Путин и Кадыров встретились лично после вопросов об отставке лидера Чечни

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой высоко оценил его работу по развитию региона.

— Чеченский народ трудолюбивый, талантливый, и вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидные вещи. Своими глазами я увидел, еще раз убедился в этом, — подчеркнул Путин, вспоминая о своей поездке в Чечню.

В начале встречи Путин отметил, что давно планировал обсудить с Кадыровым текущую ситуацию в республике. Кадыров в свою очередь поблагодарил президента за возможность встретиться, несмотря на его плотный график, и сообщил о позитивной динамике экономических показателей в регионе с начала года.



Путин особо отметил высокий уровень подготовки бойцов в центре подготовки, созданном в Чечне.

Он добавил, что ежедневно получает доклады от начальника Генштаба о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, где регулярно упоминаются бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, в том числе из подразделений «Ахмат» и других регионов.

— И воюют блестяще, — подчеркнул Путин.

Подводя итоги, президент отметил, что достижения Чечни в строительстве и развитии экономики не могут не радовать.

Ранее Кадыров заявил, что многие неверно истолковали его недавние высказывания об отставке.

— Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин, — написал Кадыров.

Рената Валеева