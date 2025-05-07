Росавиация: 135 самолетов из 186 прибыли в аэропорты назначения

Фото: Рената Валеева

По данным Росавиации, 135 из 186 самолетов (73%), которые совершили посадку на запасных аэродромах 6 и 7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, прилетели в аэропорты первоначального назначения. Информация была представлена на вечернем плановом заседании координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники.

Еще 51 самолет находится на 20 аэродромах. Если не будет продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в московской зоне, авиакомпании отправят большинство из этих самолетов в пункты назначения до конца текущих суток, подчеркнули в Росавиации.

Напомним, в международном аэропорту Казани произошли задержки четырех рейсов из-за введенных ограничений на выполнение полетов. Еще один рейс был направлен на запасной аэродром.

Рената Валеева