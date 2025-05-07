С понедельника в Казани почти на месяц перекроют улицу Копылова

Фото: Максим Платонов

Движение по улице Копылова в Казани будет ограничено почти на месяц в связи с реконструкцией тепловода. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Перекрытие проезжей части запланировано на участке дороги по улице Копылова в районе площади Соцгорода. Ограничение будет действовать с 12 мая по 16 июня.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты объезда и учитывать данную информацию при передвижении по городу.

Движение по улице Кави Наджми в Казани будет ограничено на четыре месяца, с 7 мая по 30 августа. Причиной ограничения стал ремонт Романовского моста через протоку Булак.

Рената Валеева