Суд обязал молочный комбинат построить очистные сооружения после загрязнения Казанки

Фото: Максим Кокунин

Арский районный суд Татарстана удовлетворил иск Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры к ООО «Арча», владеющему молочным комбинатом. Об этом сообщила прокуратура республики.

ООО «Арча» длительное время допускало слив неочищенных сточных вод с молочного комбината в реку Казанку. Несмотря на неоднократные выявления фактов загрязнения, предприятие не приняло надлежащих мер.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд, требуя признать незаконным бездействие организации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Суд обязал ООО «Арча» организовать работу по строительству локальных очистных сооружений в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обеспечив их эксплуатацию в исправном состоянии, а также провести рекультивацию нарушенных земель. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил о положительной динамике в решении вопросов охраны водных объектов республики. За последние пять лет количество случаев превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоемах снизилось на 30%.



Рената Валеева