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Минниханов оценил фильм о триумфе российской волейбольной сборной на предпремьерном показе в Казани

20:23, 07.05.2025
Минниханов оценил фильм о триумфе российской волейбольной сборной на предпремьерном показе в Казани
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Сегодня вечером раис Татарстана Рустам Минниханов посетил предпремьерный показ фильма «Финал», который прошел в кинотеатре «Мир» в Казани.

Фильм рассказывает о знаменитой победе российской сборной по волейболу над Бразилией со счетом 3:2 в финале Олимпиады-2012 в Лондоне.

Актер Денис Шведов исполнил в фильме роль Владимира Алекно, тренера, возглавившего сборную, никогда ранее не бравшую золото, перед ее судьбоносной встречей с мощной сборной Бразилии. Дмитрий Губерниев выступил в роли комментатора финального матча.

Ранее сегодня Минниханов посетил Приволжский район Казани, где ознакомился с результатами благоустройства дворовой территории, проведенного в рамках республиканской программы «Наш двор».

Рената Валеева

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