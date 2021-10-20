В Татарстане не будут вводить нерабочие дни с 23 октября

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана с учетом мер, действующих в республике с 11 октября, решили не вводить нерабочие дни в республике с 23 октября. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Оперативный штаб РТ доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об актуальной эпидемиологической ситуации в республике и мерах, предлагаемых федеральным оперштабом. По итогам доклада, а также с учетом обращений представителей малого и среднего бизнеса региона с просьбой не закрывать объекты на выходные дни принято решение не вводить нерабочие дни с 23 октября.

При этом Минниханов поручил оперштабу и Управлению Роспотребнадзора по Татарстану вести анализ эпидемиологической ситуации. К 30 октября они должны предоставить предложения по дальнейшей организации работы.

Работа МФЦ, предпритий непрерывного цикла и других будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнули в казанском Кремле. Фото: Илья Репин

При введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября работу продолжат:

предприятия и организации непрерывного цикла;

предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность;

органы государственной и муниципальной власти;

МФЦ;

образовательные учреждения.

Их работа будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнули в казанском Кремле.

Минниханов поставил задачу продолжить активную работу по увеличению темпов вакцинации от коронавируса, что напрямую влияет на принятие дальнейших решений по введению нерабочих выходных дней в Татарстане.

Минниханов поставил задачу продолжить активную работу по увеличению темпов вакцинации от коронавируса. Фото: Максим Платонов

На федеральном уровне нерабочие выходные вводятся с 30 октября. Предложение о локдауне поступило от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. 20 октября его одобрил президент России Владимир Путин. Нерабочие дни продлятся в России по 7 ноября включительно. За работниками на это время сохранится зарплата.

Во время совещания с президентом Голикова заявила, что в Татарстане и ряде других регионов наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом говорил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом он обратил внимание, что республика оказалась и в числе регионов, в которых вакцинация идет хорошими темпами. Всего положительная динамика по этому показателю наблюдается в 55 субъектах России.



Рост заболеваемости в Татарстане отметила и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она обратила внимание, что он наблюдается в течение последних пяти недель. Две последние недели он стал более интенсивным.



Путин заявил, что регионы могут ввести нерабочие дни ранее 30 октября. На тот момент вице-премьер РТ Лейла Фазлеева заявила, что оперштаб республики обсудит возможность введения нерабочих дней в Татарстане раньше, чем на федеральном уровне.

