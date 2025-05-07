Президент Сербии Вучич, несмотря на предупреждения и болезнь, прибыл в Москву

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая. Трансляцию прибытия сербского лидера вел телеканал «Россия 24».

Визит состоялся, несмотря на ряд сложностей и предупреждений. Ранее на этой неделе Вучич внезапно почувствовал себя плохо во время пребывания во Флориде и вынужден был отменить запланированные встречи в США и вернуться домой. 3 мая он покинул медицинское учреждение и отменил все планы на ближайшие дни, однако подтвердил намерение посетить Москву на 9 мая.

Европейская комиссия предостерегла Вучича, заявив, что его визит в Россию 9 мая может осложнить переговоры о вступлении Сербии в ЕС.

Более того, возникли логистические трудности. Латвийские власти запретили президенту Сербии Александру Вучичу пролет через свою территорию в Россию, мотивировав это «политической чувствительностью и целью полета», как сообщает портал «Вечерне новости». Ранее сообщалось, что Литва также отказала Вучичу в разрешении на пролет над своей территорией из-за «технической и дипломатической чувствительности».

Рената Валеева