Приближая Победу! Моторостроители на фронте и в тылу

Фото: Реальное время

80 лет Великой Победе! 80 лет, как советский народ совершил подвиг, один на всех, — освободил нашу страну от фашистских захватчиков. Можно ли измерить героизм наших соотечественников, попавших в жернова Великой Отечественной войны? Можно ли оценить, кому было труднее: солдатам, кровью и потом приближавшим Победу на фронте, или оставшимся в тылу голодным, замерзающим старикам, женщинам, детям, отдававшим последние силы на дело Победы? И те и другие жертвовали своими жизнями во имя нашего будущего… В более чем девяностолетней летописи истории Казанского моторостроительного производственного объединения (АО «КМПО») есть разные страницы. Есть среди них и страницы мужества. О подвигах моторостроителей, ратных и трудовых, во время войны пойдет речь.



Звезду Героя вручили отцу

— Именем Героя Советского Союза Виктора Сажинова названа одна из улиц микрорайона «Салават купере». Там же на одном из домов установлена мемориальная доска в его честь. А еще имя Героя навсегда связано с Казанским моторостроительным заводом, ведь именно отсюда он ушел на фронт, ушел, чтобы не вернуться, но остаться навечно в народной памяти, — рассказывает заведующая музеем КМПО Гузель Багаутдинова.

«Имя Героя навсегда связано с Казанским моторостроительным заводом, ведь именно отсюда он ушел на фронт», — рассказывает заведующая музеем КМПО Гузель Багаутдинова. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Виктор Александрович Сажинов родился в Казани, в семье рабочего. В феврале 1942 года, после окончания семилетки, в возрасте 17 лет пришел работать токарем на моторостроительный завод.

После того как на войне погиб его старший брат и от горя умерла мать, Виктор стал настойчиво проситься на фронт. В ряды Красной Армии его призвали в феврале 1943 года.

В ряды Красной Армии Виктора Сажинова призвали в феврале 1943 года. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Гвардии красноармеец Сажинов был разведчиком роты управления 53-й гвардейской танковой Фастовской бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии в составе I Украинского фронта. С первых дней проявлял небывалую смелость и отвагу. Об этом рассказывают скупые строчки наградных листов.

«Автоматчик разведроты управления 53-й гвардейской танковой бригады 4 марта 1944 г., будучи в дозоре, вел разведку по маршруту бригады. В группе разведчиков одним из первых ворвался в село Сосновка, занятое противником. Захватил двух пленных, документы и исправный вездеход, который был передан в роту управления».

«14 января 1945 г., действуя в разведгруппе, Сажинов первым ворвался на переправу на реке Нида (Польша). Быстро, проявляя находчивость, гвардеец нашел брод для переправы танков. Несмотря на мороз, промокший Сажинов, отражая атаку боевого охранения противника, уничтожил семь солдат и двоих взял в плен. Эти пленные дали ценные сведения для действий бригады.

16 января Сажинов первым ворвался в г. Радом (Польша) и с группой разведчиков завязал уличные бои. Проявляя находчивость и смекалку, не щадя жизни, в уличных боях уничтожил 82 солдата и двух офицеров противника, подорвал гранатами две автомашины.

19 января 1945 г., действуя в разведке маршрута движения бригады, Сажинов в селе Нова-Бжезница участвовал в бою с целью ускорения движения бригады. В трехчасовом уличном бою он уничтожил 68 солдат и подполковника противника.

Всего за период боев с 12 по 30 января 1945 г. Сажинов уничтожил 383 солдата и одного офицера противника. Много раз проводил разведку в тылу противника, доставляя ценные сведения».

предоставлено пресс-службой КМПО

К званию Героя Советского Союза Виктор Сажинов был представлен 31 января 1945 года. Но награду получить так и не успел. 23 апреля 1945 года в местечке Генсхаген под Берлином Виктор погиб, спасая жизнь командира. Звезду за сына получал отец, который тоже воевал и дошел до Берлина. Он единственный из семьи Сажиновых остался в живых.

Виктора Сажинова похоронили на братском кладбище г. Шёпенхольце, а позже его прах перенесли в Трептов-парк в Берлине.

Именем Героя Советского Союза Виктора Сажинова названа одна из улиц микрорайона «Салават купере». Там же на одном из домов установлена мемориальная доска в его честь. Дмитрий Печенкин

Труд как оружие борьбы с врагом

— В тылу тоже шло сражение не на жизнь, а на смерть. Фронту требовались снаряды, танки, самолеты… Рабочих рук катастрофически не хватало, поэтому к станкам вставали старики, женщины, рано повзрослевшие дети. Труд стал тем оружием, которым в тылу боролись с захватчиками. Осенью 41-го на заводе появилось такое понятие, как «фронтовая бригада». Оно выражало основное в жизни тружеников тыла — работать для фронта, для победы. Количество таких бригад постоянно росло. Осенью 42-го их было 39, а в 1945 году — 347. Результатом самоотверженного труда моторостроителей были двигатели. Более 15 тысяч моторов ВК-105 к боевым самолетам выпустили заводчане за годы войны, — рассказывает заведующая музеем КМПО Гузель Багаутдинова.



Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Одним из бойцов трудового фронта стал Михаил Васильевич Карпов, Герой Социалистического Труда, 47 лет проработавший на Казанском моторостроительном заводе.

предоставлено пресс-службой КМПО

На завод Михаил Карпов пришел 14 января 1941 года учеником слесаря-сборщика, приехав из Чистопольского района. Из воспоминаний М. Карпова:

«Поздняя осень 1940-го… Не за горами зима, и уже чувствовалось, что она будет трудной для всех жителей колхоза «Доброволец». Урожай, помню, в этот год не удался.

Учусь в десятом классе, мысли уже все о будущем. Друзья мои, Николай Кривушкин и Геннадий Глактеев, окончив чистопольский аэроклуб, решили поступать в училище имени Чкалова. Помню тот прощальный вечер, нашу любимую песню, которую мы пели, расставаясь. «В далекий край товарищ улетает…» Грустно было. Словно осиротел я тогда. Но пришло время и определяться самому. На семейном совете было решено — ехать мне в Казань, где жили наши родственники. Родители сказали: «Закончились твои «университеты», пора зарабатывать хлеб!»

Так, не окончив десятый класс, в декабре я приехал в чужой пока для меня город. В январе 1941 года впервые переступил порог сборочного цеха, ставшего родным на всю оставшуюся жизнь».

В годы Великой Отечественной войны Михаил Карпов собирал двигатели ВК-105ПФ для самолетов Пе-2. О том, что ему пришлось пережить в это трудное время, он вспоминал так:

«22 июня, когда было объявлено по радио о нападении немецко-фашистских захватчиков на нашу землю, я собирал очередной мотор. Долго не раздумывая, подал заявление в Кировский райвоенкомат о добровольном вступлении в действующую армию. Я же комсомолец, думал, мое место там, где трудно.

Но мне было отказано из-за плохого зрения. Даже к строевой не годился. Очень переживал по этому поводу.

Но что делать, в тылу тоже нужны герои! Так продолжились мои долгие трудовые будни в группе окончательного монтажа цеха 18.

В годы Великой Отечественной войны Михаил Карпов собирал двигатели ВК-105ПФ для самолетов Пе-2. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Осенью 41-го года на территорию Казанского моторостроительного завода №27 было эвакуировано сразу несколько заводов: Воронежский моторный завод №16, Московский моторный завод №82 и Московский агрегатно-литейный завод №219. Объединенное предприятие получило название «Завод №16». Моя группа была расформирована. Производство было перестроено согласно военным нуждам. Моторы стали собирать пооперационно. В группе окончательной сборки было десять операций. Смена длилась 14—15 часов. Основная причина — дефицит. Не хватало трубок, болтов, патрубков, гаек. Все это появлялось к концу смены. Сознательность людей была очень высокой. Работали до тех пор, пока не выполняли производственного задания. И это понятно. Все мечтали об одном. Чтобы в стране наступил долгожданный мир.

1418 дней и ночей войны. Был ли хоть один из них легче другого? Не помню. Работали из последних сил. Испытывали при этом постоянное чувство голода, страшную усталость, руки были все в ссадинах. И болели нестерпимо…

Производство тоже было непрерывным. Одна смена сменяла другую. Выходных не было.

Да, мы смертельно уставали, были, как говорится, еле одеты. Но чувство исполненного долга, сознание того, что мы сделали все, что могли, воодушевляло нас, прибавляло нам сил и веры в скорую победу.

«Этот день мы приближали как могли», — поется в известной песне. Нет, мы работали не так, как могли, а так, как надо было. И поэтому победили!»

В мирное время Карпов собирал узлы двигателей для пассажирских самолетов Ил-62 и Ту-154 и др. За годы работы он проявил себя не только безупречным исполнителем производственных заданий, но и человеком особого творческого склада.

В мирное время Карпов собирал узлы двигателей для пассажирских самолетов Ил-62 и Ту-154 и других. предоставлено из фондов Музея трудовой славы КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Он одним из первых на заводе возглавил бригаду коммунистического труда, которая систематически занимала призовые места в трудовых состязаниях. Лично им было разработано и внедрено в производство более 90 рационализаторских предложений, направленных на повышение качества выпускаемой продукции и совершенствование технологических процессов. Первым в цехе Михаил Васильевич получил право ставить личное клеймо качества, дававшее право на сдачу продукции без предъявления ОТК.

На протяжении многих лет М. Карпов успешно совмещал свою производственную деятельность с общественной работой. Он неоднократно избирался членом цехкома, парткома завода, райкома и парткома КПСС, был депутатом Верховного совета РСФСР, членом общественной организации «Герои Татарстана» и принимал активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Сегодня память об этом замечательно человеке, гордости казанских моторостроителей, хранится в заводском музее. В его честь на доме по улице Гагарина Ново-Савиновского района, в котором он жил до своей кончины, был установлен памятный барельеф.

Из Казани — к звездам

Еще одна страница истории военных лет Казанского моторостроительного завода посвящена создателю отечественного стратегического ракетного оружия средней и межконтинентальной дальности и основоположнику практической космонавтики, чьи конструкторские разработки в области ракетной техники представляют исключительную ценность для развития отечественного ракетного вооружения, а в области космонавтики имеют мировое значение. Речь идет о дважды Герое Социалистического Труда, лауреате Ленинской премии академике Академии наук СССР Сергее Павловиче Королеве.

Речь идет о дважды Герое Социалистического Труда, лауреате Ленинской премии академике Академии наук СССР Сергее Павловиче Королеве. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Среди обитателей особого конструкторского бюро тюремного типа НКВД СССР, так называемой шарашки, расположенной на территории Казанского моторостроительного завода, куда отправляли работать осужденных ученых и инженеров, было немало выдающихся ученых и конструкторов. Среди них: В. Глушко, А. Чаромский, Б. Стечкин, Г. Жирицкий, М. Млынарж и др. Всего в ней числилось около 60 человек. Они работали над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. К слову, делами Казанского ОКБ постоянно интересовался Сталин. Во время одной из бесед с полковником В. Бекетовым, руководившим спецтюрьмой, он дал ему право отзывать в Казань нужных специалистов из других КБ.

Так 19 ноября 1942 года в качестве заключенного «шарашки» в Казани появился Сергей Королев.

Со свойственным ему энтузиазмом он отдался идее практического использования ракетных двигателей для усовершенствования авиации: сокращения длины разбега самолета при взлете и повышения скоростных и динамических характеристик самолетов во время воздушного боя. Совместно с Глушко Королев разработал четырехкамерный реактивный двигатель на жидком топливе РД-1 для самолета Пе-2.

Первый полет самолета Пе-2 с включенной реактивной установкой РД-1 состоялся в октябре 1943 года. Прирост скорости составил около 100 километров в час. Замеры показали также, что включение установки сокращает длину разбега при взлете более чем на 70 метров.

С первыми испытательными полетами РД-1 связана такая история. Самолет Пе-2 поднялся в воздух с аэродрома 22-го завода, расположенного на окраине города. А зенитные части, расположенные вокруг Казани, забыли предупредить об этом. И вот зенитчики видят, что над городом летит какой-то самолет с факелом на хвосте (работающей реактивной установкой). И хотя очертания бомбардировщика вроде бы казались знакомыми, но скорость необычная, поведение тоже. Военные решили от греха подальше открыть огонь на поражение. Положение спас пилот самолета А. Васильченко, сумевший увести самолет из-под прицельного огня и совершить посадку. Оказалось, что это начальник ОКБ Бекетов забыл предупредить зенитные части об экспериментальном полете.

Совместно с Глушко Королев разработал четырехкамерный реактивный двигатель на жидком топливе РД-1 для самолета Пе-2. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В нескольких полетах принимал участие и сам Королев. Одно из стендовых испытаний чуть было не закончилось для него трагически. Взорвался двигатель. Хвостовое оперение самолета оказалось разрушенным. Только благодаря усилиям летчика трагедии удалось избежать. У Королева было обожжено лицо, врачи опасались, что он потеряет зрение. Но, к счастью, все обошлось. Некоторое время он сидел дома с перевязанными глазами.

За разработку двигателя-ускорителя в июле 1944 года работавших над созданием РД-1, в том числе и Королева, освободили со снятием судимости.

Двигатели-ускорители РД-1 называют черновиками для создания будущих космических кораблей. Но, помимо этого, Сергей Павлович во время пребывания в казанской «шарашке» начал самостоятельно разрабатывать проект нового аппарата — ракеты для полетов в стратосферу. В его архивах сохранились записи, чертежи, расчеты, сделанные им в Казани.

В августе 1945-го Сергей Королев вернулся в Москву. Казань же стала для него важным этапом в работе по созданию реактивной авиации и ступенькой на пути в космос.





1 / 27 realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов