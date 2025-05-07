Российская армия освободила Липовое в ДНР
Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны.
Во время операции формированиям ВСУ было нанесено поражение в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя ДНР.
Потери украинской армии составили более 230 военнослужащих, а также:
- боевая бронированная машина;
- 11 автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии;
- станция радиоэлектронной борьбы «Квертус»;
- три склада боеприпасов.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил о прорыве серьезной линии обороны противника между Димитровом (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк).
Накануне стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике.
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