«Нас заставляют собственными руками надеть на шею удавку и задушить свой бизнес»

Торговые центры республики потеряли до 70% потока посетителей и не получили ответов на свои вопросы

Фото: Ринат Назметдинов

Минпромторг Татарстана организовал совещание в режиме ВКС, на котором игрокам рынка торговли должны были разъяснить, по каким правилам они должны работать в связи с введением обязательного требования QR-кодов. На нем присутствовали руководители и управляющие торговых центров республики, а представители органов власти (Минпромторга, Роспотребнадзора, ТПП, Минюста) давали им разъяснения. Источники «Реального времени», побывавшие на этом мероприятии, остаются в некотором недоумении: по их словам, разъяснения были получены максимально формальные, а ответственность на торговых центрах оказывается непомерная.

Чем закончилось совещание

Вот самые важные тезисы, полученные представителями торговых центров и их арендаторами:

Сотрудники ТЦ или представители ЧОП, которые там работают, обязаны не только считывать QR-код, но и проверять, действительно ли он принадлежит конкретному гражданину. Ответственность за то, что в торговый центр просочится человек по чужому QR-коду, возлагается на торговый центр.

Можно не проверять QR-коды, если человек заходит в продуктовый магазин в составе ТЦ через отдельный вход. Однако руководство ТЦ должно обеспечить контроль того, чтобы посетители из продуктового супермаркета не могли пройти дальше внутрь ТЦ без QR-кода.

То же относится к магазинам формата «Детский мир», где продаются предметы первой необходимости. Но только в случае, если их площадь не более 400 квадратных метров и если в них есть отдельный вход.

На входе в ТЦ обязаны не только проверять «входные документы», но и измерять температуру каждому посетителю.

Курьеры служб доставки имеют право без ограничений входить в ТЦ до 8 ноября 2021 года. Далее на них начнет распространяться требование об обязательной вакцинации отдельных групп граждан (которое вышло через несколько дней после постановления QR-кодах).

В связи с вышеизложенным, у представителей торговых центров возникли серьезные вопросы. Однако, как они сами говорят, на совещании им не смогли дать внятных ответов.

Один из самых животрепещущих вопросов — как в ТЦ должны проверять соответствие QR-кода и личности человека. Фото: Максим Платонов

ЧОП с функцией полиции?

А подумать есть о чем. Например, один из самых животрепещущих вопросов — как в ТЦ должны проверять соответствие QR-кода и личности человека, который его предъявляет? Фотографией документ, открывающийся по коду, не снабжен — значит, остается только требовать удостоверение личности и сверять его с представленными данными. Теоретически, если у гражданина будет на то добрая воля, это сделать можно. Но ни сотрудник ЧОП, ни тем более сотрудник торгового центра, по закону, не наделен полномочиями требовать у человека, к примеру, демонстрации паспорта. Это может сделать сотрудник надзорных органов. Но полицейских и росгвардейцев в ТЦ, конечно, не поставишь. И теперь директора торговых центров с удивлением услышали, что ответственность за неоответствие личности и куар-кода, оказывается, возлагается на них.

Елена Стрюкова, директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», говорит:

— Коллизия такая: есть постановление кабмина, в котором напрямую не говорится, что мы должны проверять удостоверение личности. На совещании нам объяснили: «Но там же говорится, что вы обязаны проверить QR-код. Стало быть, и его достоверность проверять — это ваша задача». При этом не перечислили ни одного нормативного документа, в соответствии с которым мы можем это делать. Между тем мы каждый день слышим на своих объектах: «Документ я вам не покажу, потому что вы не имеете права у меня его спрашивать»…

Олег Митюнин, коммерческий директор UD-Group (под управлением — портфель объектов торгового и офисного сегментов, в том числе ТЦ «ГоркиПарк»), солидарен с коллегой:

— Мы понимаем, что нас сейчас пытаются заставить выполнять несвойственную нам функцию — вместо полиции проверять удостоверения личности. И на вопрос, как мы должны это делать (хотя в постановлениях этого не прописано), нам ответили: любым удобным способом. Но удобных способов нет. Кроме того, и граждане не обязаны носить с собой документы. Мы приняли все доступные меры: наши сотрудники спрашивают у гражданина, точно ли это его QR-код. А что еще мы можем сделать? По постановлению, мы обязаны проверять только сами QR-коды, и мы это делаем.

Олеся Рыбакова, директор ТЦ «Радужный» (поселок Осиново, ЖК «Салават купере»), указывает на то, что этой проблемы не было бы, будь в QR-код заложена фотография:

— На встрече нам не ответили на наши вопросы, особенно о том, какой документ регламентирует проверку личности. Нам ответили: «любым удобным способом», но у нас ведь нет таких полномочий. И в то же время ответственность за нахождение в ТЦ человека с ложным кодом возлагается на торговый центр. Почему куар-код не разработан так, чтобы демонстрировалась хотя бы фотография? Получается, мы страдаем за эту недоработку.

За чей счет оснащать охрану?

В связи с тем, что нагрузка на охрану торговых центров резко усиливается (теперь там надо не только за порядком следить, но и организовать входной контроль), увеличиваются и затраты на ее содержание. К примеру, для начала торговым центрам пришлось закупить для сотрудников ЧОП оборудование для считывания QR-кодов. На совещании, конечно, их руководителям указали, что код может считать любой смартфон. Но в итоге оказывается, что личный смартфон для этих целей есть не у каждого ЧОПовца во всех ТЦ республики.

Олег Митюнин рассказывает, как решали задачу в ТЦ «ГоркиПарк»:

— В первые дни все пользовались личными мобильниками, но они были не у всех. поэтому и сотрудники нашей УК стояли на входах и проверяли коды. Охране мы купили смартфоны, потратив на это определенные средства. Кроме того, в первый же день к полудню мобильники уже сели из-за постоянной работы камеры. Так что пришлось закупить на входы еще и пауэрбанки. Плюс ко всему, нужно было усилить охрану на всех входах. Мы провели перераспределение постов, но все равно пришлось заключать допсоглашение с ЧОП, с которым мы работаем. Думаю, дополнительные затраты на все эти мероприятия в конечном итоге выльются не в одну сотню тысяч рублей.

Роман Котенков, директор ТЦ «Кольцо», сообщает нашему изданию:

— Сейчас сложно оценить все затраты, которые мы понесем в связи с этим. Но сразу можно отметить расходы на покупку дополнительного оборудования для сканирования кодов (в нашем случае, это современные смартфоны), затраты на оплату дополнительных штатных единиц охраны для усиления входных групп, расходы на рекламные средства информирования населения и арендаторов (информационные аудио- и видеоролики, полиграфия и пр.) и т. п.

Без усиления охраны в сложившейся ситуации совсем никуда: во-первых, персонала торгового центра просто не хватит, чтобы обеспечивать входной контроль, а во-вторых, участники совещания рассказывают, что и население не идет на уступки и понимать ничего не хочет. Анонимный источник сообщает:

— Мы уже сталкивались с провокациями: приходят сорок человек без масок и говорят, что проверка QR-кодов нарушает их конституционные права. А перед ними заслон — пожилая женщина, сотрудница ЧОПа. Что ей делать? Она, конечно, звонит в полицию. Но пока она это делает, по ее объекту разгуливают четыре десятка человек, которые еще ее и травят… А ответственность за это несет торговый центр, получается?

Впрочем, и крупные торговые центры сталкиваются с неприятными ситуациями. Например, Олег Митюнин говорит:

— Инциденты в ТЦ «ГоркиПарк» за эту неделю, конечно, были. Конфликтные ситуации на входах постоянно возникают. До критических ситуаций не доходило, но приходилось несколько раз вызывать сотрудников полиции. Люди агрессивно пытаются прорваться без QR-кода. При этом ни мы, ни сотрудник ЧОП, разумеется, не имеем права применить физическую силу.

Есть и ТЦ, где нет отдельного входа в продуктовый супермаркет: в такой ситуации, например, оказалась «Лента», якорный арендатор ТЦ «ГоркиПарк». Фото: Олег Тихонов

И еще одна дополнительная головная боль с охраной: во многих ТРЦ можно легко организовать вход с улицы в продуктовый супермаркет, не спрашивая QR-код (это допускается, в соответствии с полученными разъяснениями). И все бы хорошо, но как сделать, чтобы граждане не проникали потом оттуда в сам торговый центр? Только усиливать охрану и не допускать «бескодового» прохода. Например, ТЦ «Кольцо» сообщает нам, что там организовали дополнительный пост контроля кодов на выходе из супермаркета в галерею торгового центра. Но есть ли у всех такие возможности?

А ведь есть и ТЦ, где нет отдельного входа в продуктовый супермаркет: в такой ситуации, например, оказалась «Лента», якорный арендатор ТЦ «ГоркиПарк». Олег Митюнин говорит, что это тоже становится серьезной проблемой: трафик там серьезно упал.

Трафик обрушился на 60—70%

А с трафиком уже неиллюзорная беда. Его обрушение примерно соответствует пропорциям вакцинированных и невакцинированных граждан в Татарстане. Например, если считать, что прививки получили около 30% татарстанцев, то становится понятно, почему посещаемость торговых центров рухнула за минувшую неделю минимум на 60%.

Роман Котенков сообщил нашему изданию, что по итогам пяти дней работы с QR-кодами потеря посетительского трафика в ТЦ «Кольцо» предварительно оценивается в 60—70%.

Олег Митюнин рассказывает:

— Практически у всех одинаковая ситуация. Падение потока в ТЦ «ГоркиПарк» в первые дни мы видели на 60—70 процентов, при этом соответственно и товарооборот, по словам арендаторов, падал процентов на 50—60. Конечно же, это очень сильно волнует как нас, так и арендаторов. Но надо понимать, что на сегодняшний день мы не закрыты! И это власти, а не мы, сделали все, чтобы ограничить посещаемость. Насколько я помню, со стороны Роспотребнадзора звучала оценка, что это может продлиться до самой весны. Для нас это будет шоком. Потому что такая ситуация для сферы продаж станет катастрофой, даже если продлится больше двух недель. Многие арендаторы еще с прошлого-то года только начали приходить в себя. А сейчас — новый удар. Боюсь предположить, чем это может закончиться. Но если ситуация продлится до весны, а вакцинироваться по-прежнему народ не поспешит, то только в нашей отрасли без работы могут остаться 10—15 тысяч человек.

Но Елена Стрюкова надеется, что до весны ждать не придется:

— Представитель Роспотребнадзора на совещании сказала, что только за четверг в республике сделали прививки 24 тысячи человек. Они надеются в течение месяца — полутора достичь планового показателя, а дальше ограничения начнут смягчаться. И если у Роспотребнадзора и властей такая задача, то наша задача — продержаться эти месяц — полтора. Знаю, что практически во всех ТЦ арендаторы требуют скидок. Уже «Детский мир» пришел, Gloria Jeans — все пришли, как это было в пандемию. И их можно понять.

Районные ТЦ — отдельная история

Олеся Рыбакова, директор ТЦ «Радужный», обращает особое внимание на небольшие ТЦ, которые находятся в районах. Например, «Радужный» работает в поселке Осиново. Как она рассказывает, это своеобразный центр решения социальных проблем населения: в ТЦ сосредоточены банкоматы (где население снимает деньги, платит кредиты и т. п.), есть большой продуктовый супермаркет, аптека, магазины с предметами первой необходимости. Отдельный вопрос — детское питание, которое далеко не везде вне ТЦ вообще можно купить:

— Мне звонят мамы, спрашивают: «Я кормящая мама, почему я не могу прийти в ТЦ за детским питанием и предметами первой необходимости для ребенка?». Роспотребнадзор сообщает, что беременным и кормящим не место в торговом центре. Но почему женщина в маске не может прийти в детский магазин и купить все необходимое для своего ребенка? Признаюсь честно: у меня ситуация особенно сложная, потому что у меня районный торговый центр. Почему не сделали какое-то послабление по таким торговым точкам? Почему всех стригут под одну гребенку? Это же ненормально. Ведь большие городские моллы и наши маленькие ТЦ — это принципиально разные объекты. И как, например, Роспотребнадзор справляется с вакцинацией в райцентрах, где вообще нет торговых центров?

Управляющие районных ТЦ обращают внимание и на тот момент, что на некоторых их объектах до сих пор вообще не было необходимости ставить пост охраны, без которого сложно обеспечивать проверку QR-кодов. Это касается, например, некоторых торговых центров сети «Эссен Продакшн» площадью около 1 500 квадратных метров и меньше. Елена Стрюкова приводит выкладки:

— В Татарстане я работаю с 27 объектами. И в основном это небольшие торговые центры площадью до полутора тысяч квадратных метров. Такие объекты не собирают столько денег в виде арендных платежей, чтобы оплачивать 14-часовой пост охраны, который в месяц стоит 65—70 тысяч рублей. Между тем, ко мне уже пришли арендаторы просить 80%-ную скидку. То есть из тех денег, которые мы соберем за октябрь, мы с трудом покроем коммунальные платежи. Мы не можем себе позволить пост охраны, его там отродясь не было! Но сейчас нам предлагается за свой счет это сделать, оснастить ЧОПовцев необходимым оборудованием, причем на ряде объектов это делать просто нерентабельно. Получается, что в некоторых населенных пунктах у нас в принципе пропадает экономический смысл держать ТЦ открытым.

Начинать надо было действительно с обязательной вакцинации, и если бы не помогло и это — тогда уже пробовать другие способы ограничений, считает Митюнин. Фото: Максим Платонов

В чужом пиру похмелье

Но главный вопрос, который возникает у управляющих и арендаторов торговых центров республики, — почему именно их назначили расплачиваться за низкие темпы вакцинации в республике? Ведь свой персонал они вакцинировали (например, в ТЦ «ГоркиПарк» прививки есть более чем у 80% сотрудников), регулярно дезинфицируют поверхности, следят за наличием масок и проинструктировали арендаторов о том, чтобы те соблюдали нормы по количеству человек, одновременно находящихся в помещении. Олеся Рыбакова говорит:

— Все думают, что мы против здоровья граждан. Ничего подобного! Мы убираемся каждый час, организовываем и порядок, и дистанцию. Привили своих сотрудников и арендаторов. Говорить сейчас, что ТЦ — это источник повышенной опасности, — это огромное заблуждение. Если исходить даже из пиковой загрузки торговых центров, то получается, что у нас один посетитель приходится на 28 квадратных метров площади. Между тем, посмотрите, что сейчас происходит в транспорте. Что творится в МФЦ или в поликлиниках — там невероятные очереди, которые никто не разводит. Ну и низкая доля вакцинации — это же не к нам вопрос. Государство не справилось с пропагандой вакцинации, люди не хотят прививаться, но при чем тут мы? Проблема-то создается не населению, а нам. Население в большей массе может перейти на доставку.

Елена Стрюкова вспоминает о том, что через несколько дней после постановления о «QR-кодификации» республики вышло новое постановление — об обязательной вакцинации определенных групп граждан, под которое подпадает большая часть трудоспособных татарстанцев. У нее возникает вопрос:

— Может быть, надо было с этого постановления и начинать, а уже потом вводить ограничения? Ведь сейчас человек бежит вакцинироваться не потому что он в ресторан не может сходить или по ТЦ погулять. А потому что он работает где-то, и у него есть риск остаться без зарплаты на неопределенный срок.

Современные торговые центры намного безопаснее для посещения покупателями, чем большинство общественных мест и тем более общественный транспорт, указывает Митюнин. Фото: Илья Репин

На то же указывает и Олег Митюнин: на его взгляд, начинать надо было действительно с обязательной вакцинации. И если бы не помогло и это — тогда уже пробовать другие способы ограничений. В то же время, он обращает внимание на то, что современные системы вентиляции, дезинфекция, принимаемые меры по разграничению потоков посетителей позволяют сделать современные торговые центры намного безопаснее для посещения покупателями, чем большинство общественных мест, тем более общественный транспорт.

И еще один вопрос — в том, насколько стремительно все было сделано. Стрюкова приводит в пример Башкирию, где постановление о вводе QR-кодов было выпущено за 2 недели до «часа Х»:

— У нас там три ТЦ в управлении. За 2 недели мы хотя бы что-то успели сделать: оформить допсоглашение с ЧОПом, уведомить арендаторов. Мы понимаем всю сложность эпидемиологической ситуации, соблюдаем все меры и предписания. И мы не против этих мер, все видим и понимаем обстановку, но почему бы не отнестись к бизнесу по-человечески? Взять хотя бы совещание: его с нами провели в пятницу в 16:00. Нам оставались два выходных дня, чтобы обязать ЧОП приобрести считывающие устройства, заставить их проверять удостоверения личности, арендаторам всем пооткрывать дополнительные входы… Почему нельзя было провести это совещание раньше? И даже не в пятницу, когда уже прошло 5 дней в абсолютном хаосе, а пораньше…

«Мы пытаемся достучаться до властей»

Ни о каких мерах поддержки торговых центров на совещании не было объявлено. Молчали и представители ТПП, и чиновники из Минпромторга. Между тем, Олеся Рыбакова говорит:

— Заболеваемость растет, но почему-то именно мы, предприниматели, которые платят налоги, опять оказались в самой слабой ситуации. В прошлом году во время локдауна мы просили у Татэнерго отсрочить платежи, нам сообщили, что ЧС не введена, и поэтому никакой отсрочки не будет... Почему бы тогда хотя бы сейчас властям не компенсировать наши потери? Хотя бы оплату ЖКХ. Мы сейчас просто стоим: ТЦ обслуживается, свет горит, тепло есть, эскалаторы работают, но в галереях пусто. Мы не можем пойти в банк и попросить реструктуризацию кредита — нам ответят: «Вы же не закрыты, ЧС нет». И если власти хочет за счет торговых центров решить свои вопросы, пусть они нам компенсируют наши затраты. Я уже не говорю о том, что мы не услышали ответов на пятничном совещании. То, что мы слышали на конференции, было просто зачитыванием пунктов положения. Я лично долго писала в чат, чтобы мне дали слово по районным торговым центрам. Они не подняли этого вопроса — возможно, потому что нечего было ответить. Нас никто слушать не собирается. Но мы хотим, чтобы нас услышали. Мы уже писали письмо президенту. Мы готовы собрать делегацию из нескольких представителей торговых центров, прийти к Рустаму Нургалиевичу Минниханову и внести свои предложения. Мы готовы сотрудничать! Надо же обсудить ситуацию, чтобы не было такого выкручивания рук.

По словам нашего собеседника, Любовь Авдонина практически прямо сказала, что сейчас задача —максимально мотивировать граждан на то, чтобы они согласились вакцинироваться. Фото: Максим Платонов

Олег Митюнин тоже констатирует, что поддержки нет, а требования все возрастают:

— Сейчас никаких обещаний поддержки для нас не прозвучало. Мы понимаем, что помощи не будет. Более того, за наш счет делается все, чтобы ограничить наш же бизнес. Нас самих заставляют надеть на себя удавку и затянуть ее собственными руками, задушив свой бизнес. Пока мы пытаемся достучаться до властей, чтобы нас тоже услышали, не требовали с нас невозможного, не душили проверками. Мы выполняем все требования, потому что все понимаем. Но от нас нельзя требовать невозможного (взять ту же проверку личности). Мы просто просим более рационально ко всему подойти: например, пересмотреть сроки и этапность этих ограничений, разъяснить все. Мы писали письмо президенту, итогом стало пятничное совещание. Но все, что мы на нем услышали, — это пересказ постановления. Ни на один наш вопрос не было дано конкретного ответа. Это и была основная характеристика совещания: на любой вопрос отвечалось максимально расплывчато.

Анонимный источник из тех, кто присутствовали на совещании, сообщает «Реальному времени»: главный вывод, который можно было сделать из всего вышесказанного, — государство не справилось с вакцинацией, а страдает от этого бизнес. По словам нашего собеседника, Любовь Авдонина, присутствовавшая на совещании от Роспотребнадзора, практически прямо сказала, что сейчас задача — максимально мотивировать граждан на то, чтобы они согласились вакцинироваться.

Но представители торговых центров спрашивают: а кто подумает о них?

