Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Подписание состоялось по итогам переговоров лидеров.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, договор рассчитан на долгосрочную перспективу и затрагивает практически все ключевые аспекты двусторонней повестки дня.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что стратегическое партнерство и сотрудничество между Россией и Венесуэлой заложат прочную основу для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгий срок.

Мадуро прибыл в Москву 7 мая. После переговоров с российским лидером он останется в России, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом Венесуэлы в Россию прибыла представительная делегация, в состав которой вошли министры правительства и высокопоставленные военнослужащие.



Рената Валеева