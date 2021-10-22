«В Татарстане комплекс мер самый жесточайший, наверное, из других субъектов РФ»

Фото: Максим Платонов

Татарстан одним из первых принял жесткие ограничительные меры

Ситуация с коронавирусом в Татарстане по-прежнему напряженная. С такого заявления начала традиционную пресс-конференцию глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Многих же интересует, почему при таком раскладе и указании «сверху», что в Татарстане одна из самых тяжелых ситуаций с коронавирусом, республика решила не вводить нерабочие дни раньше 30 октября. Патяшина заявила, что Роспотребнадзор не уполномочен комментировать решение республиканских властей, но обратила внимание:

— В последние две-три недели идет интенсивный рост числа заболевших. В этой связи оперативным штабом приняты одними из первых из других регионов самые жесткие ограничительные меры, благодаря которым здесь не устаем разъяснять, для чего нужны QR-коды, как их получить, как организовать работу. И нужно сказать, что на сегодня в республике Татарстан комплекс мер самый жесточайший, наверное, из других субъектов Российской Федерации.



Марина Патяшина: «Мы не устаем разъяснять, для чего нужны QR-коды, как их получить, как организовать работу». Фото: Ринат Назметдинов

Патяшина также указала, что не только Татарстан упал в охвате вакцинированных лиц. Такая динамика наблюдается в целом по России. При этом, идя на процедуру, люди чаще выбирают места за пределами медицинских учреждений.

— Вы помните, какой ажиотаж был в начале лета, когда всем предстоял отдых, все хотели в отпуск, все хотели куда-то поехать, и встал вопрос о том, что не будут там пускать в Краснодарский край, Крым <...> такие разговоры начались, люди начали массово прививаться. К концу лета, когда отпуска закончились, люди успокоились, ситуация у нас была стабильная в августе месяце, но всем говорили, что грядет осень, не заставит себя ждать, пойдет рост и риски будут огромные. Но население, к сожалению, не слышит, — заключила глава татарстанского Роспотребнадзора.

От вакцинации в Татарстане еще никто не умирал. Хотя среди прошедших полный курс нет пациентов в реанимациях, таковые есть в стационарах. Однако они переносят заболевание в легкой или средней форме тяжести.

Пожилые татарстанцы остаются главной проблемой

Что касается замечаний со стороны федералов, то здесь первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев обратил внимание, что Татарстан всегда был в зоне критики в плане вакцинации пожилых граждан. Наиболее активный вклад в вакцинацию вносит молодежь, которая преимущественно проживает в крупных городах республики.



— Что касается сельских районов, то, безусловно, есть лидеры. Мы отмечаем, допустим, тот же самый Актанышский район, который уже сегодня дает 104% от подлежащих вакцинации. То есть там более 80% населения уже привито, взрослые имеются в виду, то есть мы не берем в расчет детей. Вот есть такие примеры. Новошешминск всегда в лидерах был, — рассказал Абашев.

Альмир Абашев обратил внимание, что Татарстан всегда был в зоне критики в плане вакцинации пожилых граждан. Фото: tatar-inform.ru

Что касается вакцинации пожилых на дому, для которых, напомним, действует режим самоизоляции, то процесс планируется запустить после снижения нагрузки на прививочные кабинеты в крупных городах.

— Мы рассчитываем, что когда цифра, так или иначе это произойдет когда-то, будет в районе 20 тысяч в сутки, мы сможем себе позволить выездную работу, — заявил первый замминистра здравоохранения Татарстана.

К слову, вакцинация в республике продолжится в нерабочие дни. Как обратил внимание Абашев, этот режим на учреждения здравоохранения не распространяется. Работать все пункты вакцинации продолжат в прежнем режиме. А что касается других объектов, то документ относительно их работы в локдаун обещали предоставить на следующей неделе.

Также Абашев обратил внимание, что в Татарстане приходится реорганизовывать работу детских больниц. На сегодняшний день по приему переформатировали уже детские медучреждения в крупных городах — в Казани и Набережных Челнах. В начале следующей недели, 25 октября, открывается Лениногорская детская больница, которая будет принимать маленьких пациентов со всего юго-востока Татарстана.

Работать все пункты вакцинации продолжат в прежнем режиме. Фото: Максим Платонов

Оперативно-тактическая альтернатива ПЦР-диагностики

Абашев анонсировал запуск в Татарстане некой оперативно-тактической альтернативы ПЦР-диагностики. В республике уже с понедельника планируют внедрить некое экспресс-тестирование на выявление антигена к возбудителю коронавируса.

— Он достаточно широко будет представлен в практике, поэтому не удивляйтесь, что он станет оперативно-тактической альтернативой ПЦР-диагностике, — рассказал Абашев. — Будет помогать тактике врача.

По словам спикера, экспресс-тестирование будет занимать всего 20 минут. Для этого у человека классическим методом возьмут пробу из носоглотки. На месте можно будет поставить тест и определить наличие или отсутствие возбудителя к коронавирусу. Применять его можно как на дому, так и в стационарных условиях.

Вместе с этим спикеры обратили внимание на увлеченность татарстанцев изучением своих антител. По словам Патяшиной, люди как по графику каждый месяц идут выяснять, изменилось ли что-то.

— Эти исследования проводятся частными лабораториями. Количество желающих узнать свой титр антител достаточно высокое, и ежесуточно их число возрастает с учетом того, что они планируют вакцинацию, либо кто-то пытается таким образом избежать вакцинации. Но нужно понимать, что практически все имеющиеся тест-системы, которые сейчас поступают в систему здравоохранения, это качественные. Качественные — это есть или нет, — объяснила глава Управления Роспотребнадзора по РТ.

Абашев анонсировал запуск в Татарстане некой оперативно-тактической альтернативы ПЦР-диагностики. Фото: Максим Платонов

В целом Патяшина констатировала увеличение охвата тестированием на коронавирус. К этому, к слову, призывал президент России Владимир Путин. За прошлые сутки в Татарстане провели 9 003 ПЦР-исследования.

Накануне общее число заболевших коронавирусом татарстанцев перевалило за 29 тысяч. На сегодняшний день зарегистрировано 29 239 заболевших, в том числе 135 за последние сутки.

Татьяна Демина