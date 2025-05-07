Минниханов оценил фильм о триумфе российской волейбольной сборной на предпремьерном показе в Казани

Сегодня вечером раис Татарстана Рустам Минниханов посетил предпремьерный показ фильма «Финал», который прошел в кинотеатре «Мир» в Казани.

Фильм рассказывает о знаменитой победе российской сборной по волейболу над Бразилией со счетом 3:2 в финале Олимпиады-2012 в Лондоне.



Актер Денис Шведов исполнил в фильме роль Владимира Алекно, тренера, возглавившего сборную, никогда ранее не бравшую золото, перед ее судьбоносной встречей с мощной сборной Бразилии. Дмитрий Губерниев выступил в роли комментатора финального матча.

Ранее сегодня Минниханов посетил Приволжский район Казани, где ознакомился с результатами благоустройства дворовой территории, проведенного в рамках республиканской программы «Наш двор».



Рената Валеева