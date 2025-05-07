Президент Азербайджана не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в Москве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РБК.

— Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву, — заявил Ушаков журналисту Александру Юнашеву.

Кроме того, стало известно об отмене визита лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита, который пропустит торжества из-за заражения коронавирусом.

Последний визит Ильхама Алиева в Россию состоялся в октябре 2024 года. 8 октября он прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, где ключевой темой обсуждения стало урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

В свою очередь, Владимир Путин посетил Азербайджан 18—19 августа 2024 года. В ходе встречи в Баку президенты обсудили развитие двусторонних отношений, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а также другие актуальные международные и региональные вопросы.

Рената Валеева