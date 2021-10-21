КАМАЗ не будет останавливать производство в нерабочие дни

Фото: Максим Платонов (архив)

КАМАЗ решил не останавливать производство автомобилей в период с 30 октября по 7 ноября, который объявлен в России нерабочим. Об этом сообщает корпоративное издание предприятия.

КАМАЗ входит в число системообразующих предприятий, поэтому приказом генерального директора компании Сергея Когогина и председателя профкома Кирилла Пузырькова руководителям подразделений необходимо определить трудовой контингент, для которого будут сохранены стандартные режим работы и размер оплаты труда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С учетом того, что на КАМАЗе привиты свыше 75% сотрудников и приняты меры по недопущению заболеваемости, в обычном графике продолжат трудиться сотрудники, чьи функции по техническим условиям не допускают паузы в работе: персонал, необходимый для производства автомобильной техники, запчастей и продукции диверсификации; персонал, обеспечивающий производственную деятельность и занятый на неотложных ремонтных и погрузочных работах, а также отдельные специалисты бухгалтерии, финансовой и правовой служб и контингент, осуществляющий некоторые другие виды деятельности. Списки занятых на неотложных работах сформируют к 23 октября.



Вчера председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров заявил, что представители машиностроительной отрасли республики подготовят официальное обращение к властям в случае объявления нерабочих дней. Президент России Владимир Путин подписал вечером в среду указ о введении нерабочих дней с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. Власти Татарстана также приняли решение объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.



Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров вчера разъяснял, что системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ретейл продолжат работу в дни, объявленные выходными.

Татьяна Леухина