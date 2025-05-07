Заморозки сменятся дождями: в Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные дни

Фото: Максим Платонов

Большая часть европейской территории России, включая Татарстан, находится под влиянием обширной арктической ложбины, что обуславливает неустойчивый характер погоды и температуры на 2—3 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

На прохождение атмосферных фронтов приходится дождь различной интенсивности, а пасмурная погода сменяется периодами прояснений, при которых местами отмечаются заморозки до -3° в воздухе и на почве, что и наблюдалось прошедшей ночью на территории Татарстана, в том числе в Казани.



В предстоящие дни погода в Татарстане будет следующей:

8 мая: ночью местами небольшой дождь, днем дожди на большей части территории. Температура воздуха ночью до +10, днем до +17, на юге и востоке РТ до +21.

9 мая: ночью сохранится влияние атмосферного фронта с дождями. Днем, с отходом фронта на восток, появятся прояснения, местами небольшой дождь. Ночью до +10, днем до +18.

10 мая: ночью осадки маловероятны, температура до +8. Днем местами небольшой дождь, температура +18.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

11 мая: по предварительному прогнозу, дождливая погода, температурный фон существенно не изменится — +9 ночью, до +19 днем.

Гидрометцентр Республики Татарстан рекомендует учитывать данную информацию при планировании мероприятий на открытом воздухе в праздничные дни.

Рената Валеева