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Российская армия освободила Липовое в ДНР

15:52, 07.05.2025
Российская армия освободила Липовое в ДНР
Фото: Мария Зверева

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны.

Во время операции формированиям ВСУ было нанесено поражение в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя ДНР.

Потери украинской армии составили более 230 военнослужащих, а также:

  • боевая бронированная машина;
  • 11 автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии;
  • станция радиоэлектронной борьбы «Квертус»;
  • три склада боеприпасов.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил о прорыве серьезной линии обороны противника между Димитровом (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк).

Накануне стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева

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