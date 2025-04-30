Татарстану угрожает дефицит коньяков, виски и вин?

Эксперты предупредили, что ограничения на ввоз импортного алкоголя могут опустошить прилавки, но поддержат отечественных производителей

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Введение обязательной маркировки пива «Честным знаком», которое предварительно в качестве эксперимента «обкатал» Татарстан, не единственная законодательная новелла 2025 года на российском алкогольном рынке. Крупные оптовики готовятся к новым ограничениям по ввозу горячительного из-за рубежа. Одно из них касается маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками на территории России на постоянной основе. Что еще изменится на рынке крепких напитков в ближайшее время и как это отразится на производителях и потребителях, разбиралось «Реальное время».

«Позволит снизить затраты бизнеса и создать рабочие места»

С 1 сентября 2025 года маркировка алкогольных напитков федеральными специальными марками будет осуществляться преимущественно на территории России. Маркировка алкоголя, произведенного за пределами ЕАЭС, в местах производства для ввоза в Россию, разрешена только до 28 февраля 2026 года.

С 1 сентября 2025 года маркировка алкогольных напитков федеральными специальными марками будет осуществляться преимущественно на территории России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исключение предусмотрено для продукции, производящейся в государствах — членах ЕАЭС, которые смогут наклеивать марки прямо в местах производства. Однако для них будут установлены ограничения. Правительство России утвердит перечень производителей алкоголя, ввозимого в Россию со спецмарками, нанесенными в местах производства, и предельные объемы ввоза.

Ранее марки на импортную продукцию наклеивались до ввоза в Россию. Целью переноса маркировки на территорию страны является снижение рисков введения недружественными странами запрета на маркировку на их территории поставляемого алкоголя.

— Эксперимент по переносу маркировки импортного алкоголя на территорию нашей страны длится с 2021 года, — пояснила «Реальному времени» руководитель МРУ Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) по Приволжскому федеральному округу Оксана Фомиченко. — В нем приняли участие 11 регионов, 35 таможенных складов и складов СВХ, а также более 180 организаций-импортеров. Маркировка импортного алкоголя на территории Российской Федерации позволит снизить затраты бизнеса, исключить влияние недружественных стран на процесс ввоза алкогольной продукции, а также даст возможность создать новые рабочие места.

«Маркировка импортного алкоголя на территории Российской Федерации позволит снизить затраты бизнеса, исключить влияние недружественных стран и даст возможность создать новые рабочие места». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С марта этого года Росалкогольрегулирование изменило формы заявок для фиксации данных в ЕГАИС о ввозе и перемещении алкогольной продукции. В них добавили новые поля, связанные с годом сбора винограда для производства дистиллятов и маркировкой продукции на территории России.

— Новые формы заявок с полями для указания года сбора винограда для производства дистиллятов введены для учета срока выдержки продукции — коньяка, — пояснила Фомиченко. — Для отечественной продукции такая форма уже работает.

«Важно не снизить качество»

— Любое ограничение всегда влияет на конкуренцию, — говорит эксперт «Реального времени», бывший член Совета директоров ООО «Татспиртпром» и экс-председатель Алкогольной ассоциации Татарстана Анна Галимова. — Учитывая политическую ситуацию, такое решение выглядит логичным и оправданным. Но важно, чтобы наши производители в связи с этим нововведением не снизили уровень качества.

«Важно, чтобы наши производители в связи с этим нововведением не снизили уровень качества». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Галимова также отметила, что российские производители способны конкурировать с зарубежными не по всем видам напитков. Например, нововведение приведет к ограничению потребителя в выборе крепких напитков — коньяка и виски.

— Есть виды крепких напитков, потребности в которых мы, при всем уважении к отечественным производителям, не сможем закрыть чисто технологически и рецептурно — виски, джин и коньяки. При этом российское вино в последние годы вышло на очень хороший уровень, однако у наших производителей пока нет достаточного количества мощностей, чтобы закрыть рынок. «Кубань-вино», «Абрау-Дюрсо» — крупные производители, но новых масштабных производств быстро не появится. И даже прекрасные крымские вина хорошо распродаются, не успев доехать не только до Татарстана, но и вообще до Поволжья, не говоря о более северных регионах».

«Российское вино в последние годы вышло на очень хороший уровень, однако у наших производителей пока нет достаточного количества мощностей, чтобы закрыть рынок». Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Однако Анна Галимова высказала предположение, что введение ограничений на импорт алкогольной продукции может сослужить хорошую службу развитию российского виноделия, поскольку оно должно подтолкнуть наших производителей к увеличению мощностей и открытию новых производств.

Прокомментировала она и введение обязательной маркировки пива, отметив, что маркировка в любом случае ограничивает оборот и способствует обедняющему выбор потребителя «региональному протекционизму» — преобладанию на полках местной продукции.

«В магазинах изымают просроченное пиво»

Изменения коснулись и срока уничтожения и утилизации изъятого или конфискованного незаконно произведенного алкоголя, а также использованных для его производства полуфабрикатов, сырья, оборудования, тары, этикеток, которые хранятся на складах уполномоченной организации более 3 лет. Этот срок продлен до 1 сентября 2027 года.

— Это решение не касается Госалкогольинспекции Республики Татарстан, — пояснил «Реальному времени» замруководителя ведомства Рустем Арсланов. — Продукция, изъятая нами в ходе контрольных мероприятий, должна храниться до вынесения судом решения, а конфискованная по судебному решению — до уничтожения, но хранится она не у нас. Ранее мы занимались ее уничтожением, однако уже почти 10 лет мы отправляем в уполномоченный орган — МУ Росалкогольтабакконтроля по ПФО уведомление, и все это у нас забирают, отвозят на полигоны для уничтожения или пускают в переработку.

Также замруководителя Госалкогольинспекции РТ отметил, что в связи с мораторием на проверки, введенным в период пандемии ковида и в связи с СВО, объемы изъятого незаконно произведенного алкоголя в республике снизились на порядок — если ранее ежегодно изымалось 200 тыс. литров алкоголя, то сейчас — только 20-30 тыс. литров.

— В те времена у нас проводилось порядка трех с половиной тысяч проверочных мероприятий в год, сейчас — в разы меньше. Мы вынуждены ограничиваться в основном профилактическими мероприятиями — лекциями, разъяснениями, профилактическими визитами, предупреждениями, предостережениями.

В связи с мораторием на проверки объемы изъятого незаконно произведенного алкоголя в РТ снизились на порядок. Егор Данилов / realnoevremya.ru

На вопрос «Реального времени», какие и где именно выявляет нарушения сейчас при редких проверках надзорный орган, Рустем Арсланов ответил:

— Во-первых, в Татарстане практически не бывает изъятий алкоголя в стационарных точках, где продажа производится законно. Чаще всего это продукция, произведенная в подпольных цехах, гаражах — спирты непонятного происхождения, алкогольсодержащие жидкости двойного назначения, антисептические жидкости. Мы в таких случаях действуем совместно с сотрудниками МВД. А в магазинах изымается обычно пиво, но не потому, что оно фальсифицированное, а потому, что продукт просрочен или на него потеряны документы. И сейчас, когда маркировка пива станет обязательной, это в борьбе с просрочкой даст положительный эффект. Пока это работает в тестовом режиме, но с 1 сентября станет обязательным для любых магазинов.

Рост цен будет постепенным

С 15 января 2025 года участникам оборота запрещено продавать немаркированное пиво в потребительской упаковке, а с 1 мая производители пива будут должны указывать в отчете о нанесении реквизиты первичного учетного документа о производстве и содержание этилового спирта в напитке. председатель Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин отверг предположение «Реального времени» о том, что это нововведение может создать проблемы для производителей, продавцов и покупателей пива в республике, поскольку Татарстан уже два года участвует в пилотном проекте по маркировке пива на добровольной основе:

— Для тех, кто участвует в эксперименте, это, скажем так, уже пройденный этап. Они уже и оборудование купили, и прослеживаемость продукции обеспечили. Конечно, в связи с введением обязательной маркировки появляется небольшая наценка на пиво и пивные продукты, но она не такая существенная. Основная нагрузка ложится не на потребителя, а на крупных производителей, которые закупают оборудование для маркировки. Пивоварням тоже придется немножко трудно, потому что они уже закупили оборудование — принтеры, камеры, но все это окупится со временем, и они это прекрасно знают. Но эти затраты фактически на пиво не ложатся — на него ложится только цена марки, которая стоит 50–60 копеек. Именно эту цену будет оплачивать потребитель.

Ринат Акчурин считает, что потребитель будет оплачивать только стоимость марки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Акчурин также отметил, что пиво — не продукт первой необходимости, как молоко, и производящие его предприниматели понимают, что резкое повышение цены на него вызовет отказ от покупки у многих его потребителей. А это грозит потерями производителям. Поэтому, говорит спикер, рост цен возможен — но только постепенный.