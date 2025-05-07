Власти Казани предупредили о распространении фейков в преддверии празднования Дня Победы

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии празднования Дня Победы в информационном пространстве активизировалось распространение фейков. Администрация Казани призывает жителей проявлять бдительность и доверять только проверенным источникам информации.

Главная цель фейков — вызвать у людей нервозность и эмоциональную нестабильность. Любые сообщения, направленные на разжигание страха, гнева и других негативных эмоций, следует перепроверять и уточнять, чтобы избежать дезинформации и дестабилизации обстановки.



Для обеспечения безопасности на праздничных мероприятиях в День Победы будут приняты следующие меры:

Сотрудники органов внутренних дел переходят на усиленный режим работы.

Допуск на праздничные площадки будет осуществляться через КПП с использованием металлодетекторов. Это может немного увеличить время прохода, но повысит уровень безопасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Все места проведения мероприятий и прилегающие территории будут тщательно проверены специалистами с применением технических средств и служебных собак.

В местах проведения праздника будут организованы зоны безопасности с барьерными ограждениями.

Безопасность дорожного движения в местах проведения мероприятий будет усилена нарядами полиции с привлечением общественных инспекторов ГИБДД.

Во время парада и праздничного салюта на станциях метро «Площадь Тукая», «Кремлевская» и «Козья слобода» будут дежурить дополнительные наряды полиции.

Подробнее о шествии «Бессмертного полка», салюте и программе на 9 Мая в Казани — в материале «Реального времени».

Рената Валеева