В казанском фитнес-клубе откроется дополнительный пункт вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Платонов

С завтрашнего дня в казанском фитнес-клубе «Максимус» откроется дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Он будет находиться на первом этаже. Прививать посетителей будут врачи из городской поликлиники №2, сообщает администрация кировского и московского районов в своем telegram-канале.

Вчера мэр Казани Ильсур Метшин поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19 в городе, а также увеличить часы их работы, чтобы горожане имели возможность сделать прививку после рабочего дня.

В столице Татарстана функционируют несколько мобильных прививочных пунктов. В ТЦ «Южный» пункт вакцинации работает на 1-м этаже и принимает посетителей без QR-кодов.

Работает круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса в казанской «Меге». За ночь в него обращаются до 300—340 жителей. В ТЦ «Парк Хаус» работает пункт, где проводят повторную вакцинацию.



Диана Жиленкова