Тренер УНИКСа пообещал улучшить игру в следующем матче с ЦСКА после поражения в полуфинале Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович заявил о намерении улучшить игру команды в следующем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА после поражения в первой встрече.

— Вторая игра всегда отличается от первой. У нас есть возможность реабилитироваться и сравнять счет. Для этого в первую очередь нужно прибавить в нападении, забивать открытые броски и штрафные. Рассчитываю, что в следующем матче мы сыграем лучше. Нам необходимо сохранять концентрацию в защите, а также действовать жестко и агрессивно на обеих сторонах площадки. Тогда у нас будет шанс, — отметил Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне УНИКС упустил возможность начать полуфинальную серию с победы, уступив московскому ЦСКА со счетом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20). Эта неудача последовала за уверенной победой в четвертьфинале против саратовского «Автодора».

Следующий матч между УНИКСом и ЦСКА состоится 8 мая в 17.00 по московскому времени на арене «Мегаспорт».

Рената Валеева