Любовь командира Панчугина, участники Ржевско-Вяземской операции и французского Сопротивления

Бессмертный полк в «Реальном времени». Часть 2

Фото: Реальное время

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне интернет-газета «Реальное время» подготовила проект «Бессмертный полк» с историями о боевом пути дедов и отцов наших постоянных спикеров и читателей. Каждая публикация в рамках цикла посвящена памяти солдат и их подвигов. Наш проект поддержали известные медийные лица — топ-менеджеры крупных татарстанских компаний, собственники бизнесов, представители органов власти и депутаты. Каждый рассказал о своем родственнике-фронтовике, его боевом пути, воспоминаниях и о том, каким человеком он остался в памяти семьи.

«Война познакомила моих родителей»

— Мой отец — Дмитрий Панчугин не часто рассказывал о Великой Отечественной войне. Он не считал свое участие в сражениях чем-то героическим. Говорил лишь: «Это была работа. Тяжелая, фронтовая, но необходимая. Мы сражались за Родину», — вспоминает отца-фронтовика Валерий Панчугин, советник генерального директора ООО «ТАИФ-НК АЗС» по строительству и капитальному ремонту.

Он родился 25 октября 1925 года в селе Никольское Куйбышевского района Татарской АССР (сегодня Спасский район РТ). В возрасте 18 лет в феврале 1943 года был призван в ряды Красной армии. На фронт отправился не сразу: сначала его направили на командирские курсы в Московское пулеметное училище №2, откуда в июне 1944 года командиром стрелкового взвода он получил направление в 93 гвардейскую стрелковую дивизию в составе Второго Украинского фронта. С июня 1944 по май 1945-го участвовал в боях. Сначала командиром стрелкового взвода, потом — роты автоматчиков.

предоставлено Валерием Панчугиным

Дмитрий Панчугин (слева) с боевыми товарищами. предоставлено Валерием Панчугиным

Одновременно с ним, но на другом фронте, сражался его отец — мой дед Александр Панчугин. Артиллерист. С пышными буденовскими усами. Участник двух войн — 1914 года и 1941-го. Оба они не раз проявляли мужество, были отмечены боевыми наградами.

Известие о Победе отец встретил в Австрии — городе Вене. Говорит — ликование на улицах было всеобщее: бойцы стреляли в воздух, кричали, обнимались, плакали. Но, как оказалось, подписание капитуляции Третьим Рейхом — еще не окончание войны. Вскоре мой отец получил, как сам рассказывал, легкое ранение и оказался в госпитале города Кагула, что на границе с Румынией. И там встретил мою маму — Антонину. Родом из Пензенской области, она была на три года младше, но уже с 15 лет работала в полевом госпитале вместе со старшей сестрой — женой комбата. Получилось так, что война познакомила моих родителей. Там, в Кагуле, я и родился.

С июня 1944 по май 1945-го мой отец участвовал в боях, сначала командиром стрелкового взвода, потом — роты автоматчиков. предоставлено Валерием Панчугиным

После того как восстановился от ранения, отец продолжил службу, но уже в Одесском военном округе. В 1949 году демобилизовался и до 1956-го, окончив заочно Московский институт иностранных языков, работал учителем немецкого языка в селе Полянки того же Куйбышевского района Татарии, где родился и вырос. Дед тоже благополучно вернулся с войны, работал директором школы и тоже преподавал. Позже возглавил конезавод, выращивающий орловских рысаков.

Позже семья переехала в Казань. Здесь отец сменил сферу деятельности — пошел в строительство. Работал арматурщиком-бетонщиком, без отрыва от производства, с отличием окончив Казанский индустриальный техникум. От простого рабочего прошел путь до заместителя управляющего «Татсельстроя». При его участии были возведены Казанский мясокомбинат, Буинские сахарный и дрожжевой заводы, поселок Первомайский в Оренбургской области... Он мне и привил любовь к строительной отрасли. Теперь у нас в семье уже три поколения строителей — мой сын пошел по нашим с отцом стопам.

После того, как восстановился от ранения, отец продолжил службу, но уже в Одесском военном округе. предоставлено Валерием Панчугиным

День Победы в нашей семье всегда был и остается главным праздником. К сожалению, отец скончался в сентябре 2004 года. Похоронен в Царицыно — в Казани. В преддверии Дня Победы вместе с сыном мы всегда посещаем места захоронения наших ветеранов — деда, мамы, отца. Они все очень немного рассказывали о том, что довелось им пережить и через что пройти, но мы бережно храним память о них — родных и близких людях, без раздумий вставших на защиту Родины. Людей, которые, несмотря на все тяготы военных лет, сохранили в душе способность любить, созидать и сумели передать нам — своим детям и внукам — главное: стремление жить честно, порядочно, делать добрые дела и отвечать за каждый свой поступок.

После войны отец работал заместителем управляющего «Татсельстроя», при его участии построили Казанский мясокомбинат, Буинские сахарный и дрожжевой заводы. предоставлено Валерием Панчугиным

Рядовой Ирмагамбетов — участник Ржевско-Вяземской операции

— Мой прадед Мамбет Ирмагамбетов родился в 1902 году в поселке Прииск-Кумак Домбаровского района Чкаловской области (ныне Оренбургская). На фронт был призван Домбаровским райвоенкоматом и проходил боевой путь в звании рядового, был стрелком. Служил на Калининском фронте, участвовал в Ржевско-Вяземской операции в феврале 1943 года, — рассказал Ирлан Тагабергенов, соучредитель компаний «Сделай сам» и МАТ International.

Подразделения, в которых он служил, — это 9-я гвардейская стрелковая дивизия, 105-я отдельная стрелковая бригада (105 осбр) по полевой почте. Его последним местом службы была полевая почтовая станция (ППС 485). 9-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в марте 1942 года. В феврале 1943-го она находилась в районе Великих Лук, где вела тяжелые бои за удержание позиций.

105-я отдельная стрелковая бригада действовала на Калининском фронте в составе 3-й Ударной армии. В феврале 1943 года участвовала в ликвидации немецкого котла под Великими Луками, где понесла большие потери. Именно здесь, вероятно, мой прадед пропал без вести. Пропал без вести до оформления наградных документов, он был увековечен на мемориале «Память павшим в ВОВ» в городе Ясный в Оренбургской области.

Как татарин стал участником французского Сопротивления

— Мой дед, Хабибулин Гасим, был призван в ряды Красной армии с первых дней Великой Отечественной войны из Мамадышского района. Служил он рядовым солдатом. Вскоре их отряд попал в окружение, дед был ранен и попал в плен. Находился в плену во Франции, где вместе с товарищами организовал побег. После побега они примкнули к партизанам из движения французского Сопротивления, — рассказал Ринат Касимов, президент Союза страховщиков Татарстана.

О войне дед не любил рассказывать — воспоминания были слишком тяжелыми. Но каждый раз, когда наступал День Победы, он особо подчеркивал, как важно нам, потомкам, быть благодарными и помнить подвиг советского народа.

За время войны родным дважды приходила похоронка. Поэтому, когда дед вернулся живым после окончания войны, вся семья была безмерно счастлива. Сам День Победы родные встретили в эвакуации в Ташкенте.

Красноармеец Миннехужя Шамсутдинов пропал под Сталинградом

— Когда приближается 9 Мая, я все чаще думаю о своих родных — о дедушке, маме и папе. У каждого из них своя история войны. Очень разная, но одинаково важная для нашей семьи. Дедушка Шамсутдинов Миннехужя был призван из Зеленодольского военкомата в 1942 году. О нем долгое время почти ничего не было известно. Знали только, что его эшелон шел в сторону Сталинграда, где шли ожесточенные бои, — сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

Мы до сих пор не знаем, как он погиб. Единственное, что известно — он числится пропавшим без вести и до сих пор рядом с его именем в документах стоит эта короткая, тяжелая фраза «без вести пропавший». И, как ни больно, это все, что у нас было.

предоставлено Сарией Сабурской

Спустя много лет нам удалось узнать немного больше — благодаря сайту «Память народа». Информация, найденная там, стала для меня настоящим открытием. Хочу искренне поблагодарить всех, кто занимается этим проектом — вы помогаете нам сохранить связь с прошлым, возвращаете имена и судьбы. Сегодня это действительно очень важно.

Моя мама Мухаметжанова Марьям Хазневна 1928 года рождения, труженица тыла. В годы Великой Отечественной войны еще подростком работала на Поволжском фанерном мебельном комбинате. В голодные военные годы зимой ходили через Волгу в деревни, чтобы поменять одежду на картошку. Трудное было время. Отец был на фронте, она осталась с мачехой и двумя младшими сестренками. Ей тогда было всего 13-14 лет, но она работала у станка на комбинате, как взрослая, во имя Победы.

предоставлено Сарией Сабурской

Отец — Мухаметжанов Харис Хафизович, 1928 года рождения, тоже был тружеником тыла. Жил и трудился в деревне Кугушево, в колхозе. Ему было всего 17. Если бы война продолжалась еще год — его бы призвали. В годы войны он работал на тракторе в колхозе, пахал поля, собирал урожай, ковал победу в тылу. Награжден медалью «За доблестный труд 1941–1945 гг.». Мама и папа — оба, как могли, приближали Победу своим трудом.



предоставлено Сарией Сабурской

Для нашей семьи 9 Мая — это не просто праздник, это день глубокой, личной памяти. И мы храним эту память в семейных историях, в старых снимках, в тишине минут молчания, в простых словах благодарности тем, кто пережил то время. Эта память — живая. Она учит нас ценить мир, помнить о цене Победы и передавать уважение к прошлому дальше, тем, кто идет за нами.