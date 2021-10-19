Два казанских ресторана приостановили работу из-за введения системы QR-кодов

Два казанских ресторана «Ван Гог» и «4 кухни» объявили о временном закрытии после введения системы QR-кодов в республике. Заявления появились на страницах заведений в Instagram.

О дате открытия оба заведения обещали оповестить позже в социальных сетях. Приостановку работы рестораны объяснили ограничительными мерами.

Исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова в выходные рассказала, что рестораторы республики терпят убытки после введения QR-кодов. С момента начала действия этой системы их выручка упала сразу на 60%.

Ассоциация уже направила президенту Татарстана Рустаму Минниханову просьбу отсрочить введение QR-кодов для заведений общепита и гостиничного комплекса. Шарафутдинова отметила, что отрасли важно получить поддержку властей. Одной из эффективных мер может быть компенсация оплаты труда сотрудников отелей и ресторанов, так как в этой сфере наблюдается дефицит кадров и нужно сохранить работников.



Татьяна Леухина