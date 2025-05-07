Авиаколлапс затронул и Татарстан: по всей России сотни отмененных и задержанных рейсов

Фото: Максим Платонов

Многочасовые ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Центральной России, введенные в последние дни на фоне участившихся атак беспилотников, привели к масштабному авиаколлапсу, затронувшему в том числе и Татарстан. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», подводя первые итоги ситуации.

По данным канала, всего 179 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в период действия ограничений, затронувших семь регионов, включая Москву, Калугу, Нижний Новгород, Тамбов, Ярославль, Татарстан и Киров.

Наибольшее количество перенаправленных бортов принял аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге — 74 самолета.

Длительные ограничения в столичных авиагаванях и позднее прибытие самолетов привели к сбоям в расписании авиакомпаний, которые вынуждены частично отменять или объединять рейсы. Перевозчики предлагают пассажирам перебронирование на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Суммарно задержано уже свыше 120 рейсов. Однако, судя по онлайн-табло московских аэропортов, их гораздо больше — 380 отмен за 6—8 мая. Под отмену рейсов могли попасть от 30 до 50 тыс. пассажиров, а длительные задержки затронули более ста тысяч человек.

В настоящее время в московских аэропортах наблюдаются скопления пассажиров, пытающихся сдать или перебронировать билеты. Страховые компании фиксируют большое количество задержанных рейсов и производят выплаты по страховкам.



Рената Валеева