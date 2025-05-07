Минпросвещения установило новые нормы рабочего времени для педагогов

Фото: Максим Платонов

Министерство просвещения России утвердило новые нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение шести лет.

Согласно новым правилам, 36-часовая рабочая неделя устанавливается для ряда педагогических работников, включая старших воспитателей дошкольных организаций, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, мастеров производственного обучения, старших вожатых, инструкторов по труду, педагогов-библиотекарей, методистов и старших методистов, тьюторов, руководителей физвоспитания ссузов, преподавателей-организаторов основ безопасности и защиты Родины, инструкторов-методистов, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, 36 часов в неделю за ставку зарплаты будут работать воспитатели дошкольных учреждений, реализующие программы дополнительного образования и среднего профессионального обучения, а также осуществляющие присмотр и уход за детьми.

Для учителей-дефектологов и учителей-логопедов установлена норма в 20 часов педагогической работы в неделю, для воспитателей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 25 часов, а для инструкторов по физкультуре и воспитателей интернатов — 30 часов.

Объем педагогической работы каждого сотрудника будет прописан в его трудовом договоре с образовательной организацией.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на критически низкие зарплаты молодых учителей и призвала срочно решить эту проблему.

Рената Валеева