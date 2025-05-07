В Казани задержали четыре рейса из-за ограничения полетов

Фото: Максим Платонов

В международном аэропорту Казани произошли задержки четырех рейсов из-за введенных ограничений на выполнение полетов. Еще один рейс был направлен на запасной аэродром. Об этом сообщила авиакомпания Nordwind Airlines в своем телеграм-канале.

Задержаны рейсы:

N4-740 Красноярск — Казань,

N4-078 Казань — Москва,

N4-784 Улан-Удэ — Казань,

N4-1410 Худжанд — Казань.

Рейс N4-752 Томск — Казань был перенаправлен на запасной аэродром.

Авиакомпания заверила, что пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Многочасовые ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Центральной России, введенные в последние дни на фоне участившихся атак беспилотников, привели к масштабному авиаколлапсу, затронувшему в том числе и Татарстан.