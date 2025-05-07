Суд обязал молочный комбинат построить очистные сооружения после загрязнения Казанки
Арский районный суд Татарстана удовлетворил иск Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры к ООО «Арча», владеющему молочным комбинатом. Об этом сообщила прокуратура республики.
ООО «Арча» длительное время допускало слив неочищенных сточных вод с молочного комбината в реку Казанку. Несмотря на неоднократные выявления фактов загрязнения, предприятие не приняло надлежащих мер.
Природоохранная прокуратура обратилась в суд, требуя признать незаконным бездействие организации.
Суд обязал ООО «Арча» организовать работу по строительству локальных очистных сооружений в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обеспечив их эксплуатацию в исправном состоянии, а также провести рекультивацию нарушенных земель. Иск был удовлетворен в полном объеме.
Министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил о положительной динамике в решении вопросов охраны водных объектов республики. За последние пять лет количество случаев превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоемах снизилось на 30%.
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