воздушного удара 1 метр.



Большой рост показали радиальные вентиляторы с воздушным ударом 1 и 5 метров — на 25,34% и 42,68% соответственно. В первом случае цена изменилась с 3 943 до 4 942 рублей, а во втором — с 6 874 до 9 808. Варианты с воздушным ударом 2 метра, напротив, подешевели — с 9 802 до 7 430 рублей, то есть на 24,20%.

Диаметральные вентиляторы представлены моделями на 1 и 2,5 метра воздушного удара. В обоих случаях цена снизилась. У менее мощных на 31,24% (с 6 225 до 4 280 рублей), у более мощных — на 13,45% (с 4 333 до 3 750).

Обогреватели тоже дорожают

Несмотря на приход весны, продолжили дорожать и обогреватели. Средняя цена по всем моделям выросла на 90% за тот же период — с 6 037 до 11 492 рублей. Годовая инфляция обогревателей составляет 1 203%. Керамические модели с начала года выросли в цене на 38,34% — с 6 348 до 8 782 рублей. А их кварцевые аналоги подешевели с 6 988 до 5 801 рублей — на 16,99%. ТЭН обогреватели, которые представлены в основном масляными вариантами, снизились в цене на 29,29% — до 9 762 рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди основных моделей, которые пользуются спросом, можно выделить следующие варианты обогревателей:

керамические,

кварцевые,

ТЭН,

дисковые,

монолитные.

В анализе общей стоимости моделей участвовали и другие категории с мощностью от 400 Вт до 3 кВт. По общим рекомендациям они подойдут для обогрева помещений от 4 до 30 квадратных метров (1 кВт 10 «квадратов»). Далее мы будем рассматривать обогреватели с мощностью от 800 Вт.

В моделях на 800 Вт подорожали керамические и монолитные обогреватели. У первых средняя цена выросла с 3 691 до 5 099 рублей (+38,15%), у вторых — с 6 821 до 7439 рублей (+ 9,06%). Остальные модели подешевели. Сильнее всего цена в этой, как и во всех других категориях, снизилась у ТЭН обогревателей (-14,33%). Динамика выглядит следующим образом:

Тип обогревателя Цена на 26.01.2025, руб. Цена на 25.04.2025, руб. Изменение, руб. Изменение, % Керамические 3 691 5 099 1 408 38,15 Кварцевые 3 649 3 259 -390 -10,69 ТЭН 9 151 7 840 -1 311 -14,33 Дисковые 4 444 4 247 -197 -4,43 Монолитные 11 377 12 872 1 495 13,14

Среди обогревателей на 1,5 кВт подорожали кварцевые, керамические, дисковые и монолитные модели. Наибольший рост показали дисковые — на 33,88%. ТЭН обогреватели этой категории продемонстрировали абсолютный рекорд по снижению цены — они подешевели на 33,37%.

Тип обогревателя Цена на 26.01.2025, руб. Цена на 25.04.2025, руб. Изменение, руб. Изменение, % Керамические 5 676 6 057 381 6,71 Кварцевые 6 821 7 439 618 9,06 ТЭН 13 115 8 739 -4 376 -33,37 Дисковые 8 412 11 262 2 850 33,88 Монолитные 14 533 15 516 983 6,76

Керамические обогреватели мощностью в 2 кВт показали наибольший рост цены в этой категории. Цена на них изменилась на четверть, в абсолютном выражении — это изменение с 7 220 до 8 978. Кроме них подорожали все модели, кроме ТЭН и дисковых. Динамика в этой категории представлена в таблице ниже.

Тип обогревателя Цена на 26.01.2025, руб. Цена на 25.04.2025, руб. Изменение, руб. Изменение, % Керамические 7 220 8 978 1 758 24,35 Кварцевые 8 993 9 462 469 5,22 ТЭН 13 077 10 031 -3 046 -23,29 Дисковые 11 544 10 425 -1 119 -9,69 Монолитные 16 203 16 881 678 4,18

Модели на 3 кВт представлены обогревателями четырех типов: керамические, кварцевые, ТЭН и монолитные. Здесь рост цены зафиксирован в первых двух вариантах, а снижение — в последних двух. Так, керамические обогреватели подорожали на 18,90% — с 6 604 до 7 852 рублей. У кварцевых цена изменилась всего на 3,04% — с 13 771 до 14 189 рублей. Модели ТЭН показали снижение стоимости на 7,22%, до 17 747 рублей, а монолитные — на 5,58%, до 13 258 рублей.

Артем Гафаров