«Я понимал, что злоупотребляю полномочиями»: как директор-депутат план Минобрнауки РТ выполнял

По версии СК, фиктивные студенты Апастовского колледжа годами получали стипендию — ради хорошей статистики

Фото: instagram.com (выпускной-2018 в Апастовском колледже, Курамшин - слева)

В Татарстане дошло до суда уголовное дело депутата Апастовского района и экс-директора агроколледжа Фаиля Курамшина, который признался в фальсификации отчетности о реальной востребованности учебного заведения. Ради выполнения навязанного плана приема в колледж зачислили техничку библиотеки, фельдшера скорой, своего же охранника и прочих. На занятия они не ходили, экзамены не сдавали, но, как выяснило «Реальное время», регулярно получали стипендию и рассчитывали на диплом. Именно за эти факты чиновников муниципалитета и Минобрнауки ранее обвиняли в круговой поруке на заседании казанского Кремля. Подробнее — в материале «Реального времени».

Липовых студентов судить не будут?



На 26 октября Апастовский райсуд Татарстана назначил первое заседание по делу уволенного за приписки директора районного аграрного колледжа. На этой должности Фаиль Курамшин отработал 10 лет. Сейчас ему 54. Несмотря на уголовное преследование остается депутатом муниципального района. Суда он ждет под подпиской о невыезде. Зато силовики арестовали две машины Курамшина — УАЗ и Nissan Almera.

Бывшего директора обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст. 292). Оба состава предусматривают максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы.

Результаты проверок в вотчине Курамшина огласили в марте текущего года на заседании антикоррупционной комиссии под председательством президента республики Рустама Минниханова в казанском Кремле и в присутствии главы Следкома по РТ Валерия Липского. В апреле в Верхнеуслонскм межрайонном отделе Следкома по РТ возбудили дело против апастовского директора-депутата.

Апастовский аграрный колледж обязали набрать на 2018-2019 учебный год 100 человек, однако, ввиду невыполнения этого задания на 2020-й, план снизили до 75. Фото vk.com

На допросах в Следкоме Фаиль Курамшин признал вину и уже погасил весь ущерб по уголовному делу потерпевшему Минобрнауки Татарстана. Казус в том, что именно директивы этого ведомства подтолкнули руководителя учреждения профобразования на путь обмана, утверждают знакомые с ситуацией в апастовском колледже источники «Реального времени».

Министерство требовало ото всех директоров государственных учреждений профобразования выполнения госзадания по оказанию образовательных услуг и соблюдения контрольных цифр приема по подготовке специалистов. Соответствующие приказы в 2017-м году подписывал вице-премьер — министр образования РТ Рафис Бурганов. Апастовский аграрный колледж обязали набрать на 2018-2019 учебный год 100 человек, однако, ввиду невыполнения этого задания на 2020-й, план снизили до 75-ти.

Проверка борцов с коррупцией в 2020-м выявила студентов, которых ни разу не видели ни педагоги, ни одногруппники. При этом пять таких «невидимок» числились в списках обучающихся уже три года, и если верить отчетам, регулярно сдавали зачеты и экзамены.

Следователи нашли и допросили 11 фиктивно получающих профессии механизаторов и поваров. Среди них — контролер местной спортшколы, техничка библиотеки, специалист МФЦ и охранник самого аграрного колледжа. Еще один признался — реально поступал в колледж, но после двух недель учебы сбежал из общежития к родителям и больше на лекциях не появлялся. Тем не менее на бумаге и этот беглец числился студентом. Причем не просто числился — получал стипендию. Тогда как право на нее имеют лишь те, кто обучается на дневном отделении и закрывает сессию на "4" и "5".

Переплату в Минобрнауки РТ оценили еще в 293,5 тысячи, а общий ущерб — в 378,2 тысячи рублей. Фото mon.tatarstan.ru

Всего за три года бюджет переплатил липовым апастовским студентам почти 85 тысяч — от 1,8 до 17,6 тысяч на нос, в зависимости от продолжительности имитации их учебы. Липовые стипендиаты на следствии признались — написали заявления по просьбе самого директора колледжа, его зама, сотрудниц приемной комиссии, поскольку им были обещаны дипломы без обучения и посещения занятий да еще и побочный доход.

К слову, бюджетные субсидии на работу учебного заведения также были связаны с количеством студентов. Переплату в этой части в Минобрнауки РТ оценили еще в 293,5 тысячи, а общий ущерб — в 378,2 тысячи рублей. Всю эту сумму обвиняемый выплатил из собственного кармана. Дела против фиктивных студентов-стипендиатов силовики возбуждать не стали.

За невыполнение плана директора могли и уволить

Как выяснило «Реальное время», в суд дело Фаиля Курамшина поступило вместе с его ходатайством о рассмотрении в особом порядке. Если сторона обвинения и потерпевшее министерство согласится на такой порядок, а сам подсудимый не изменит позицию в части полного признания вины, то он может рассчитывать на более мягкое наказание.

В суде директора Курамшина будет защищает его однофамилец — казанский адвокат Шамиль Курамшин. Вчера комментировать позицию своего клиента он не стал:

— В настоящее время дело находится в суде, и вопрос о виновности или невиновности будет решаться судом.

Сам обвиняемый на следствии каялся: «Я понимал, что злоупотребляю полномочиями». Говорил — преступление совершал в одиночку, подчиненные лишь выполняли его указания. Выполнить госзадание и набрать в каждую группу по 25 человек в районе без подтасовок колледж не мог — выпускников с каждым годом все меньше, и большинство сразу после школы едут штурмовать казанские вузы и техникумы.

«Это какая-то круговая порука, которую в упор не видят ответственные лица муниципалитета и Министерства образования!» — возмущался в марте 2020-го Марс Бадрутдинов. Фото: Ринат Назметдинов

Со слов экс-директора, никакой личной корысти с фиктивным зачислением он не преследовал — его зарплата и премии не зависели от набора. Зато невыполнение плана приема грозило дисциплинаркой — могли и уволить... Как показало время — избежать этого с помощью приписок все равно не удалось.

Апастовский колледж — не единственный, где фальсифицировали отчетность. В июне 2020-го «Реальное время» рассказывало о «ноу-хау» Дрожжановского техникума отраслевых технологий, студентами которого числились... его директор Рамил Ахметов и еще шесть десятков человек, включая студентов дневных отделений казанских вузов. Ущерб от незаконно уплаченных стипендий посчитать несложно, а как оценить потери экономики и конкретных предприятий, которым нужны автослесари, механизаторы, технологи?

— Это какая-то круговая порука, которую в упор не видят ответственные лица муниципалитета и Министерства образования! — возмущался в марте 2020-го на заседании в казанском Кремле начальник антикоррупционного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов.

По данным «Реального времени», свое уголовное дело получил и бывший директор-студент Ахметов, правда, до суда оно пока не дошло. А вот официальное число обучающихся в погоревшем на приписках Дрожжановском техникуме снизилось за год на 47 человек, а в Апастовском агроколледже — на 38.