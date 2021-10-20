В Татарстане не будут вводить нерабочие дни с 23 октября
Власти Татарстана с учетом мер, действующих в республике с 11 октября, решили не вводить нерабочие дни в республике с 23 октября. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
Оперативный штаб РТ доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об актуальной эпидемиологической ситуации в республике и мерах, предлагаемых федеральным оперштабом. По итогам доклада, а также с учетом обращений представителей малого и среднего бизнеса региона с просьбой не закрывать объекты на выходные дни принято решение не вводить нерабочие дни с 23 октября.
При этом Минниханов поручил оперштабу и Управлению Роспотребнадзора по Татарстану вести анализ эпидемиологической ситуации. К 30 октября они должны предоставить предложения по дальнейшей организации работы.
При введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября работу продолжат:
- предприятия и организации непрерывного цикла;
- предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность;
- органы государственной и муниципальной власти;
- МФЦ;
- образовательные учреждения.
Их работа будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнули в казанском Кремле.
Минниханов поставил задачу продолжить активную работу по увеличению темпов вакцинации от коронавируса, что напрямую влияет на принятие дальнейших решений по введению нерабочих выходных дней в Татарстане.
На федеральном уровне нерабочие выходные вводятся с 30 октября. Предложение о локдауне поступило от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. 20 октября его одобрил президент России Владимир Путин. Нерабочие дни продлятся в России по 7 ноября включительно. За работниками на это время сохранится зарплата.
Во время совещания с президентом Голикова заявила, что в Татарстане и ряде других регионов наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом говорил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом он обратил внимание, что республика оказалась и в числе регионов, в которых вакцинация идет хорошими темпами. Всего положительная динамика по этому показателю наблюдается в 55 субъектах России.
Рост заболеваемости в Татарстане отметила и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она обратила внимание, что он наблюдается в течение последних пяти недель. Две последние недели он стал более интенсивным.
Путин заявил, что регионы могут ввести нерабочие дни ранее 30 октября. На тот момент вице-премьер РТ Лейла Фазлеева заявила, что оперштаб республики обсудит возможность введения нерабочих дней в Татарстане раньше, чем на федеральном уровне.
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