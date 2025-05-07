Как выгодно купить квартиру в одном из лучших ЖК страны

«Мой Ритм»: высокая транспортная доступность, развитая инфраструктура, продуманные планировки и многочисленные программы выгодной покупки!

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Под требования хорошей транспортной доступности, развитой инфраструктуры, разнообразия удобных планировок подходят далеко не все новостройки в столице Татарстана. Одно из топовых предложений — жилой комплекс «Мой Ритм», который расположен рядом с будущей станцией метро «Тулпар» на месте старого аэропорта Казани. «Реальное время» рассказывает о проекте и о возможностях выгодно купить в нем квартиру.

Лучший в России

Напротив казанской «Меги» продолжает разрастаться «город в городе»: жилой мегакомплекс «Мой Ритм» от одного из крупнейших застройщиков РТ — «Ак Барс Дом». Проект и раньше становился призером градостроительных конкурсов, а недавно стал победителем во Всероссийском конкурсе от Единого ресурса застройщиков РФ «Топ ЖК 2025» в номинации «Лучший проект в Российской Федерации, масштабная застройка свободных территорий».

Большая территория в 70 гектаров более 30 лет фактически пустовала, а сейчас превращается в образец города будущего: архитектура воздушной невесомости, продуманная социальная инфраструктура, квартиры с выверенной эргономикой… Впрочем, все по порядку.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Проект отмечен в номинации масштабного строительства — комплексное развитие застраиваемых территорий сегодня является фокусом для девелоперов. Мало построить квадратные метры: нужно продумать все сценарии жизни, включая образование и воспитание детей, поликлиники и магазины. Дать людям возможность отдыхать в уютных скверах и играть с детьми на безопасных и интересных площадках, заниматься спортом, не выходя из собственного двора. В проекте «Моего Ритма» удалось все это совместить:

Игровой парк «Озеро дракона» на 10 тыс. кв.м.

Городская площадь рядом со станцией метро.

Многопрофильный лицей «Мой Ритм» и 2 детских сада — уже работают; еще одна школа и 5 детских садов — в проекте.

Коммерческие площади под магазины, кафе, рестораны и офисы, в том числе двухуровневая торговая галерея.

700-метровый пешеходный бульвар.

В планах развития территории: культурно-досуговый, деловой и спортивные центры.

Таким образом, мы видим насущное воплощение концепции «15-минутного города» — где все, что нужно встроить в жизнь современного активного горожанина, находится в пешей доступности.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Мой дом — моя крепость, мой курорт, мой парк

Особое внимание в «Моем Ритме» уделено дворам, входным зонам и, естественно, самим квартирам. Несмотря на то что комплекс единый и предполагает возможность сквозного передвижения между пространствами, здесь обеспечена приватность жителей и их поистине домашний уют. В закрытых дворах — террасы и беседки, где можно не только поговорить с приятелями, но и поработать на свежем воздухе.

Дома органично вписаны в окружающую среду: в архитектуре используется много природного материала, в расцветках превалируют естественные тона — пастельные, кирпичные, серые, цвета туфа и т.д. Зато ландшафтный дизайн изобилует более яркими, но также природными оттенками — так отыгрывается ритмичность и динамика жизни в большом городе.

Много воздуха и света в квартирах — заслуга террас и панорамного остекления балконов. Двойные фасады с использованием металлических пластин позволяют создать необычную игру света, которая отличает эти дома и делают их архитектурной достопримечательностью. Этот подход также защищает жителей квартир от любопытствующих взглядов: сквозь них изнутри отлично видно улицу, а вот снаружи не видно, что происходит в квартире.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Входные группы и лобби пронизаны атмосферой домашнего уюта: ведь современное жилье не ограничивается квартирой — оно начинается уже на входе в дом или даже во двор. В нашем случае жильцов встречают современные стеклянные входные группы с высокими потолками и лаундж-зонами. Внутри все продумано до мелочей: это и картины с зеркалами для приятной эстетики, и колясочные — для бытового удобства.

Планировки отличаются большим разнообразием. Студентам и молодым специалистам — студии, семьям с детьми — эргономичные и уютные двушки и трешки, респектабельным людям — пентхаусы, квартиры с личными террасами и другие особые предложения.

Современные технологичные решения как мастхэв проектов от Ак Барс Дом: безопасность обеспечивается видеонаблюдением и видеодомофонией. Квартиру можно подключить к «умному дому», а бытовыми приборами можно управлять прямо со своего мобильника.

В «Моем Ритме» уже живут 2 тысячи семей. В их число можете войти и вы.

Вы спросите, как?

Купить квартиру в ЖК «Мой Ритм»: список спецпредложений

При действующей ключевой ставке приобретение жилья для большинства заемщиков стало почти неподъемным. Чтобы сделать покупку возможной, крупные застройщики разрабатывают собственные программы. Перечислим некоторые из тех, которыми можно воспользоваться прямо сейчас при покупке квартиры в ЖК «Мой Ритм».

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Семейная ипотека от 4,5% на весь срок без удорожания. Квартиру можно приобрести с платежом 30 400 в месяц на 30 лет!

Квартира в рассрочку. Рассмотрим на примере квартиры площадью в 30,54 кв.м в ЖК «Мой Ритм» стоимостью 8 404 608 рублей: первоначальный взнос составит 30%, ежемесячные платежи начинаются от 50 000 рублей, а остаток стоимости вносится ипотекой или наличными не позднее 30 сентября 2026 года.

«Будущие родители» — специальная программа «Ак Барс Дом» для семей, ожидающих малыша. Нужно встать на учет по беременности в женскую консультацию и внести первоначальный взнос за квартиру (20,1%) — с этого дня ежемесячный платеж фактически становится таким же, как если бы ребенок уже родился: 6%, как в семейной ипотеке. А официальный переход на семейную ипотеку произойдет после рождения малыша.

«Ипотека без первоначального взноса» — и по ней тоже можно подобрать квартиру в ЖК «Мой Ритм», если вы гражданин России, у которого есть ребенок до 6 лет включительно.

Квартиры с выгодой до 8%: эксклюзивное предложение на ограниченный пул квартир. По этой программе квартиру площадью 27,32 кв.м в ЖК «Мой Ритм» стоимостью в 8 605 800 рублей можно купить за 7 917 400 рублей (а на сэкономленные 688 400 рублей можно сделать ремонт!).

Квартира с ежемесячным платежом 3 рубля: акция действует только в ЖК «Мой Ритм». Это так называемая траншевая ипотека, когда сумма кредита на покупку новостройки берется частями. Такой вариант подойдет семье, которая дождется сдачи новой квартиры и только после этого продаст старую. Платить 3 рубля в месяц он сможет до года — после чего начнет оплачивать оставшуюся часть по кредиту.

Так стоит ли ждать возвращения почти всеобщих льготных программ, если на рынке Казани уже есть предложения от застройщиков, которые по выгодности могут с ними сравниться? Тем более что тенденции последнего времени показывают, как льготные программы становятся все менее доступными, и все игроки рынка жилья в один голос говорят: «Дешевле, чем сегодня, квартиры уже не будут!» Поэтому сейчас лучше не затягивать с решением и оформлять покупку.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Узнать подробности о действующих программах можно по указанным ссылкам на сайте «Ак Барс Дом» или у менеджеров. Компания предлагает индивидуальный подход под возможности покупателей. Подробную консультацию можно получить по телефону 8 (843) 244-80-64.

Реклама. ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1101690072032, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1. Адрес: Казань, проспект Альберта Камалеева, 26/12

Сайт: akbars-dom.ru



ЖК «Мой Ритм» — застройщик: ООО «СЗ «Микрорайон М1». Проектные декларации размещены: наш Дом.РФ

Людмила Губаева