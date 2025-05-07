Депутат попросил проверить безопасность аттракционов в России
Депутат Госдумы Владимир Плякин («Новые люди») обратился в Ростехнадзор с просьбой провести проверку безопасности всех аттракционов в стране после травмирования ребенка на аттракционе в Самарской области. Об этом пишет РИА «Новости».
По информации из нескольких телеграм-каналов, ребенок получил открытый перелом ноги на аттракционе в парке «Дубки» в Новокуйбышевске. В обращении депутата содержится просьба ужесточить контроль за выдачей разрешений на эксплуатацию аттракционов.
Автор обращения также отмечает, что в условиях санкционного давления возможности качественного обслуживания и ремонта аттракционов могут быть ограничены, что повышает риски аварий.
После публикаций о травмировании ребенка следователи возбудили уголовное дело.
В прошлом году прокуратурой города Набережные Челны обнаружены нарушения технического регламента «О безопасности аттракционов». У предпринимателей отсутствовали необходимые документы, информационные таблички, журналы проверки и медицинская аптечка.
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