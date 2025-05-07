Президент Бразилии прибыл в Москву

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Самолет бразильского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково-2, пишет РИА «Новости».

В ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать с российской стороной соглашение по добыче урана. Кроме того, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Лула да Силва и президент России Владимир Путин проведут встречу 9 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

По случаю празднования 9 Мая запланировали визиты в Москву председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

Рената Валеева