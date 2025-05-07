В Татарстане в домофонах зазвучала мелодия «День Победы»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Таттелеком»

Более 16 тыс. IP-домофонов в Татарстане теперь воспроизводят мелодию песни «День Победы» вместо обычного гудка. Об этом сообщили в пресс-службе «Таттелекома».

Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и продлится до 10 мая. Жильцы домов с цифровыми панелями слышат знаменитую песню при вызове квартиры.

Напомним, что в российских школах в рамках проекта Минпросвещения России «Мелодии вместо звонков» в мае 2025 года вместо традиционных звонков будут звучать фрагменты военно-патриотических песен.

Матвей Гавриков