Анна Семенович: «Это не такая ужасная проблема, как казалось мне тогда»

Певица и ведущая обсудила в Казани инсулинорезистентность и здоровую стройность

Анна Семенович. Фото: предоставлено компанией PR Look

В Казани певица и ведущая Анна Семенович встретилась на закрытом бранче с журналистами и блогерами. Вместе с редактором портала stroynee.pro Мариной Рыковой и врачом-эндокринологом Гульназ Газизовой они обсуждали вопросы здоровой стройности. Помогают ли лекарства, чем может ответить организм?

«Мы начали откровенно говорить о проблемах своего тела»

Как отметил в начале встречи руководитель архитектурно-градостроительного Форсайта РБК Петербург Роман Герасимов, стандарты красоты за 30 тысяч лет сильно изменились. Спикер напомнил, как выглядела Венера Виллендорфская.

— В древнейшие времена женщина — в первую очередь мать, та, которая способна дать потомство. Поэтому — мощные бедра, грудь, которая способна вскормить. Ученые спорят, что это тотем или пример древней порнографии.

В 1960-е годы идеалом красоты стала модель Твигги с короткой стрижкой и мальчишеской фигурой. Сейчас культ стройного тела вернулся, пример тому Белла Хадид, отметил Герасимов. При этом у нее болезнь Лайма, она борется с разными проблемами, делает пластические операции.

— В 2020-е годы мы начали откровенно говорить о проблемах своего тела, о том, что с телом можно и нужно работать, — указал Герасимов.

Анна Семенович, выпустившая недавно два сингла, работающая на «Русском радио» и Пятом канале, рассказала, как она следит за своим здоровьем:

— Я вовремя хожу по врачам, сдаю анализы, смотрю на кровь, если есть дефициты, я их восполняю. Сон — обязательно девять часов.

— Главное — здоровая стройность, — продолжила она. — Я в какой-то момент сильно поправилась и не могла постройнеть. Хотя я спортсменка в прошлом и знаю, как это делать. Я не понимала, что происходит. В какой-то момент пошла к эндокринологу, сдала анализы — и у меня нашли инсулинорезистентность. Это не такая ужасная проблема, как казалось мне тогда. Я смотрела на врача, глаза заполнялись слезами, думала, что у меня диабет. У папы сахарный диабет, у мамы инсулинорезистентность — генетика.

Врач ей ответил, что все сейчас контролируется и лечится. При этом диагноз певицы — вещь неприятная: постоянно хочешь спать и есть. Семенович прописали отечественный аналог датского «Оземпика».

Марина Рыкова. предоставлено компанией PR Look

Яхта, мужчины, креветки, лобстеры

Но не все так просто, отметила Марина Рыкова, редактор портала stroynee.pro, которая указала, что очень часто посетители заходят на их сайт с запросом: «Как мне похудеть, ничего не делая». А фокус-группы выявили, что визуализация мечты выглядит так: яхта, горячие загорелые мужчины, женщина ест креветки и лобстеры.

— Печально, что для многих наших пациентов любовь и забота о себе должны наступить после похудения, стать его следствием, — резюмировала Рыкова.

В Татарстане, согласно опросу 2024 года, только 3% населения страдают ожирением, процитировал одно исследование Герасимов и попросил прокомментировать его Гульназ Газизову, врача-эндокринолога, доцента кафедры эндокринологии КГМУ.

— Роман, я вас умоляю, — ответила Газизова, указывая, что данные по диабету второго типа намного выше, и в первую очередь предостерегла худеющих от самолечения: — У меня буквально месяц назад был случай, когда пришли один за другим два пациента с весом более 120 кг. Один — айтишник, и другой тоже ведет сидячий образ жизни. Оба пришли с видом, что все они пробовали, все бесполезно. Они не обращались к врачам, не сдавали анализы, не было ясно, как это произошло. Есть люди, которые решают лечиться сами, и это ни к чему не приводит. Консультация нужна обязательно.

Какие процессы приводят к ожирению? Это хроническое заболевание, которое приводит к нарушению обмена веществ, указала Газизова, что в итоге может привести к сахарному диабету и инсулиновой терапии.

Причины? Самые простые — несоответствие калоража (количество потребляемых калорий), когда человек не расходует то, что он съедает.

Гульназ Газизова. предоставлено компанией PR Look

Как организм может ответить на похудение

— Каков портрет нашего клиента? — рассказала Газизова. — Человек умственного труда или человек, который зарабатывает деньги нажатием на кнопки. Но это не единственная причина! Это могут быть заболевания эндокринные, щитовидной железы, надпочечников. Это может быть менопауза, андропауза. Это может случиться даже у молодых мужчин. Это и наследственная история. Мы четко знаем гены, которые ответственны за ожирение, за сахарный диабет, за инсулинорезистентность.

Лечение заболеваний, восполнение дефицитов, физическая культура — это комплексный подход. Но потом пациент выходит на плато.

— Это физиологично, — предостерегла Газизова. — Похудение на 10—15% от веса приводит организм к адаптационному торможению основного обмена.

И если организм почувствует, что человек у него все отнял, то может отключить ему, например, репродуктивную систему. Так что, резюмировали спикеры, безудержное похудение — это не выход. Легкая полнота даже на руку организму, который может всегда обратиться к этому резерву в трудные времена. Самое прекрасное — когда вес не уходит, но уменьшается жировая масса и увеличивается мышечная. Пациенты бывают недовольны, отмечает Газизова, но после анализов понимают: не все измеряется простыми цифрами.