Новости общества

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

17:21, 07.05.2025
Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Подписание состоялось по итогам переговоров лидеров.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, договор рассчитан на долгосрочную перспективу и затрагивает практически все ключевые аспекты двусторонней повестки дня.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что стратегическое партнерство и сотрудничество между Россией и Венесуэлой заложат прочную основу для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгий срок.

Мадуро прибыл в Москву 7 мая. После переговоров с российским лидером он останется в России, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом Венесуэлы в Россию прибыла представительная делегация, в состав которой вошли министры правительства и высокопоставленные военнослужащие.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также