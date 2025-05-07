Туристам рассказали, какую компенсацию можно получить из-за задержки вылета

Фото: Максим Платонов

Туристы, чьи рейсы были задержаны или перенесены из-за недавних ограничений в российских аэропортах, вызванных атаками беспилотников, не смогут получить компенсацию за саму задержку, однако имеют право на определенные услуги во время ожидания. Продление отдыха за счет туроператора в таких случаях также не предусмотрено, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

6 и 7 мая временные ограничения в работе российских аэропортов повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и планы не менее 60 тысяч пассажиров.

— Задержки и переносы рейсов 6 и 7 мая возникли по обстоятельствам, на которые не могли повлиять ни авиакомпании, ни тем более туроператоры. Согласно ст.120 Воздушного кодекса РФ, при задержке рейса пассажир имеет право на получение компенсации от авиакомпании (штраф за каждый час ожидания), за исключением случаев и обстоятельств, находящихся вне компетенции перевозчика, — пояснила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова, пишет «Российская газета».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вне зависимости от того, как приобретался билет — самостоятельно или в составе турпакета — он является договором между пассажиром и авиакомпанией. В случае задержки рейса пассажиры имеют право на:

Бесплатную воду (задержка более 2 часов);

Горячее питание (задержка более 4 часов);

Место в гостинице (при задержке более 6 часов ночью и 8 часов днем).

По словам Ефремовой, туроператор бронирует согласованные услуги на конкретные даты и время, и если турист решит расторгнуть договор, ему вернут деньги за вычетом фактически понесенных расходов. Продление отдыха из-за задержки рейса за счет туроператора невозможно, поскольку номер в отеле и обратный билет забронированы на определенный период.

Рената Валеева