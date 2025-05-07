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В Грузии избрали нового председателя правящей партии

15:24, 07.05.2025
В Грузии избрали нового председателя правящей партии
Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе стал новым главой правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». За его кандидатуру единогласно проголосовали члены партии на съезде политического объединения.

Предыдущий председатель «Грузинской мечты», бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, объявил об уходе из политики в апреле. Он исключил возможность перехода в оппозицию.

Ираклий Кобахидзе возглавлял партию с января 2021 года до февраля 2024 года. Затем его сменил экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Рената Валеева

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