Первая леди Бразилии заявила о своих русских корнях во время визита в Москву

Фото: Динар Фатыхов

Первая леди Бразилии Розанжела (Жанжа) Лула да Силва во время своего визита в Москву призналась, что чувствует себя в России очень комфортно, поскольку ее предки по материнской линии эмигрировали в Бразилию из России. Об этом пишет РИА «Новости».

— Часть моей семьи, которую я не знала, — моя бабушка по материнской линии и ее родители — были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась, и я счастлива здесь быть. Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России, — заявила Жанжа Лула да Силва, выступая на мероприятии в Высшей школе экономики.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рената Валеева