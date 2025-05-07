«Ак Барс» ждет очередная трансформация: 12 игроков без контракта, уход легионеров и новый вратарь

Что ждать от «барсов» в межсезонье?

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» закончил сезон, но вопросы по составу на следующий игровой год оставил без ответов. Официальные новости по команде начнут выходить с середины мая или с июня. Хотя основные моменты по контрактам и трансферам можно понять уже сейчас. О том, какая трансформация ждет «Ак Барс» в межсезонье, разбираемся в материале «Реального времени».

Продолжение трансформации



В прежние годы к майским выходным в КХЛ клубы уже определялись с основным костяком команды на следующий сезон. В этот раз все иначе: Кубок Гагарина еще не завершен, контракты истекают на месяц позже. Так что теперь официальных объявлений о расставании с хоккеистами и трансферах новичков придется, видимо, ждать до июня.

Некоторые клубы успели очертить контуры команды в итоговой пресс-конференции. Например, «Авангард» сразу после завершения выступления в плей-офф объявил об уходе целого ряда игроков. Таким же путем пошел СКА, который «раздал» своих лидеров свободными агентами еще в конце апреля. В ЦСКА и «Торпедо» вообще уволили главных тренеров, а в «Ладе» произошла смена руководства и основного спонсора.

В «Ак Барсе» решили тянуть до последнего. Никакой конкретики по составу на пресс-конференции Марата Валиуллина и Анвара Гатиятулина так и не дали. Хотя клуб на сегодняшний день имеет сразу 12 хоккеистов с истекающими в мае контрактами. Очевидно, что команда продолжит трансформацию, начатую в прошлом сезоне.

Кто уходит, кто остается?

В число игроков с истекающими контрактами входят: вратарь Амир Мифтахов, защитники Даниил Журавлев, Алексей Марченко, Никита Евсеев, а также форварды Ник Петан, Эрик О’Делл, Илья Сафонов, Артем Галимов, Егор Бабенко, Радэль Замалтдинов, Семен Терехов и Алексей Пустозеров. В клубе уверяют, что на данный момент нет определенности, с кем будут расставаться, а кого сохранять на следующий сезон. Большинство из них, по слухам, покинут «Ак Барс».

Из тех, кто близок к уходу из клуба, выделяется вратарь Амир Мифтахов. Голкипер решил во второй раз попробовать свои силы в НХЛ, где теперь он может сам выбирать команду в статусе неограниченно свободного агента. Велики шансы «барсов» потерять Журавлева, которым активно интересовался «Авангард». В Северной Америке может продолжить карьеру Сафонов, принадлежащий там «Чикаго». Кроме того, практически решенным выглядит судьба Бабенко, пропустившего концовку чемпионата из-за травмы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барсу» предстоит обновить легионерскую линию. В нынешнем сезоне в команде выступало три североамериканских легионера. Защитник Митчелл Миллер стал лучшим бомбардиром «барсов» в плей-офф, так что его позициям ничто не мешает. А вот Петан и О’Делл разочаровали, от канадских форвардов ждали намного большего. На итоговой пресс-конференции мы услышали много оправданий в их адрес, но факт в том, что в клубе вряд ли пойдут на продление контракта с этими иностранцами.

Также есть настойчивая информация о желании расстаться с нападающими Семеном Кошелевым и Егором Коршковым. Опытные хоккеисты не смогли вписаться в тактические планы Гатиятулина. Клуб уже подыскивает им варианты для обмена, либо досрочного расторжения контракта. А вот Радэль Замалтдинов, Семен Терехов и Алексей Пустозеров должны остаться. Тренерский штаб рассчитывает на каждого из этих игроков, которым предстоит выйти на принципиально иной уровень игры.

Что с приобретениями?

Что касается трансферов «на вход», то здесь стоит вспомнить слова Гатиятулина с пресс-конференции. Тренер подчеркнул, что клубу желательно подписать семерых новичков: двух центральных и двух крайних форвардов, а также двух защитников и вратаря.

— По комплектованию команды нужно соблюсти баланс. Здесь надо учитывать, что у многих ребят заканчиваются контракты. Нужен вратарь, два центра, два крайних, два защитника. Учитывая, что у Амира Мифтахова заканчивается контракт, вратарская позиция требует действий, — сказал Гатиятулин.

С учетом всех возможных расставаний в звеньях «Ак Барса» получается следующая картина:



1 звено: Барабанов — ? — Галимов, Лямкин — Марченко

2 звено: Яшкин — Семенов — ?, Миллер — Фальковский

3 звено: Пустозеров — ? — ?, Яруллин — Лучевников

4 звено: Дыняк — Кателевский — Терехов, Евсеев — Князев

При этом сюда еще не вошли защитник Степан Терехов и форварды Денис Комков и Артур Бровкин.

Фактически «Ак Барсу» предстоит найти двух центрфорвардов в первое и третье звено. Вероятно, Кирилл Семенов может быть переведен вниз к Пустозерову и, например, Бровкину. Тогда новички получат место в топ-6. Крайний форвард особенно актуален во вторую тройку атаки. Из имеющихся слухов в центр есть Евгений Кузнецов (как раз под топ-6) и Шелдон Ремпал (краек из «Салавата Юлаева»).

А вот куда команде сразу два новых защитника — непонятно. Только если клуб расстанется с Марченко и Евсеевым, либо обменяет условного Артемия Князева или Константина Лучевникова. Недавно в прессе шла речь про Рушана Рафикова из «Локомотива». В случае подписания такого уровня деф в обязательном порядке получит место в топ-4. Из неприкасаемых в двух первых парах обороны только Никита Лямкин и Миллер. Но также вряд ли «Ак Барс» расстанется с габаритным Степаном Фальковским. Остается Марченко, которого можно использовать с Альбертом Яруллиным или же не продлить с ним контракт (что тоже кажется плохим вариантом).

С вратарской позицией все предельно ясно. Тимур Билялов остается первым номером, а на роль его сменщика есть несколько претендентов. Из имеющихся данных, в клубе вначале попробуют уговорить воспитанников, выступающих в Северной Америке. Основной — Артур Ахтямов, запасной вариант — Вячеслав Пекса. Если с ними не получится, то будут смотреть в сторону легионера.

Костяк остается, вопросы по легионерам

В целом костяк «Ак Барса» на следующий сезон имеется. В составе команды не ожидается каких-то ключевых потерь. Все уходящие хоккеисты — заменяемы. Очевидно, что в клубе продолжат придерживаться предпочтений Гатиятулина. Тренер с первых дней говорил о желании выстраивать активный хоккей, под эти требования и будут комплектовать команду. Условных возрастных опытных хоккеистов а-ля Александра Радулова и Вадима Шипачева ждать не стоит.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По легионерам — отдельный вопрос. А способен ли Валиуллин находить сильные варианты за океаном? За его четыре года работы в «Ак Барсе» качественных иностранцев можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что приоритет, скорее всего, будет сделан в сторону либо российских игроков, либо легионеров с успешным прошлым в КХЛ. Как бы там ни было, продолжения трансформации состава «Ак Барса» не избежать.