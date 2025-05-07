Авиаколлапс затронул и Татарстан: по всей России сотни отмененных и задержанных рейсов
Многочасовые ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Центральной России, введенные в последние дни на фоне участившихся атак беспилотников, привели к масштабному авиаколлапсу, затронувшему в том числе и Татарстан. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», подводя первые итоги ситуации.
По данным канала, всего 179 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в период действия ограничений, затронувших семь регионов, включая Москву, Калугу, Нижний Новгород, Тамбов, Ярославль, Татарстан и Киров.
Наибольшее количество перенаправленных бортов принял аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге — 74 самолета.
Длительные ограничения в столичных авиагаванях и позднее прибытие самолетов привели к сбоям в расписании авиакомпаний, которые вынуждены частично отменять или объединять рейсы. Перевозчики предлагают пассажирам перебронирование на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов.
Суммарно задержано уже свыше 120 рейсов. Однако, судя по онлайн-табло московских аэропортов, их гораздо больше — 380 отмен за 6—8 мая. Под отмену рейсов могли попасть от 30 до 50 тыс. пассажиров, а длительные задержки затронули более ста тысяч человек.
В настоящее время в московских аэропортах наблюдаются скопления пассажиров, пытающихся сдать или перебронировать билеты. Страховые компании фиксируют большое количество задержанных рейсов и производят выплаты по страховкам.
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