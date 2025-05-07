В Грузии избрали нового председателя правящей партии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе стал новым главой правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». За его кандидатуру единогласно проголосовали члены партии на съезде политического объединения.
Предыдущий председатель «Грузинской мечты», бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, объявил об уходе из политики в апреле. Он исключил возможность перехода в оппозицию.
Ираклий Кобахидзе возглавлял партию с января 2021 года до февраля 2024 года. Затем его сменил экс-премьер Ираклий Гарибашвили.
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